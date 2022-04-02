Hece Dergisi’nin Nisan 2022 Sayısı İhsan Deniz Dosyasıyla Yayımlandı

Açılışını şiirle yapan derginin bu ayki şairleri şunlar: Cahit Koytak, Arif Ay, İrfan Çevik, Ali Göçer, Şakir Kurtulmuş, Mehmet Narlı, Osman Özbahçe, Gökhan Akçiçek, Mehmet Aycı, Ali Sali, Leyla Arsal, Nadir Aşçı, Seher Özkök, İbrahim Yolalan, İsmail Aykanat, Bilal Can, Eray Sarıçam, Emre Öztürk, Yusuf Bal, Aziz Kağan Güneş, Ayşe Nur Kaymak ve Atike Çiçek. Ayrıca bu sayıda Hece'de ilk kez şiir yayımlayan iki isim var: Birgül Kılıç ve Emirhan Özer.

Bu ay Hece'nin Çeviri Sayfaları'nda üç şairden şiir yer alıyor: Ukraynalı şair Lesya Ukrainka ve İran'dan Seyyid Ali Sâlihî ve Hossein Soleimani.

Derginin Yazı bölümüne ise Mustafa Ruhi Şirin, "Duygu ve Ses Gövdeli̇ Şi̇i̇rleri̇n Çocuk Şai̇ri̇: Gökhan Akçiçek", Mehmet Kurtoğlu, "Dostoyevski'nin Dünya Görüşü" adlı çalışmalarıyla katkı sunuyorlar.

Hece'nin bu ayki dosya konusu İHSAN DENİZ şiiri. İhsan Deniz'in "Sırr-ı Kader 2" adlı şiiri ile açılan dosyanın editörlüğü Mehmet Solak'a ait. Dosyaya Cem Yavuz ve Mehmet Solak birer şiiri ile katılırken, Yücel Kayıran, "İhsan Deniz'in Şiiri; Yersiz Yurtsuzun Mistik Şiiri", Ali Günvar, "İhsan Deniz'in Şiir Anlayışına Dair Birkaç Söz", Bâki Asiltürk, "Metafiziğin Son Sesleri ve İhsan Deniz Şiiri", Alâattin Karaca, "Melâlî Bir Şair İhsan Deniz", Ali Galip Yener, "Yaşama Istırabı ve Hastalık Bağlamında İhsan Deniz Şiiri", Mustafa Bâki Efe, "İhsan Deniz Şiirinde Tasavvufî Kaygı", Leyla Arsal, "İhsan Deniz Şiir Ontolojisinin Diyakronik Evrimi" ve "Muharrem Kaplan, "Dilin Maviye Açılan Sesi: Şiir" adlı yazılarıyla katkı sunuyorlar.

Hece'nin daimî sayfalarında ise İbrahim Demirci, "Okuryazarın Notları", Ömer Aksay, "Şiir Gündelikleri", Mehmet Aycı, "Portre", Mehmet Solak, "Başka Bakış" bölümlerinde yeni yazılarıyla yer alırken, bu aydan itibaren Turan Karataş da "Bir Okurun Notları" başlığıyla okumaya ve kitaplara dair notlar yazmaya başlıyor.

Bu ay Yakın Bakış bölümünde Tunay Özer var. Ercan Ata, şairle "Şiir Yolculuğu Üzerine" söyleşiyor ve "Odalar ve Perdeler Bağlamında Tunay Özer Şiirinin Derinlikleri" adlı yazısı ile katkı sunuyor.

Bu sayının Çeşitkenar bölümünde Ali Sali, "Kadınlar Nasıl Bakar?" adlı yazısıyla Kahramanmaraş'ta yayımlanan Berdücesi adlı dergiyi değerlendirirken, "Rikkat Sahibi Bir Kalp Daha Uyandı" yazısı ile geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Hüseyin Sak hakkında bilinmeyenleri ele alıyor. Merve Şaban ise "Dünyanın Edebiyat Gündeminden" adlı yazısıyla Afrika'dan Güney Amerika'ya dünyada olup biten edebî olaylara değiniyor.

Hece'nin Kitaplık bölümüne ise, Hayrettin Orhanoğlu, "Nuray Alper'in Şiirinde Naiflik" adlı yazısıyla şairin yeni yayımlanan Derya ve Meczup, Şeyma Sarı, "Hakikat Bilgisinin Huzurunu Iskalayan Mutlu Faniler" adlı yazısıyla Hilmi Uçan'ın Mutlu Faniler, Aziz Kağan Güneş, "Mısralarla Kurulmuş Hayatlar ya da Hayatın Şiiri" adlı yazısıyla Âtıf Bedir'in Hayatın Şiiri Edebiyat adlı kitapları üzerine yazıyor.

İyi okumalar.