Hece Taşları Şiir Dergisi 95. Sayısı Yayımlandı
Hece Taşları şiir dergisinin 95. sayısında aşağıdaki yazarlar ve eserlerine yer verilmiş.
- Mustafa Pınarbaşı / Arsız Bina
- Hüseyin Kaya / Nöbet
- İsmail Özalp Kutlu / Üstadım
- Kenan Yavuzarslan / Mısra
- Ali Rıza Kaşıkçı / Beni
- Tayyib Atmaca / Ahmet Efe ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Hanifi Yılmaz / Ben mi Aşkı Bilmezem
- Songül Özen / Kalmadı
- Lütviyye Əsgərzadə / Аy Оd Yıldız Pervane
- Aliyâr Arslan / Kaç Kere
- Hatice Ayşe Hasan / Dilyâre
- Hüseyin K. Ece / Gözlerinde Yeşeren Sabah
- M. Şirin Aydemir / Benim Adım
- Xalidə Hicran Seyidova / Məchuldur İnsan Oğlu
- Rövşən Xasayoğlu / Tutduğun Yola Bir Bax
- Cahit Can / Hal-i Perişanımız
- Hikmet Elitaş / Yıldızları Yollarına Sererdim
- Metin Özarslan / Ah Nazlı Ahıska
Dergi ücretsiz olarak yayınlanmakta olup buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2023 22:38 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:46