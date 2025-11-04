Hece Dergisiʼnin 347. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2025)
Hece Dergisi'nin 347. sayısında aşağıdaki çalışmalar yer almış.
AVLUDA KARŞILAMA
- Hatice Bildirici
İLLÜSTRASYON
- Zeynep Hilal Özder
EŞİK
- İbrahim Demirci, Kasım, Kasımpatı ve Krizantem
ŞİİR
- Hüseyin Atlansoy, Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır: 11 - VİTRİN
- İhsan Deniz, Jumbo
- Cevdet Karal, Falçata, Kış 1988
- Mustafa Muharrem, Cetvel
- Mustafa Ruhi Şirin, En Çok Kırılan
- Mustafa Köneçoğlu, Dünya İçin Üç Üçlük
- Güven Adıgüzel, Son Penâh
- Ayşegül Baytut, El Yordamı
- Yunus Emre Altuntaş, Başkan Trump Cehennemde
- Yara Al-Ostaz, Enkaz Altından Sesleni
ÇEVİRİ ŞİİR
- Robert Frost, Gül İstiyoruz, Türkçesi: Faruk Uysal
SÖYLEŞİ
- Ramazan Minder ile Kültür Arkeolojisi, Söyleşi: Özlem Güner ve Naciye İnci
DOSYA: EDEBİYAT ARKEOLOJİSİ
- Sunuş, Dosya Editörü: Özlem Güner
- Sevengül Sönmez, Edebiyat Arkeolojisi Yazarın, Şairin ve Eserin Arka Bahçesini Kurcalar...
- Mehmet Narlı, Akademik Edebiyat Eğitiminin Arkeolojisi
- Selçuk Atay, Kanon-Dışının İzinde: Türk Romanında Arkeolojik Okumaların İmkânları
- Yakup Öztürk, Edebiyatta Keşif Üzerine
- İbrahim Demirci, Algı Olguyu Nasıl Bozar?
- Gökçe Özder, Edebiyat Tarihlerinde Neden Çocuk Kitapları Yer Almaz?
- Selçuk Küpçük, 1980'den 2020 Yılına Çıkmış ve Kapanmış Dergilere İlişkin Bir Ön Harita
- Mehmet Aycı, Kurtlar Çakallar Çaylaklar Kurt Kanunu Tartışmalarına Dair
- Sena Şen Kara, Tarih Yazımı ve Edebiyat Kanonu Arasında: Türkıye'de Kadın Yazarlığın İzini Sürmek
BİR KİTAP HAKKINDA
- Ali K. Metin, Satılık Adam Romanına Bir Giriş Denemesi
BAŞKA BAKIŞ
- Mehmet Solak, Günah Keçisi Kim?..
GÖRME DENEMELERİ
- Gülsen Kıraç, Eylemin ve Etik'ın Görünmez Hafızası: Ellerin Belleği
IŞIĞIN BEKÇİLERİ: ANADOLU DERGİLERİ
- Şeyma Sarı, Aşkınan Yürüyen Yorulmaz – Yolcu Dergisi
- Ömer İdris Akdin ile Yolcu Dergisi Üzerine Söyleşi, Konuşan: Şeyma Sarı
DENEME
- Necmettin Turinay, Türkülerin Tarihi ve Klasik Zamanı-I
MÜZİĞİN İZİNDE
- Mahir Nakip, Uzak Soydaşlarımızın Müziği
YAZI
- Alaattin Diker, Tanrı Üzerine Konuşmak
ŞAİRİN ALFABESİ
- Yunus Emre Altuntaş, Modern Şiirde Ahenk ve Bütünlük Meselesi-I
SİNEMA
- Mehmet Kırtorun, Sami Blood: Hafızayı Ölçen, Kimliği Susturan Dünya
YAZI
- Mehmet Doruk Kandemir, Panoptikon: Görülmeyenin Gözü, Görülenin Tutsaklığı
PORTRE
- Mehmet Aycı, "Andolsun Zeytine"
EDEBİYAT GÜNLÜĞÜ
- Hazırlayan: Kaan Kayalı
YAZI
- Fatih Öğüt, Bir Rüzgardı Anadolu'dan
KİTAPLIK
- Ayça Bilge Yemiş, Gündelik Şeylerin Güzelliği: Hayretin Kapısı
- Elif Tekelek, Londra'dan Gurbete: Londra Günlükleri
- Elif Tekelek, Raflarda Unutulan Ürünler: Edebiyat Dükkânı
- Rüveyda Tulmaç, Bir Halkın Hafızası: Haritalar
- Şeyma Sarı, Bahçıvan ve Ölüm – Georgi Gospodinov
