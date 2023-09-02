Hece Eylül 2023 Sayısı Yayında

Hece'321 Eylül 2023 Sayısı

Hece dergisinin eylül 2023 sayısı "Yapay Zekâ ve Edebiyat" dosyasının yanı sıra şiir, söyleşi, inceleme, deneme, eleştiri ve tanıtım yazıları ile okurlarına merhaba diyor.

Derginin sayfaları İbrahim Demirci'nin "Yük" adlı eşik yazısı ile açılıyor.

Hece'nin ilk sayfalarında yine şiir var. bu sayının şairleri ve şiirleri şunlar: Hüseyin Atlansoy "Fuzuli İşler Niyazı", Mert Mevlüt Gökçe "Şarj Yüzde 3", Mustafa Köneçoğlu "Camera Obscura", Ahmet Edip Başaran "Beni Darda Kalmış Günlere", Bilal Can "Seni Bana İlk Defa Söylemediler", Ali K. Metin "Yolda Kançanağı", Emre Demir " Lokman Hekim'in Mağlubiyeti", Taner Sarıtaş "Yol Hipnozu", Eyyüp Akyüz "Belki", Abdulhalik Aker "Minör Şiir", Ayşe Çelikkaya "Mutsuzluk Kadar Keskin", Süleyman Unutmaz "Yarım Kalan Şiirler", Nadir Aşçı "Hatimler ve Senetler".

Hece'de i̇lkler'de bu ay üç yeni isim şiirleriyle yer alıyor: Uğurcan Güler "Bir Rüyaya Bakargibi", Arjin Civan Şahin "Darma-Dağınlaşmak Diyarlarda", Ömer Kutay Çakır "Hemzemin".

Derginin eylül sayısından itibaren Zeynep Arslan tarafından hazırlanan "Edebiyat Gündemi" adlı yeni bir bölüm başlıyor. Bu bölümde türk ve dünya edebiyatındaki yeni gelişmeler ve haberleryer alacak.

Hece'nin bu ayki dosyası "Yapay Zekâ ve Edebiyat -Riskler ve Fırsatlar-" başlığını taşıyor. Dosyada son dönemde iyiden iyiye hayatımıza dâhil olmaya çalışan 'Yapay Zekâ' konusu edebiyatbağlamıyla ele alınıyor. Bilal Can'ın editörlüğünde hazırlanan dosya yazarın sunuşu ve "Fırsatlar ve Riskler Bağlamında Yapay Zekâ" adlı yazısıyla açılıyor. Dosyanın diğer yazar ve yazıları şöyle: Ethem Erdoğan "Şiir-İnsan; Yapay Şiir-Yapay İnsan", Kadir Tepe "Şair ve Görüntüsü Sanal Gerçeklik Gözlüğü Üstünde", Muhittin Evren "Yapay Zekâ ve Yaratıcılık Sorunsalı", A. Erkan Akay "Düşünemiyorsun Ama Var Olmanı İstiyorlar", Şerife Saliha Buğa "Yapay Zekânın Ruhla İmtihanı", Ülker Gündoğdu "Çıktı Mı? Sanat Eseri Mi?", Tuba Yavuz "Robotlar Rüya Görür Mü?", Faik Öcal "Kafka'nın Şapkası", Vildan Kınalı "Bahar"a Temizlik Gerek", Davut Bayraklı "Kalem Mi, Kod Mu?", Yusuf Şahin "Edebiyatın i̇mkânlarına yapay zekâ aracılığı ile bakmak: Bir Provokasyon Denemesi"

Dergide bu ay iki söyleşi yer alıyor. Burcu Uzun amerikalı yazar Dr. Emanuele Pettener ile John Fante üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi ve Türkçeye çevirdi. İkinci söyleşi ise sonraki sayılarda devam etmesi planlanan "Çevirmenin Sesi" adlı söyleşi dizisi. Bölümün ilk söyleşisini Zeynep Arslan arapçadan yaptığı çevrileriyle tanıdığımız Rahmi Er'le yaptı.

Hece'de bu ay sonraki sayıda da devam edecek bir yazı yer alıyor: Ali Tacar tarafındançevrilen Jonathan Bate'in "Şairler Ne İşe Yarar Dolayısıyla". Alaaddin Hekim'in yazısı ise "Kayada Suyun Sesi" başlığını taşıyor.

Okuryazarın Notları bölümünde İbrahim Demirci "Büyüklerimize Rahmet ve Şükran..." adlıdeğerlendirmesi ile Ömer Aksay "Şı̇ı̇r Gündelı̇klerı̇" bölümünde "Şiire Dair Kaydedilmiş Notlar", Mehmet Aycı "Tamer Korkmaz" portresi, İsmail Karakurt "Kavakların Sonsuzluğu" ile ağaçlar vebitkiler üzerine yazılarına devam ediyor. Tuba Dere bu sayıdan itibaren "Eşyanın Fısıldadığı" adlıyeni bir başlıkla eşyanın sesini dinleyip yazıya döküyor.

Bu sayıdan itibaren hece'de yeni bir bölüm daha yer alacak ve her ay bu bölümün farklıkonukları olacak: "yazıya niçin ve nasıl başladınız?"ın ilk konuğu Zeynep Merdan. "bir romanhakkında" başlığı altında ise bu sayıda Sema Bayar "Arzunun Yitimi: Uyuyan Adam" adlı yazısı ile hece'ye konuk oluyor.

Kı̇taplık'ta Mehmet Kurtoğlu "Direnişçi Bir Mesih Mahatma Gandhi (Yüce Ruh)", Semiha Kavak "Cihatçılığı Değişik Açılardan İrdeleyen Bir Kitap; Cihatçılık-Kurban Geri Döndü" adlı kitap yazılarıyla yer alıyor.

İyi okumalar dileriz.