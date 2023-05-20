Hece Taşları Şiir Dergisi 99. Sayısı Yayımlandı
Hece Taşları şiir dergisinin 99. sayısında şu eserler yer aldı.
- Rifat Kütük / Mersiye
- Halil Cengiz / Yok
- Kadir Karaman / Bilemedim
- İbrahim Berber / Ücra
- Mustafa İmir / Bir Güz Günü
- Nadir Azayoğlu / Bəsimdi
- Vasif Süleyman / Gəlib-Gedirsən
- İbrahim Şahin / Aşka Yüzüm Kara Düştü
- Selim Lale / Medet
- Hüseyin Kaya / Tayyib Atmaca ile Şiir Yürüyüşü -1-
- Rafiq Oday / Sonetlər Çələngi
- Mustafa Işık / Denize Selam
- Ali Çolakoğlu / Umudumuz Çocuklar
- Hasan İldiz / Anemon
- Cafer Cabbarlı / Qızım
- Basri Doğan / Yüzleşme
- Kirman Rüstəmlı / Bənövşəm
- Metin Özarslan / Gönül Dağı
Hece Taşları dergisine ücretsiz olarak hecetaslari.com adresinden erişebilirsiniz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 20.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 18:26