Hece Taşları Şiir Dergisi 94. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 94. Sayısı Yayımlandı

17.12.2022 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 94. Sayısı Yayımlandı

Hece Taşları Şiir dergisinin 94. sayısı yayımlandı. Bu sayıda aşagıdaki yazarlar ve eserleri yer aldı.

  • Muhsin İlyas Subaşı / Çocuklar ve Savaşlar
  • Ahmet Efe / Eski Sokak
  • Mustafa İmir / Ses Ver
  • Musa Həşimov / Qəm Karvanım
  • Tayyib Atmaca / Yaşar Akgül ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Köksal Cengiz / Ömrümüz
  • Ahmet Yıldırımtepe / K/Ömür Karası
  • Nəcibə İlkin / Payız Yağışı
  • Cihat Barış / Rahvan Atlılar
  • Mahir Başpınar / Yetiş
  • Bilal Bütün / Hay Olayım
  • Olgun Albayrak / Serzeniş
  • Mustafa Işık / Sen Misin?
  • Gökhan Daloğlu / Nisana Eylül Yâr Olmaz
  • Aybeniz Garagile Qafarlı / Ətəyindən Tök Daşı
  • Satılmış Şen / Yayla Dumanı
  • Ahmet Arslan / Kolay Değil
  • Tayyib Atmaca / Yol Arkadaşı
  • Metin Özarslan / Yoldayız Hâlâ

Online olarak yayınlanan dergiye ücretsiz olarak erişmek için şu bu linki kullanabilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 01:21
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