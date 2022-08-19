Hece Taşları Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2022)
Bu sayıda katkı veren yazarlar ve eserleri şu şekildedir:
- Mustafa Nejat Sefercioğlu / Bitmez Sanma
- Zəlimxan Yaqub / Zarafat Gəlməsın Sənə Bu Dünya
- Âşık Cemal Divanî / Dedim Dedi
- Təranə Arifqızı / Getti (Dodağdeğmez)
- Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Qocalır İnsan
- Mustafa İmir / Sevda Denilen
- Nurkan Gökdemir / Haydi Dön Biz'e
- Ali Kemal Mutlu / Söylence
- Ahmet Yıldırımtepe / Günlük Ölüm
- Selim Erdoğan / Pusula
- Mehmet Yıldız / Vakitler Üste
- Tayyib Atmaca / Yaşar Bayar ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Aliyâr Arslan / Bak Hele
- Satılmış Şen / Yitik Türküler
- Ahmet Arslan / Derdini Kimseye Söyleme
- Ali Ağır / Son Hatıra
- Üner Dilek / Leyla Sandık
- Tacettin Şimşek / Rubailer-1-
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.08.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 14:21