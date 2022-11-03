Hece Dergisinin 311. Sayısı “Öykü Çocuğa Ne Söyler?” Başlığıyla Yayımlandı (Kasım, 2022)

Derginin ilk sayfalarında yer alan şairler ve şiirleri şunlar: İhsan Deniz "Palaya Dönüş", Cahit Koytak "Ellisekizinci Bahar İçin", Nurettin Durman "Seher Yıldızı", Mehmet Narlı "Ölümcü Dükkânı", Şakir Kurtulmuş "Suya Yorulmak", Mehmet Aycı "Eski Bir Güneşe Yeni Gökyüzü / Üç Harf", Ali Sali "Sisin Ettikleri", Mustafa Uçurum "Bir Müjdeyi Beklerken", Nadir Aşçı "Devrik Cümle", Ercan Ata "Durgun Zaman", Bilal Can "Eve Giden Vareste", Kadir Ünal "Kavimler Göçünün Kurbağalarla İlgisi", Bayram Zıvalı "Kül Anlatılar", Ayşegül Sözen Dağ "Geçip Gidenler İstasyonu", Ahmet Şerif Doğan "Kediler ve Köpekler", Mert Tutucu "Kendi İçine Çöken Hece", Berke Yalçın "Bu Rafine Zevkli Bir Delinin Düşüdür", Birgül Kılıç "Arzu Sapağı", Abdulhamit Tokgöz "Seyirlik Kargaşa ya da Acemaşîrân".

Ayrıca bu sayıda iki yeni isim Hece ailesine katılıyor. Sinan Sakit Karadaş "Açkı XXXVII", Eser Tokaş / "Mağlup Bir Savaşta Terkedilmiş Evin Bahçesindeki Kiraz Ağacı Çiçek Açtı" adlı şiirleriyle Hece'de İlkler sayfalarında…

Cahit Koytak, Herkese İnen Kitap başlığıyla Kur'an çevirilerine devam ediyor. Bu ayki sûreler: "Açılış 'Fâtiha' Sûresi / Kurusun! 'Tebbet' Sûresi".

Derginin Yazı bölümünde yer alan ilk çalışmada Leyla Arsal "Kur'an-ı Kerim'in Çeviri Bakış Açısına Estetik Bir Transfer" başlıklı yazısıyla Cahit Koytak'ın Hece'de yayımlanan Kur'an çevirilerini ele alıyor. Bu sayıdaki diğer yazarlar ve yazı başlıkları ise şöyle: Mustafa Kara "Doğumunun 150. Yılında Bir Câmi'u't-Turuk: Hüseyin Vassâf", İbrahim Eryiğit "Matematik- Şiir Düzleminde Özdemir Asaf", Hayrettin Taylan "Poetik ve Retorik Bağ", Kudret Ayşe Yılmaz "Şiirin Şiiri Zamana Eklenmek".

Hece'nin bu ayki Öykü Çocuğa Ne Söyler? Başlıklı dosyasında çocuk edebiyatında öykü türü çeşitli bakış açılarıyla ele alınıyor. Dosyanın editörleri Koray Üstün ve Elif Mira. Çocuk öyküleri yazarı Abdullah Harmancı ile yapılan bir söyleşinin de bulunduğu dosyada yer alan diğer yazarlar ve yazı başlıkları ise şöyle: Koray Üstün'ün dosya sunuş yazısı "Bir Çocuğun Öyküsü...", Gıyasettin Aytaş "Çocuk İçin Hikâye Yazmak veya Çocuk Hikâyelerinin Kaynağı", Ayşegül Sözen Dağ "Çocuk Öyküleri Bağlamında Bazı Çocuk Kitaplarına Genel Bir Bakış", Selahattin Dilidüzgün "Okuma Becerisi ve Çocuk Kitapları", Kelime Erdal "Çocuklar İçin Öykü Derlerken Gözden Kaçanlar: Ömer Seyfettin ve Halikarnas Balıkçısı'nın Öykülerine Çocuk Perspektifinden Bakmak", Üzeyir Gündüz "Çocuk Edebiyatında Öykü Türüne Dair Bazı Dikkatler", Murat Moroğlu "Yaratıcı Dramada Oyunu Öyküyle Kurmak", Necdet Neydim "Çocuk Edebiyatında Öyküyü Dayanılmaz Çekici Kılan, Serdar Odacı "Çocuklara Yönelik Öykülerde Gerçekliğin Gerekliliği", Nermin Yazıcı, Büşra Gociaoğlu "Çocuk Öykülerinde Hayvan Karakterler ve İnsanbiçimci (Antropomorfist) Görünümler Üzerine Kuramsal Bir Bakış".

Hece'de bu ay yer alan bir diğer bölüm ise geçtiğimiz Eylül ayında yitirdiğimiz değerli yazar ve araştırmacı N. Ahmet Özalp anısına hazırlanan Hece Taşı. Bu bölümde yer alan yazılar ise şunlar: Arif Ay "Selam Olsun Önden Gidenlere", Ali Ulvi Temel "Ahmet Özalp'ın 1001 Gece Masalları", İbrahim Demirci "Halka Mesafeli, Hakk'a Yakın, Aziz ve Mübarek İnsan: N. Ahmet Özalp", Ali Göçer "Arpaçay'a Hiç Gitmedim", Âtıf Bedir "Ahmet Özalp'tan Bir Nuri Pakdil Risalesi: Anayol Göstericisi Bir Usta ve -Süren- Uzun Yürüyüşü".

Hece'nin sayfaları Yazmak Üzerine yapılan Hece Buluşmaları başlıklı yeni bir toplantının notları ile devam ediyor. Hatice Bildirici'nin yönettiği ve Stephen King'in Yazma Sanatı adlı eserinin ele alındığı toplantıda, Tuba Dere "Hayat, Hikâyenin Neresinde?", Ayşe Hicret Aydoğan "Yazara Ne Lazım? Sema Bayar "Kimse Dili Sormuyor", Rüveyda Durmaz Kılıç "Yazma Nedenleri", Aslıhan Keleş Kurtoğlu "Sanata Cüret" başlıklı toplantı notlarıyla kitabı farklı yönleriyle değerlendiriyorlar.

Yakın Bakış'ın bu ayki konuğu Mehmet Yılmaz. Bölümde şairin geçtiğimiz aylarda Hece Yayınları'ndan çıkan Güzel Hata adlı şiir kitabı üzerine Mehmet Tepe tarafından yapılan bir söyleşi ve Mehmet Sümer'in "Mehmet Yılmaz'ın Güzel Hata'sı" başlıklı yazısı yer alıyor.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci'nin "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay'ın "Şiir Gündelikleri", Mehmet Aycı'nın Serpil Aygün Cengiz'i anlattığı Bir kadın Dünyamızı…" adlı Portre'si ve Sinema bölümünde Alaaddin Hekim'in "Zatüssüver Kalesi Solarisin Solaris'in Nesidir?" başlıklı yazıları okunabilir.

Bu sayının Çeşitkenar bölümüne Recep Duran "Post Most", Hasan Arslan "Duyun Beni Ülkemin Çocukları. Atın Ellerinizden Eğreti Duran Kitaplarınızı" M. Ali Özdoğan "Kişinin Kendine Doğrulttuğu Silah Selfie" ve Korkut Soylu "Ankara Edebiyat Festivali" başlıklı yazılarıyla konuk oluyorlar.

Hece'nin Kitaplık bölümünde ise, Faruk Uysal "Okuma Yazmanın Öncülüdür" başlıklı yazısıyla Osman Özbahçe'nin Okuma Süreçleri, G. Senem Kıcıman "Uyanık İnsanların Rüyası: Kehribar Geçidi" ile Nazan Bekiroğlu'nun Kehribar Geçidi, Nuray Alper ise "Üç İsmin Dört Mevsimi" başlıklı yazılarıyla Necmettin Turinay'ın Üç İsim Dört Mevsim adlı kitabını ele alıyor.

İyi okumalar dileriz.