Hece Taşları Şiir Dergisiʼnin 126. Sayısı Yayımlandı
Hece Taşları şiir dergisinin yeni sayısında şu çalışmalar yer alıyor.
- Yusuf Erol Gökduman - Gelmedin / Nereden Bileceksin
- Mehmet Akif Güngör - Götür Beni Hüma Kuşum
- Osman Fermanoğlu - Şairlər Günü
- İlqar Cəmiloğlu - Arxasız Qalmışam
- Emin Gönen - Nasihat
- Tayyib Atmaca - Tacettin Şimşek - Gördü mü / Görmedi (Deyişme)
- Əyyub Qiyas Abasov - Ömür Mürgüsü
- Basri Doğan - Şafak Zeval Arası
- Erhan Çapraz - Maya
- Mutlu Gavcar - Hicran İstasyonu
- Vahit Aslan - Anamın Zengi
- Arife Özden - Bu Gece
- Durdu Güneş - Her Şey Zamanında Güzel
- Satılmış Şen - Sorma Ey Dost Nerden Diye
- Bilal Saygılı - Varı Tezden Var Eden Var
- Memik Kömekçi - Tez Gel
- Bəsti Bərdəli - Güləsər (Təcnis)
- Tacettin Çetin - Düşüş Gazeli
- Mesut Arslan - Gördüm
- Hüseyin Kırbaş - Başka Sözler Nâfile
- Metin Özarslan - Hû
PDF olarak yayınlanan dergiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://hecetaslari.com/hecetaslaridergisi/hecetaslari126sayiOn5agustos2025.pdf
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.08.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 15:22