Hece Dergisi’nin Mayıs 2022 Sayısı İbrahim Demirci Dosyasıyla Yayımlandı

Hece dergisinin Mayıs 2022 sayısı şair-yazar ve çevirmen İBRAHİM DEMİRCİ dosyasıyla çıktı.

Açılışını şiirle yapan derginin bu sayıdaki şairleri şunlar: Cahit Koytak, Arif Ay, İhsan Deniz, Faruk Uysal, İrfan Çevik, Ali K. Metin, Şakir Kurtulmuş, Yaşar Bedri, Asuman Susam& Leyya Arsal, Yasin Mortaş, Ethem Erdoğan, Ahmet Tepe, Ali Bal, Ayşegül sözen Dağ, Ahmet Şerif Doğan, Agâh Sayra ve Abdülhamit Tokgöz, Derginin Yazı bölümüne ise Mustafa Kara, "Vefatının 80. Yılında Muhammed Hamdi̇ Yazır ve Hak Di̇ni̇ Kur'an Di̇li̇'ndeki̇ Edebî Kültür Üzerine" adlı çalışmalarıyla yer alıyor.

Hece'nin bu ayki dosya konusu İBRAHİM DEMİRCİ. Editörlüğünü Osman Özbahçe'nin yaptığı dosyada İbrahim Demirci, şairliği, çevirmenliği, dil üzerine yazıları, çeviriyazı kitapları, Ahmet Haşim ve Yakup Kadri üzerine yaptığı çalışmalarıyla ele alınıyor. Dosyaya Alişan Demirci, yazarın kısa biyografisini yazarken, Arif Ay, "İbrahim Demirci ve Yanıklar ", Ali Göçer, "İbrahim Demirci Şiirinde Doğal Yapı ", Faruk Uysal, "Şairin Kimlik İnşasını Şiirlerinde İzlemek ", Yunus Emre Altuntaş, "İbrahim Demirci'nin Ay Burcu Şiirleri", Âtıf Bedir, "İbrahim Demirci'nin Edebiyat Dergisi Yılları", Şaban Sağlık, "Ahmet Haşim'in "Âkil Bir Vasi"si İbrahim Demirci", İdris Ekinci, "İbrahim Demirci'nin Kiralık Konak Notları", Zafer Ceylan, "Türkçeyi Adonisçeyle Tanıştıran Çevirmen: İbrahim Demirci", Yusuf Turan Günaydın, "İbrahim Demirci ve Çeviriyazı Çabası", D. Mehmet Doğan, "Demirci'nin Örsü", Ali Özgün Öztürk, "İbrahim Demirci'nin Dil Yazıları", İdris Nebi Uysal, "Dillerin Dili: İbrahim Demirci'nin Türkçe Hassasiyeti", İsmail Sert, "Pek Cilveli Yazılar", Ali Ulvi Temel, "Aziz Dostum", İrfan Çevik, "Gülüşü Diyaframlıdır", Dr. Mehmet Kahraman, "Dost–ı Kadim Kardeşim Demirci İbrahim", Ahmet Köseoğlu, "Gerçek İnsan" adlı yazılarıyla katkı sunuyorlar.

Bu sayıdan itibaren her ay Hece'de yüz yüze yapılması planlanan ve ilki geçtiğimiz ay yapılan HECE BULUŞMALARI'nın notları okurla buluşuyor. İlk toplantı Ursula K. Le Guin'in Dümeni Yaratıcılığa Kırmak adlı kitabından yola çıkarak "Yazmak Üzerine" başlığı ile yapıldı. Rüveyda Dur­maz Kılıç, Sema Bayar, Özlem Güner, Safiye Gölbaşı, Hatice Bildirici ve Tuba Dere toplantıda yaptıkları konuşmaların notlarını okurla paylaştılar.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay, "Şiir Gündelikleri", Mehmet Aycı, "Portre", Mehmet Solak, "Başka Bakış", Turan Karataş da "Bir Okurun Notları", Ertan Örgen, "Aylak Okumalar" okuru selamlıyor.

Bu ay Yakın Bakış bölümünde Mehmet Solak'ın son kitabı Şiir Çıkmazında Açımlamalar ele alınıyor. Bilal Can, Mehmet Solak ile kitap üzerine söyleşi yaparken, Ethem Erdoğan, "Şiiriyetinin Portresi ya da Şiir Çıkmazında Açımlamalar" adlı yazısıyla katılıyor.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde Ali Ulvi Temel, "Sarı Hoca'dan Kalan" adlı yazısıyla Hüseyin Sak, Eyyüp Akyüz, "Bülent Parlak'ın Ardından" adlı yazısıyla dergimiz basıma girerken kaybettiğimiz İzdiham dergisi yayın yönetmeni şair Bülent Parlak üzerine düşüncelerini dile getiriyorlar.

Hece'nin Kitaplık bölümüne ise, Tuba Dere, "Gürültüsüz ve Gösterişsiz" adlı yazısıyla Mustafa Kurt'un Seslerden Uzakta kitabı, Ayşe Karaman, Mehmet Narlı'nın Önsözler Kitabı, Şeyma Sarı, "Bir İroninin Yarattığı: Hayat Gibi Bir Dram Bir Komedi" adlı yazısıyla Kudret Ayşe Yılmaz'ın Hayat Gibi adlı kitaplarını okura tanıtıyorlar.

İyi okumalar.