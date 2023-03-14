Hece Taşları Şiir Dergisi 96 ve 97. Sayıları Yayımland, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 96 ve 97. Sayıları Yayımlandı

14.03.2023 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 96 ve 97. Sayıları Yayımlandı

Hece Taşları dergisinin yeni sayısında şu çalışmalar yer aldı.

  • Muhsin İlyas Subaşı / Yeşil Türkü
  • İbrahim Baz / Niyaz
  • Recep Şen / Derin Mevzular
  • Ahmet Arslan / Hak Âşıkları
  • İbrahim Sağır / Vardır
  • Selahattin Ölmez / Ömür Biterken
  • Tayyib Atmaca / Ömer Demirbağ ile Şiir ve Gelenek Üzerine
  • Aysel Xanlarqizi Safarli / Sən Gəldin
  • Aybeniz Garagile Qafarlı /Kövrək Şair
  • Kenan Erdoğan / Oyy
  • Cəmil Əkbər / Gedir
  • Emir Sıktaş / Kısrak Huylu Ay!
  • Erdoğan Öner / Ne Olur
  • Satılmış Şen / İçimdeki Gurbet
  • Mehmet Baş / Yokluk Gömleği
  • Yasin Şen / Şiire Dâir
  • Sebahattin Karadaş / Hâkim Bey
  • Casim Babaoğlu / Yalvarma
  • Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Xoşbəxtliyin Astanasında
  • Metin Özarslan / Ağıt

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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:19
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