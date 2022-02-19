Hece Taşları Dergisinin 84. Sayısı Yayımlandı
Hece Taşları dergisinin 84. sayısında yer alan şiirler şu şekildedir.
- Muhsin İlyas Subaşı / Bu Rüyadan GeUyanalım
- Ahmet Efe / GönüHırkası
- Mustafa Sade / Bir Peri Fısıltısı
- Kenan Yavuzarslan / Bir Şiir Yazılıyor
- HaliCengiz / Sokak ve Serseri
- Mevlüt Yavuz / Ben ki
- Ayşe Polat / Bilirim / Geçmiş Ola
- Ahmet Yıldırımtepe / Öteye Dursun
- Şükrü Üna/ Gazel
- Muzaffer Uslu / Vefasız
- HüseyinAkkaya / Bir Kitabın Hikâyesi
- Ahmet Zahit Erbaş / Serçe Kalbi
- Ali Rıza Atasoy / Yağmur Yağıyor ve Sen Gidiyorsun
- Ali İhsan Kekeç / Devr-i Devran
- Selim Erdoğan / Sakiyle Hasbihâl
- Hüseyin Özkaynakçı / Annem Gidince
- CəmiƏkber / Besimdir
- Sebahattin Karadaş / Gizem Hanım
- Tayyib Atmaca / dOkunan Şiirler -26-
- Yasin Mortaş / Prospektüs
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 19:24