Her Orduya Lazım: Modern Kara Sistemleri Bağlamında Piyade Silahları ve Destek Vasıtaları

"Her Türk Asker Doğar" mottosuyla yetiştirilen ve azınlık kalan paralı bir kesim dışında çoğu vatan evladının askerlik yaptığı ülkemizde silah, silah kullanımı, silahlara ilgi konusunda ABD'yi aratmayan bir potansiyel olduğunu itiraf etmek gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade birliklerinin genel silahı birinci ve ikinci dünya savaşında mavzer de denilen Alman tasarımı ve ülkemizde de MKE tarafından üretilmiş olan mauser tüfekleri olmuştur. NATO'ya girişimiz ile birlikte bu silahların yerini NATO menşeli silahlara bırakmıştır. Alman tasarımı ve MKE üretimi olan G3 tüfekleri askerlik yapmış herkesin elinde bir süre dolanmış, şanslı diğer bir kesim ordumuzda daha az sayıda bulunan Rusya menşeli AK-47 namı diğer keleşler ile dolaşmıştır. Daha şanslı olan yeni nesiller ise MKE tasarımı yerli ve özgün MPT-76 ile askerlikte hemhal içindedir.

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Dünya Askeri Teknolojiler Ansiklopedisi şimdilik 4 kitaptan oluşuyor. Yazar ve editörlüğünü Sami Atalan üstleniyor. Ansiklopedinin hakkında konuşacağımız son cildi olan Modern Kara Sistemleri isimli Piyade Silahları ve Destek Vasıtaları alt başlıklı kitabı, DStil Tasarım - Askeri Data tarafından Ocak, 2014 tarihinde İstanbul'da yayımlanmıştır. Yardımcı editörlüğünü Bahadır Tokgöz ve Genel Koordinatörlüğünü Mahmut Bölükbaş yapmış, Nesli Ergün ve Özgür Ekşi katkıda bulunmuş. Kuşe kâğıda basılmış olan kitap, Ansiklopedik boy ve 550 sayfa. Fiziki olarak bir hayli ağır bir kitap olduğunu baştan kabul etmek gerekiyor.

Kitap "Birlik kurulumu esasları" isimli giriş makalesi de dâhil edilirse 18 bölümden oluşmaktadır. Yazımızda genel olarak batı ve NATO tandanslı silahlardan bahsetmeye çalışacağımızı itiraf etmek gerek. Unutmamak lazım ki üzerinden 7 yıl geçtiği için kitabın bize sunduğu kimi bilgilerde mutlaka değişim yaşanmıştır. Yeni silahlar ve sistemler çıkmıştır veya eskiyen kimi silahlar veya sistemler emekliye ayrılmış olabilir.

Kitabın ilk bölümü Piyade Tüfekleri için ayrılmış. Her bölüm ilgili konunun özetlendiği bir giriş yazısı ile başlamaktadır. Aynı şekilde her madde de silahın tanıtıldığı bazen uzun bazen kısa metinler, güzel ve birbirinden eşsiz görseller ve silaha ait özelliklerin özetlendiği bir tablo içermektedir. Bölüm halen dünya üzerinde kullanımda olan 78 farklı tüfek hakkında bilgi vermektedir. Alman tasarımı ve ordumuzun da temel piyade tüfeği olan G3, HK-33, Mauser üretimi Kar 98k, M1 Grand, M16, AK-47/AKM/AK-103 bunların başında gelenleridir. MPT-76'nın daha yeni bir silah olması sebebiyle bölümde yer bulamazken MKE üretimi HK-33 türevi olan T-50 ve T-12 tüfekleri bölümde yer bulmuştur.[i]

İkinci bölüm olan Makineli Tüfekler makalesi de aynı şekilde bir giriş yazısıyla başlıyor. Bölümde günümüzde kullanımda olan 55 farklı makineli tüfek hakkında bilgi bulunmaktadır. Bunlardan ülkemizde de kullanıldığını bildiklerimiz şunlardır: Alman tasarımı ve MKE üretimi olan MG3, M2HB, M60, M1919A4, MINIMI (M249), Rus yapımı bir makineli tüfek olan PK/6P41Pecheneg) ve RPK. Maalesef ülkemizin makineli tüfek geliştirmesi 2021 yılını bulmuş olması sebebiyle bu bölümde milli bir makineli tüfek yer almamaktadır.

Keskin Nişancı Tüfekleri isimli üçüncü bölüm tam 90 farklı keskin nişancı tüfeği hakkında bilgi içermektedir. Bölümde ülkemizin kullandığı M82A1, M-87R/M-83, kitaba göre ülkemizin değerlendirmekte olduğu Azerbaycan üretimi Istiglal, AW/PM, Gepard M1, Rus menşeli Dravunov makineli tüfeklerinin yanında MKE üretimi JMK BORA-12 ve Kalekalıp firması üretimi KNT 308 hakkında bilgi sunulmuştur.

Makineli Tabancalar isimli dördüncü bölümde 64 makineli tabanca hakkında bilgi verilmiş olup bölüm açılışı ülkemiz tarafından da lisans altında üretilmiş olan MP5 ile yapılmaktadır. P90 ve Uzi ülkemizde kullanılan ve bölümde ismi geçen diğer makineli tabancalardır.

Beşinci bölüm Bombaatarlar için ayrılmış. HK69A1 Granatpistole, MK-19 ve MKEK 40 mm Otomatik Bombaatar bölümde ülkemizde kullanılan silahlar.

Altıncı bölüm olan Roket İtkili Bombalar ve Geri Tepmesiz Toplar bölümünde ülkemizi ilgilendiren şu sistemler bulunuyor: M18 GTT (Geri Tepmesiz Top), M20 GTT, M40 GTT, M72 LAW (MKEK tarafından HAR-66 adıyla lisans altında üretilmektedir), şu sıralar sürekli PKK elinden envanterimize girmeye devam eden AT-4, roketatar deyince herkesin aklına muhtemelen ilk gelecek olan RPG-7.

Güdümlü Tanksavar Füzeleri isimli yedinci bölümde bizi ilgilendiren sistemler sırasıyla şunlar: MILAN, AGM-114 Hellfire (gemisavar görevlerine yönelik), BGM-71 TOW, Eryx, 9M133 Kornet (AT-14 Spriggan). Roketsan üretimi Cirit milli tanksavar füze olarak bölümde yer alıyor.

Omuzdan Atılar Hava Savunma Füze Sistemleri konusunda 2021 itibariyle Sungur isimli bir füzeye sahip olan ülkemiz maalesef bölümde sadece FIM-92 Stinger füzesinin kullanıcısı olarak yer buluyor. Yine de bu küçük füzenin Roketsan gibi bir gurur kaynağımızın doğmasına neden olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Çekili Namlulu Hava Savunma Sistemleri bölümünde Rh 202, L/70, GDF; Zırhlı Havan Araçları bölümünde M106/M125/M1064, AV8 SMP 120, ACV-S SPM 120, ZHA/Adnan; Havan Topları bölümünde M30, HY1-12, NT-1/UT-1; Hafif Tekerlekli Zırhlı Araçlar bölümünde Shorland S55, Otokar üretimi Akrep, Ural, Cobra, Otokar Zırhlı Peronel Taşıyıcı; Mayına Dayanıklı ve Tuzağa Karşı Korumalı Araçlar (bilinen kısaltmasıyla MRAP) bölümünde Kirpi; Zırhlı İstihkam Araçları bölümünde M48T5 İSA, M113A2T2 İMZA, FNSS üretimi Kunduz ve ZİMA/Dhabyan; Mayın Temizleme Araçları bölümünde Bozena 5; Askeri Hücum Köprüleri bölümünde M48 AVLP ve FNSS üretimi Samur; Zırhlı Kurtarma ve Bakım Araçları bölümünde Bergepanzer 2/BPZ 2, M578, M88 Hercules ve FNSS üretimi ACV-15RV ülkemizin kullandığı veya ürettiği sistemler olarak dikkat çekiyor.

Sonuç

Artık baskısı bulunmayan ve içerik olarak da 7 yıl geride kalmış olan kitabın yeni baskılarını dört gözle bekliyor olacağımı şimdiden belirtmek isterim. Güzel, faydalı ve her Savunma Sanayi meraklısının kütüphanesinde bulunması gereken bu eseri bana hediye etmiş olma ihtimali yüksek ve adını unuttuğum sevgili abiye buradan biraz geç de olsa teşekkür etmek isterim.

Modern Kara Sistemleri: Piyade Silahları ve Destek Vasıtaları

DStil Tasarım - Askeri Data

Yazar ve Editör: Sami ATALAN

İstanbul, Ocak, 2014.

[i] Yerli tüfeklerin sayısı makalede sayılandan çok daha fazla olup detaylar için hazırlamış olduğum Türk Savunma Sanayi: Tüfekler ve Makineli Tabancalar makalesine bakabilirsiniz: http://www.turkdefence.com/index.php/topic,68.0.html