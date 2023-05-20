Hece Taşları Şiir Dergisi 99. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Hece Taşları Şiir Dergisi 99. Sayısı Yayımlandı

20.05.2023 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları Şiir Dergisi 99. Sayısı Yayımlandı

Hece Taşları şiir dergisinin 99. sayısında şu eserler yer aldı.

  • Rifat Kütük / Mersiye
  • Halil Cengiz / Yok
  • Kadir Karaman / Bilemedim
  • İbrahim Berber / Ücra
  • Mustafa İmir / Bir Güz Günü
  • Nadir Azayoğlu / Bəsimdi
  • Vasif Süleyman / Gəlib-Gedirsən
  • İbrahim Şahin / Aşka Yüzüm Kara Düştü
  • Selim Lale / Medet
  • Hüseyin Kaya / Tayyib Atmaca ile Şiir Yürüyüşü -1-
  • Rafiq Oday / Sonetlər Çələngi
  • Mustafa Işık / Denize Selam
  • Ali Çolakoğlu / Umudumuz Çocuklar
  • Hasan İldiz / Anemon
  • Cafer Cabbarlı / Qızım
  • Basri Doğan / Yüzleşme
  • Kirman Rüstəmlı / Bənövşəm
  • Metin Özarslan / Gönül Dağı

Hece Taşları dergisine ücretsiz olarak hecetaslari.com adresinden erişebilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 20.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 18:26
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