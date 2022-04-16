Hece Taşları Dergisinin 86. Sayısı Yayımlandı
Bu sayıda şiirleri yayınlanan eser sahipleri ve eserleri aşağıdaki gibi listelenmiştir.
- Hüseyin Akkaya / Hüzün Temrinleri
- Ahmet Efe / Mâhım
- M.İlyas Subaşı / Seni Anmak Üzere
- Kenan Yavuzarslan / Gazel-i Aşk
- Mustafa Sade / Güzergâh
- Halil Cengiz / Geceler
- Bilâl Bütün / Bizim Türküler
- Muzaffer Uslu / Gittiğimiz Yol
- Şükrü Ünal / Veda Zamanı
- Ahmet Yıldırımtepe / Arz-ı Hâl
- M.Asım Küçükaşcı / Gösterdin Bana
- Fâik Kumru / İnsan
- Emir Sıktaş / Gul, Gula Olar
- Ö. Faruk Habiboğlu / Mezar Taşı / Mahur Beste
- Hüseyin Özkaynakçı / Keşke
- Köksal Cengiz / Ramazan Geldi
- Selim Erdoğan / Akşam Sefaları
- Yaşar Özden / Baykuş Konar Yurduma
- Tayyib Atmaca / dOkunan Şiirler
- Metin Özarslan / Ölünün Ham Hayali
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:29