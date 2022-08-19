Hece Taşları Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Ağusto, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2022)

19.08.2022 08:00 - Dergihaber
Hece Taşları Dergisinin 90. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2022)

Bu sayıda katkı veren yazarlar ve eserleri şu şekildedir:

  • Mustafa Nejat Sefercioğlu / Bitmez Sanma
  • Zəlimxan Yaqub / Zarafat Gəlməsın Sənə Bu Dünya
  • Âşık Cemal Divanî / Dedim Dedi
  • Təranə Arifqızı / Getti (Dodağdeğmez)
  • Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Qocalır İnsan
  • Mustafa İmir / Sevda Denilen
  • Nurkan Gökdemir / Haydi Dön Biz'e
  • Ali Kemal Mutlu / Söylence
  • Ahmet Yıldırımtepe / Günlük Ölüm
  • Selim Erdoğan / Pusula
  • Mehmet Yıldız / Vakitler Üste
  • Tayyib Atmaca / Yaşar Bayar ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Aliyâr Arslan / Bak Hele
  • Satılmış Şen / Yitik Türküler
  • Ahmet Arslan / Derdini Kimseye Söyleme
  • Ali Ağır / Son Hatıra
  • Üner Dilek / Leyla Sandık
  • Tacettin Şimşek / Rubailer-1-

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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.08.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 14:21
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