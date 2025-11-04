Hece Dergisiʼnin 347. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2025), Dergihaber, Dergi

Hece Dergisiʼnin 347. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2025)

04.11.2025
Hece Dergisiʼnin 347. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2025)

Hece Dergisi'nin 347. sayısında aşağıdaki çalışmalar yer almış.

AVLUDA KARŞILAMA

  • Hatice Bildirici

İLLÜSTRASYON

  • Zeynep Hilal Özder

EŞİK

  • İbrahim Demirci, Kasım, Kasımpatı ve Krizantem

ŞİİR

  • Hüseyin Atlansoy, Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır: 11 - VİTRİN
  • İhsan Deniz, Jumbo
  • Cevdet Karal, Falçata, Kış 1988
  • Mustafa Muharrem, Cetvel
  • Mustafa Ruhi Şirin, En Çok Kırılan
  • Mustafa Köneçoğlu, Dünya İçin Üç Üçlük
  • Güven Adıgüzel, Son Penâh
  • Ayşegül Baytut, El Yordamı
  • Yunus Emre Altuntaş, Başkan Trump Cehennemde
  • Yara Al-Ostaz, Enkaz Altından Sesleni

ÇEVİRİ ŞİİR

  • Robert Frost, Gül İstiyoruz, Türkçesi: Faruk Uysal

SÖYLEŞİ

  • Ramazan Minder ile Kültür Arkeolojisi, Söyleşi: Özlem Güner ve Naciye İnci

DOSYA: EDEBİYAT ARKEOLOJİSİ

  • Sunuş, Dosya Editörü: Özlem Güner
  • Sevengül Sönmez, Edebiyat Arkeolojisi Yazarın, Şairin ve Eserin Arka Bahçesini Kurcalar...
  • Mehmet Narlı, Akademik Edebiyat Eğitiminin Arkeolojisi
  • Selçuk Atay, Kanon-Dışının İzinde: Türk Romanında Arkeolojik Okumaların İmkânları
  • Yakup Öztürk, Edebiyatta Keşif Üzerine
  • İbrahim Demirci, Algı Olguyu Nasıl Bozar?
  • Gökçe Özder, Edebiyat Tarihlerinde Neden Çocuk Kitapları Yer Almaz?
  • Selçuk Küpçük, 1980'den 2020 Yılına Çıkmış ve Kapanmış Dergilere İlişkin Bir Ön Harita
  • Mehmet Aycı, Kurtlar Çakallar Çaylaklar Kurt Kanunu Tartışmalarına Dair
  • Sena Şen Kara, Tarih Yazımı ve Edebiyat Kanonu Arasında: Türkıye'de Kadın Yazarlığın İzini Sürmek

BİR KİTAP HAKKINDA

  • Ali K. Metin, Satılık Adam Romanına Bir Giriş Denemesi

BAŞKA BAKIŞ

  • Mehmet Solak, Günah Keçisi Kim?..

GÖRME DENEMELERİ

  • Gülsen Kıraç, Eylemin ve Etik'ın Görünmez Hafızası: Ellerin Belleği

IŞIĞIN BEKÇİLERİ: ANADOLU DERGİLERİ

  • Şeyma Sarı, Aşkınan Yürüyen Yorulmaz – Yolcu Dergisi
  • Ömer İdris Akdin ile Yolcu Dergisi Üzerine Söyleşi, Konuşan: Şeyma Sarı

DENEME

  • Necmettin Turinay, Türkülerin Tarihi ve Klasik Zamanı-I

MÜZİĞİN İZİNDE

  • Mahir Nakip, Uzak Soydaşlarımızın Müziği

YAZI

  • Alaattin Diker, Tanrı Üzerine Konuşmak

ŞAİRİN ALFABESİ

  • Yunus Emre Altuntaş, Modern Şiirde Ahenk ve Bütünlük Meselesi-I

SİNEMA

  • Mehmet Kırtorun, Sami Blood: Hafızayı Ölçen, Kimliği Susturan Dünya

YAZI

  • Mehmet Doruk Kandemir, Panoptikon: Görülmeyenin Gözü, Görülenin Tutsaklığı

PORTRE

  • Mehmet Aycı, "Andolsun Zeytine"

EDEBİYAT GÜNLÜĞÜ

  • Hazırlayan: Kaan Kayalı

YAZI

  • Fatih Öğüt, Bir Rüzgardı Anadolu'dan

KİTAPLIK

  • Ayça Bilge Yemiş, Gündelik Şeylerin Güzelliği: Hayretin Kapısı
  • Elif Tekelek, Londra'dan Gurbete: Londra Günlükleri
  • Elif Tekelek, Raflarda Unutulan Ürünler: Edebiyat Dükkânı
  • Rüveyda Tulmaç, Bir Halkın Hafızası: Haritalar
  • Şeyma Sarı, Bahçıvan ve Ölüm – Georgi Gospodinov
