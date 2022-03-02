Hece Dergisi’nin Mart 2022 Sayısı Yayımlandı

Açılışını yine şiirle yapan derginin bu ayki şairleri şunlar: Arif Ay, Faruk Uysal, Ali Göçer, Nurettin Durman, Hüseyin Bektaş, Mustafa Uçurum, Eyyüp Akyüz, Haluk Demiralp, Yunus Emre Altuntaş, Süleyman Unutmaz, Ahmet Menteş, Mehmet Yılmaz, Hüseyin Kır, Süleyman Geleri, Davut Güner, Kenan Yusuf, Erhan İksamuk, Ayşe Altıntaş, Alaaddin Hekim, Agâh Sayra, Zehra Betül Bulat. Ayrıca bu sayıda ilk şiirlerini Hece'de yayımlayan iki isim var: Vildan Gürsoy ve Zülâl Menekşe

Hece'de bu ay bir de çeviri yer alıyor: Seyyid Kutup'tan Necip Mahfûz'un Hân El-Halîlî (Halili Hanı) adlı romanı üzerine bir yazı.

Derginin yazılar bölümüne Ali Göçer, "Çevre Ahlakı", Mehmet Narlı, "Dil ve Şiir Üstüne Gelgitli Düşünceler", Osman Özbahçe, "Edebiyatsız Edebiyat", Ali Galip Yener, "Auerbach, Dante ve Edebiyatta Sekülerlik", Leyla Arsal, "Kartografik Bir Oratoryo: Şehri̇n Ki̇tabı", Mehmet Kahraman, "Kuşatma Altındayız Ama Ümit Varız", Mehmet Kurtoğlu, "Shakespeare'i Anlamak" adlı çalışmalarıyla yer alıyor.

Ömer Aksay bu sayıda da "Şiir Gündelikleri"nde Şiire dair notlar yazmaya devam ediyor.

Bu ay Yakın Bakış bölümünde Ethem Erdoğan var. Nuray Alper, Ethem Erdoğan ile "Şiirden Şuura ve Şiirden Şaire Bağlamında Kuram, İnceleme ve Eleştiri" üzerine söyleşirken, İsmail Demirel, yazarın son kitabı üzerine "Eleştiri, Şair, Şuur ve Şiar" adlı yazısı ile katkı sunuyor.

Bu sayının DOSYA konusu GÜNÜMÜZ BAŞKURT ŞİİRİ. Editörlüğünü Kübra Genç'in yaptığı dosyada, günümüz Başkurt şairleri hakkında kısa bir biyografi şairlerden seçilmiş birer şiir yer alıyor. Tüm şiir çevirilerinin Kübra Genç tarafından yapıldığı dosyada yer alan şairler şunlar: Mustay Kerim, Reşit Şekür, Ravil Bikbayev, Hasan Nazar, Mevlit Yamaletdin, Tamara Geniyeva, Zühre Kutlugildina, Güzel Sitdikova, Remil Yenbek, Fenil Küzbekov, Buranbay, Hismet Yuldaşev, Kul Devlet, Tamara İskenderiye, Reyis Tülekov, Ehmer Ütebay, Ğebizulla, Tenzile Devletbirzina, Ayhılıv Ğarifullina, Zülfiye Hannanova, Gülnaz.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, "Okuryazarın Notları", Mehmet Aycı, "Portre" yazılarına devam ediyor.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde İbrahim Halil Çelik geçtiğimiz günlerde rahmete kavuşan Hasan Seyithanoğlu'nu "Kelamın Sultanı Hasan Seyithanoğlu da Göçtü Öte Aleme" adlı yazısıyla anarken, Hasan Arslan, "Silkelenme Teorisi", Erol Yılmaz, "Kütüphane Nedir, Ne Değildir?", Hayrettin Durmuş, "Masallarımız Unutulmasın" adlı yazılarıyla yer alıyorlar.

Hece'nin Kitaplık bölümüne ise, Abdullah Ezik, "Tehlikeli Sularda Dolaşmak: Mehmet Sümer'den Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar", Mehmet Akif Çetin, Ingeborg Bachmann'ın Frankfurt Dersleri hakkında "Çağdaş Yazının Sorunları", Tuncay Bolat ise Mustafa Çiftci'nin son öykü kitabı üzerine, "Görülen Geçmiş Zaman Hikâyeleri: Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım" adlı yazılarıyla katkı sunuyor.

İyi okumalar.