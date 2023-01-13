Hece Taşları Şiir Dergisi 95. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 95. Sayısı Yayımlandı

13.01.2023 22:38 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 95. Sayısı Yayımlandı

Hece Taşları şiir dergisinin 95. sayısında aşağıdaki yazarlar ve eserlerine yer verilmiş.

  • Mustafa Pınarbaşı / Arsız Bina
  • Hüseyin Kaya / Nöbet
  • İsmail Özalp Kutlu / Üstadım
  • Kenan Yavuzarslan / Mısra
  • Ali Rıza Kaşıkçı / Beni
  • Tayyib Atmaca / Ahmet Efe ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Hanifi Yılmaz / Ben mi Aşkı Bilmezem
  • Songül Özen / Kalmadı
  • Lütviyye Əsgərzadə / Аy Оd Yıldız Pervane
  • Aliyâr Arslan / Kaç Kere
  • Hatice Ayşe Hasan / Dilyâre
  • Hüseyin K. Ece / Gözlerinde Yeşeren Sabah
  • M. Şirin Aydemir / Benim Adım
  • Xalidə Hicran Seyidova / Məchuldur İnsan Oğlu
  • Rövşən Xasayoğlu / Tutduğun Yola Bir Bax
  • Cahit Can / Hal-i Perişanımız
  • Hikmet Elitaş / Yıldızları Yollarına Sererdim
  • Metin Özarslan / Ah Nazlı Ahıska

Dergi ücretsiz olarak yayınlanmakta olup buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2023 22:38 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:46
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