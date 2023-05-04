Hece Dergisinin 317. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2023), Dergi, Dergihaber

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Hece Dergisinin 317. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2023)

04.05.2023 09:00 - Dergihaber
Hece Dergisinin 317. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2023)

Hece'nin 317. sayısı bu sefer iki dosya, şiir, söyleşi, inceleme, deneme, eleştiri ve tanıtım yazıları ile okurlarını bekliyor.

Sayfalar İbrahim Demirci'nin "Üç Şairimizin Üç Bülbülü" adlı Eşik yazısı ile açılıyor.

Derginin ilk sayfalarında yine şiir var. Bu sayının şairleri ve şiirleri şunlar: Cahit Koytak "Küresel İntifada İçin Rap Sözleri", Arif Ay "Kırık Gönüller", Faruk Uysal "Annem", "Nurettin Durman "Nasıl Sevdim Bir Bilseniz", Mehmet Aycı "Ayna Orucu", Eyyüp Akyüz" İmza", Adem Turan "Güneşli Havalar Trenler Pamucuk Eller Stop", İbrahim Yolalan "Pelesenk", Şadi Oğuzhan "Hangi Pencerede Rüzgâr", Tunay Özer "Ekmek Teknem Bir Alfa Romeo", Ethem Erdoğan "Benzetme", Seher Özkök "Sessizlik Islandı", Yasin Koç "Boş Şiir", Bilal Can "Mavi Gözler İskelesi", Aziz Kağan Güneş "Temassız Var mı?", Bayram Zıvalı "Les dames de la plus belle Notre Dame", M. Hakan Türkçapar "Her Şey Olması Gerektiği Gibi", Hande İkbal "Görklü Bir Vazgeçişin Hududu", Kadir Tepe "Oltaya Kirpiği Takılan Ölümdür", Murat Çetin "Ceyran", Berke Yalçın "Baba".

Cahit Koytak, "Herkese İnen Kitap" başlığıyla Kur'an çevirilerine bu sayıda Duha, Şerh ve Asr ile devam ediyor.

Derginin Yazı bölümünde yer alan ilk çalışma Mustafa Everdi'nin "Dogma mı Dijital mi?" başlıklı Osman Özbahçe şiirini ele aldığı yazısı. Ardından Ertan Örgen, "Hasan Aycın Anlatmalarında Yeniden Yazma II" başlıklı devam yazısı ve Hayrettin Taylan'ın "Psiko-Poetik Açıdan Ahmet Hamdi Tanpınar" adlı değerlendirmesi geliyor. Kudret Ayşe Yılmaz, Şiirin Şiiri bölümünde "Yiğitliğe Övgü" ile yerini alıyor.

Hece bu ay 316. sayıda başladığı DEPREM: EDEBİYAT ŞAHİTLİK EDER dosyasının ikinci bölümü ile edebiyat tarihinde deprem konusuna eğiliyor. Şairlerimizin ve yazarlarımızın şahitliklerini de içeren bu dosyanın kalemleri ve eserleri şunlar: Mustafa Duran "04.17: Küçük Kıyamet", Mehmet Mortaş "Saat 4.17 Maraş" İbrahim Hakkı Uzunçarşılı "Küçük Kıyamet", Ali K. Metin "Yolda Kançanağı", Sercan Ceylan "Deprem Edebiyatı ve Modern Türk Şiirinde Deprem İzleği", Şakir Kurtulmuş "Yüzler", Ayşe Demir "Tanpınar'ın Şahitliğinde Erzurum'da Yıkım", Ahmet Tepe "Her Gece", Tuba Dere "Yatağı Karlı Toprak Yorganı Karlı Gece", Âtıf Bedir "Varto Depremi Üzerine Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'un Yazıları"

Ayın söyleşisini Hale Sert, Ömer Erdem'le yaptı. Bu söyleşi Erdem'in yeni kitabı Yakınlıklar hakkında.

Okuryazarın Notları bölümünde İbrahim Demirci "Vahşet ile Ünsiyet Arasında" adlı değerlendirmesi ile Ömer Aksay ise Şiir Gündelikleri bölümünde "Şiire Dair Kaydedilmiş Notlar" başlıklı yazısı ile yer alıyor.

Hece'nin 317. sayısında Azerbaycan Yazarlar Birliği Sekreteri Selim Babullaoğlu'nun editörlüğünde hazırlanan MODERN AZERBAYCAN ŞİİRİ başlıklı dosyaya 26 Azeri şair birer şiiriyle misafir oluyor. Resul Rıza, Ali Kerim, Fikret Koca, Nurengiz Gün, Vakif Sametoğlu, Ali Ekber Salahzade, İsa İsmailzade, Ramiz Rövşen, Vakif Bayatlı Oder, Adil Mirseyit, Zahit Sarıtorpak, Rasim Karaca, Elhan Zal, Hamit Herişçi, Azad Yaşar, Salam Sarvan, Kulu Ağses, Zahir Ezemet, Akşin Yenisey, Jale İsmayıl, Rebike Nazımkızı, Kısmet, Ferit Hüseyin, Akşin Evren, Sehavet Sahil.

Başka Bakış'ta Mehmet Solak'ın "Eleştiride Sıra..." adlı yazısı yer alırken Portre'de Mehmet Aycı, "Kitapçı ve Çırağı" adlı yazısı ile Murat İpekoğlu'nu odağa alıyor.

Yakın Bakış'ta Nuray Alper, Ayşe Altıntaş ile Yokluğun Eskimeden bağlamında bir söyleşi yaptı ve "Varlık Aynasında Yokluğun İnşa Ettiği Şiirler: Yokluğun Eskimeden" başlıklı bir yazı katkı sundu.

Çeşitkenar'da Mustafa Kara "Felsefe Kitabına Esmâ-i Hüsnâ ve Yakarışlar ile Başlayan Elmalılı Hamdi Yazır", İsmail Karakurt ise "Tesbih Ağacının Karşısında" isimli tabiat günlükleri yazısı ile yerini alırken Sinema bölümünde İsmail Irmacık "İnsanın Anlam Arayışı ve Solaris"i yazdı.

Kitaplık'ta Arif Ay, Erdem Dönmez'in Arzu ve Terddüt'ünü "Muhafazakârlığın Icığı Cıcığı" başlıklı yazısıyla işledi. Mehmet Aycı ise Tayyip Salih'in "Kuzey Göç Mevsimi'ni, İbrahim Eryiğit ise Nurcan Özkaplan Yurdakul'un Dostoyevski ve Biz kitabını ele aldı.

Sevgili okur, bu sayımız da ışık ve keyif olsun.

İyi okumalar dileriz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 18:09
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