Hece Taşları Şiir Dergisi 94. Sayısı Yayımlandı
Hece Taşları Şiir dergisinin 94. sayısı yayımlandı. Bu sayıda aşagıdaki yazarlar ve eserleri yer aldı.
- Muhsin İlyas Subaşı / Çocuklar ve Savaşlar
- Ahmet Efe / Eski Sokak
- Mustafa İmir / Ses Ver
- Musa Həşimov / Qəm Karvanım
- Tayyib Atmaca / Yaşar Akgül ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Köksal Cengiz / Ömrümüz
- Ahmet Yıldırımtepe / K/Ömür Karası
- Nəcibə İlkin / Payız Yağışı
- Cihat Barış / Rahvan Atlılar
- Mahir Başpınar / Yetiş
- Bilal Bütün / Hay Olayım
- Olgun Albayrak / Serzeniş
- Mustafa Işık / Sen Misin?
- Gökhan Daloğlu / Nisana Eylül Yâr Olmaz
- Aybeniz Garagile Qafarlı / Ətəyindən Tök Daşı
- Satılmış Şen / Yayla Dumanı
- Ahmet Arslan / Kolay Değil
- Tayyib Atmaca / Yol Arkadaşı
- Metin Özarslan / Yoldayız Hâlâ
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 01:21