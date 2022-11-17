Hece Taşları Şiir Dergisi 93. Sayısı Yayımlandı
- Tacettin Şimşek / Rubailer-2-
- Ömer Demirbağ / Gazel
- Rifak Kütük / Beddua
- İsmail Kutlu Özalp / Kaldı
- Ömer Karayılan / Sisler Dağılmadan
- Tayyib Atmaca / Abdülkadir Dağlar ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Kenan Yavuzarslan / Keşke
- Kenan Erdoğan / Üstündür
- Cəmil Əkbər / Əden Gədir (Divani)
- Kirman Rüstəmli / Şəhid
- H. Musa Tuncer / Felsefem
- Mehmet Gözükara / Senin Suçun Yok
- Mina Rəşid / Daha Nə İstərəm Quşlar Mimni Oxuyur
- Aliyâr Arslan / Artık
- Recep Şen / Eski Defterler
- Hüseyin K. Ece / Gül ve Hüzün
- Erdoğan Öner / Evlat
- Metin Özarslan / Dadaş
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 17:34