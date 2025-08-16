Hece Taşları Şiir Dergisiʼnin 126. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

16.08.2025 09:00 - Dergihaber
Hece Taşları şiir dergisinin yeni sayısında şu çalışmalar yer alıyor.

  • Yusuf Erol Gökduman - Gelmedin / Nereden Bileceksin
  • Mehmet Akif Güngör - Götür Beni Hüma Kuşum
  • Osman Fermanoğlu - Şairlər Günü
  • İlqar Cəmiloğlu - Arxasız Qalmışam
  • Emin Gönen - Nasihat
  • Tayyib Atmaca - Tacettin Şimşek - Gördü mü / Görmedi (Deyişme)
  • Əyyub Qiyas Abasov - Ömür Mürgüsü
  • Basri Doğan - Şafak Zeval Arası
  • Erhan Çapraz - Maya
  • Mutlu Gavcar - Hicran İstasyonu
  • Vahit Aslan - Anamın Zengi
  • Arife Özden - Bu Gece
  • Durdu Güneş - Her Şey Zamanında Güzel
  • Satılmış Şen - Sorma Ey Dost Nerden Diye
  • Bilal Saygılı - Varı Tezden Var Eden Var
  • Memik Kömekçi - Tez Gel
  • Bəsti Bərdəli - Güləsər (Təcnis)
  • Tacettin Çetin - Düşüş Gazeli
  • Mesut Arslan - Gördüm
  • Hüseyin Kırbaş - Başka Sözler Nâfile
  • Metin Özarslan - Hû

PDF olarak yayınlanan dergiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://hecetaslari.com/hecetaslaridergisi/hecetaslari126sayiOn5agustos2025.pdf

