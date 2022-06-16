Hece Taşları Dergisinin 88. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Dergisinin 88. Sayısı Yayımlandı

16.06.2022 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Dergisinin 88. Sayısı Yayımlandı

Bayram Bilge Tokel / Türküler
Nidasız Kaldı
Ahmet Efe / Gedânın Hikâyesi
M. İlyas Subaşı / Yurdumun Türküsü
Rifat Kütük / Sitem
Yaşar Bayar / Hükmî Şehîd Tayyar Rahmiye Hatun
Mehmet Durmaz / Temize Çektim Ruhumu
Tayyib Atmaca / Hilmi Yavuz ile Şiir ve Gelenek Üzerine
Mustafa Erkenekli / Gülizar
Ömer Karayılan / Benim Adım Sen
Təranə Arifqızı / Qadın
Emir Sıktaş / Düşseydi Keşke
M. Nihat Malkoç / Göz Yangını
Ali Ağır / Hüzün Deryası
Həsrət Əli / Bir Çiçek Eşqi
Yasin Şen / Öğüt
Mehmet Baş / Yörük Kızı
Mənsur Göyçəli / Üstə
Lütviyye Esgerzade / İnat
Tayyib Atmaca - Tacettin Şimşek / Deyişme
Metin Özarslan / Cama Resim

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 18:25
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber edebiyat hece taşları dergisi şiir
Olağan Hikaye'nin 11. Sayısı Yayımlandı
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