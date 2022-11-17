Hece Taşları Şiir Dergisi 93. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 93. Sayısı Yayımlandı

17.11.2022 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 93. Sayısı Yayımlandı
  • Tacettin Şimşek / Rubailer-2-
  • Ömer Demirbağ / Gazel
  • Rifak Kütük / Beddua
  • İsmail Kutlu Özalp / Kaldı
  • Ömer Karayılan / Sisler Dağılmadan
  • Tayyib Atmaca / Abdülkadir Dağlar ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Kenan Yavuzarslan / Keşke
  • Kenan Erdoğan / Üstündür
  • Cəmil Əkbər / Əden Gədir (Divani)
  • Kirman Rüstəmli / Şəhid
  • H. Musa Tuncer / Felsefem
  • Mehmet Gözükara / Senin Suçun Yok
  • Mina Rəşid / Daha Nə İstərəm Quşlar Mimni Oxuyur
  • Aliyâr Arslan / Artık
  • Recep Şen / Eski Defterler
  • Hüseyin K. Ece / Gül ve Hüzün
  • Erdoğan Öner / Evlat
  • Metin Özarslan / Dadaş
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 17:34
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