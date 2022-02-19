Hece Taşları Dergisinin 84. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Dergisinin 84. Sayısı Yayımlandı

19.02.2022 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Dergisinin 84. Sayısı Yayımlandı

Hece Taşları dergisinin 84. sayısında yer alan şiirler şu şekildedir.

  • Muhsin İlyas Subaşı / Bu Rüyadan GeUyanalım
  • Ahmet Efe / GönüHırkası
  • Mustafa Sade / Bir Peri Fısıltısı
  • Kenan Yavuzarslan / Bir Şiir Yazılıyor
  • HaliCengiz / Sokak ve Serseri
  • Mevlüt Yavuz / Ben ki
  • Ayşe Polat / Bilirim / Geçmiş Ola
  • Ahmet Yıldırımtepe / Öteye Dursun
  • Şükrü Üna/ Gazel
  • Muzaffer Uslu / Vefasız
  • HüseyinAkkaya / Bir Kitabın Hikâyesi
  • Ahmet Zahit Erbaş / Serçe Kalbi
  • Ali Rıza Atasoy / Yağmur Yağıyor ve Sen Gidiyorsun
  • Ali İhsan Kekeç / Devr-i Devran
  • Selim Erdoğan / Sakiyle Hasbihâl
  • Hüseyin Özkaynakçı / Annem Gidince
  • CəmiƏkber / Besimdir
  • Sebahattin Karadaş / Gizem Hanım
  • Tayyib Atmaca / dOkunan Şiirler -26-
  • Yasin Mortaş / Prospektüs
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 19:24
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Olağan Hikaye Dergisinin 9. Sayısı Yayımlandı (Şubat-Mart 2022)
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