Hece Taşları Dergisinin 88. Sayısı Yayımlandı
Bayram Bilge Tokel / Türküler
Nidasız Kaldı
Ahmet Efe / Gedânın Hikâyesi
M. İlyas Subaşı / Yurdumun Türküsü
Rifat Kütük / Sitem
Yaşar Bayar / Hükmî Şehîd Tayyar Rahmiye Hatun
Mehmet Durmaz / Temize Çektim Ruhumu
Tayyib Atmaca / Hilmi Yavuz ile Şiir ve Gelenek Üzerine
Mustafa Erkenekli / Gülizar
Ömer Karayılan / Benim Adım Sen
Təranə Arifqızı / Qadın
Emir Sıktaş / Düşseydi Keşke
M. Nihat Malkoç / Göz Yangını
Ali Ağır / Hüzün Deryası
Həsrət Əli / Bir Çiçek Eşqi
Yasin Şen / Öğüt
Mehmet Baş / Yörük Kızı
Mənsur Göyçəli / Üstə
Lütviyye Esgerzade / İnat
Tayyib Atmaca - Tacettin Şimşek / Deyişme
Metin Özarslan / Cama Resim
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 18:25