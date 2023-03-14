Hece Taşları Şiir Dergisi 96 ve 97. Sayıları Yayımlandı
Hece Taşları dergisinin yeni sayısında şu çalışmalar yer aldı.
- Muhsin İlyas Subaşı / Yeşil Türkü
- İbrahim Baz / Niyaz
- Recep Şen / Derin Mevzular
- Ahmet Arslan / Hak Âşıkları
- İbrahim Sağır / Vardır
- Selahattin Ölmez / Ömür Biterken
- Tayyib Atmaca / Ömer Demirbağ ile Şiir ve Gelenek Üzerine
- Aysel Xanlarqizi Safarli / Sən Gəldin
- Aybeniz Garagile Qafarlı /Kövrək Şair
- Kenan Erdoğan / Oyy
- Cəmil Əkbər / Gedir
- Emir Sıktaş / Kısrak Huylu Ay!
- Erdoğan Öner / Ne Olur
- Satılmış Şen / İçimdeki Gurbet
- Mehmet Baş / Yokluk Gömleği
- Yasin Şen / Şiire Dâir
- Sebahattin Karadaş / Hâkim Bey
- Casim Babaoğlu / Yalvarma
- Günel Dəmirəsənoğlu Qızı / Xoşbəxtliyin Astanasında
- Metin Özarslan / Ağıt
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:19