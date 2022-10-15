Hece Taşları Şiir Dergisi 92. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 92. Sayısı Yayımlandı

15.10.2022 08:00 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 92. Sayısı Yayımlandı

Derginin bu sayısındaki çalışmalar şu şekilde sıralanıyor.

  • Hüseyin Kaya / Gazel
  • İmdat Avşar / Ağlama
  • Dədə Katib / Dediler
  • Məmmət İlgar / Neyim/Gözel
  • Emine Savaş / Melika'nın Gülüşü
  • Tayyib Atmaca / Muhsit Macit ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Dünya
  • İdris Aktaş / Aşkına Ölüm Gerek Vatan Aşkı
  • Ömer Faruk Habiboğlu / Terennüm
  • Cahit Can / Bir Çiçek
  • Lütfü Kılıç / Sevdiğim
  • Cihat Barış / Öğret Bana
  • Ali Ağır / Visal
  • Yasin Şen / Niyaznâme
  • Mehmet Baş / Gelir
  • Rufəd Ahundlu / Keçir
  • Tacettin Çetin / Vel Asr
  • Məzahir Hüseynzadə / Deyişmə
  • Osman Fərmanoğlu / Deyişmə
  • Ercan Sağlam / Bir Eksiz

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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.10.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 02:04
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