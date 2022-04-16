Hece Taşları Dergisinin 86. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Dergisinin 86. Sayısı Yayımlandı

16.04.2022 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Dergisinin 86. Sayısı Yayımlandı

Bu sayıda şiirleri yayınlanan eser sahipleri ve eserleri aşağıdaki gibi listelenmiştir.

  • Hüseyin Akkaya / Hüzün Temrinleri
  • Ahmet Efe / Mâhım
  • M.İlyas Subaşı / Seni Anmak Üzere
  • Kenan Yavuzarslan / Gazel-i Aşk
  • Mustafa Sade / Güzergâh
  • Halil Cengiz / Geceler
  • Bilâl Bütün / Bizim Türküler
  • Muzaffer Uslu / Gittiğimiz Yol
  • Şükrü Ünal / Veda Zamanı
  • Ahmet Yıldırımtepe / Arz-ı Hâl
  • M.Asım Küçükaşcı / Gösterdin Bana
  • Fâik Kumru / İnsan
  • Emir Sıktaş / Gul, Gula Olar
  • Ö. Faruk Habiboğlu / Mezar Taşı / Mahur Beste
  • Hüseyin Özkaynakçı / Keşke
  • Köksal Cengiz / Ramazan Geldi
  • Selim Erdoğan / Akşam Sefaları
  • Yaşar Özden / Baykuş Konar Yurduma
  • Tayyib Atmaca / dOkunan Şiirler
  • Metin Özarslan / Ölünün Ham Hayali
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:29
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