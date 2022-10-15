Hece Taşları Şiir Dergisi 92. Sayısı Yayımlandı
Derginin bu sayısındaki çalışmalar şu şekilde sıralanıyor.
- Hüseyin Kaya / Gazel
- İmdat Avşar / Ağlama
- Dədə Katib / Dediler
- Məmmət İlgar / Neyim/Gözel
- Emine Savaş / Melika'nın Gülüşü
- Tayyib Atmaca / Muhsit Macit ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Dünya
- İdris Aktaş / Aşkına Ölüm Gerek Vatan Aşkı
- Ömer Faruk Habiboğlu / Terennüm
- Cahit Can / Bir Çiçek
- Lütfü Kılıç / Sevdiğim
- Cihat Barış / Öğret Bana
- Ali Ağır / Visal
- Yasin Şen / Niyaznâme
- Mehmet Baş / Gelir
- Rufəd Ahundlu / Keçir
- Tacettin Çetin / Vel Asr
- Məzahir Hüseynzadə / Deyişmə
- Osman Fərmanoğlu / Deyişmə
- Ercan Sağlam / Bir Eksiz
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.10.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 02:04