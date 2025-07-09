Her Şey Bir Rüya İle Başladı: Vejetaryen

Her şey bir rüya ile başladı...

Rüyalar insanı ne derece dönüştürür, nasıl bir etkiyle hayatta savurur tartışılır. Freud, rüyaların bilinçli zihnimizin gün yüzüne çıkmasına izin vermediği baskılanmış düşünceler, arzular olduğunu savunur. Jung ise rüyaları kuşaktan kuşağa aktarılan kollektif bilinçdışı ile açıklar. İkisinin ortak olduğu nokta ise rüyaların iki sebebi olduğu yönündedir. Bu ortak düşünceye göre rüyalarımıza yansıyan şeyler ya kısa bir süre önce yaşadıklarımızın etkisi ya da çocukluk yıllarımızın bizde bıraktıklarıdır. Son zamanların çokça konuşulan Vejetaryen kitabında da kilit noktası bir rüyadır. Kitaba geçmeden önce yazarımız Han Kang'ın hayatına kısaca değinmenin, onu anlama yolunda önemli olduğunu düşünüyorum.

Han, 9 yaşındayken, Güney Kore'de gerçekleşen Gwangju Ayaklanması başlamadan 4 ay önce, ailesiyle Seul'e taşınmıştır. Hükümetin acımasız tepkisi Han'ın yazılarında sık sık yer alır ve bir röportajında ailesinin tesadüfen de olsa taşınmış olmalarının kendisinde "hayatta kalanın suçluluğu" hissini bıraktığını söyler. Babası öğretmen ve başarısız olarak nitelendirilen bir romancıdır. Dolayısıyla kitaplarla dolu bir evde büyümüştür. Kore dili ve edebiyatı mezunu olan yazar, 1993'te ilk şiirini bir Kore edebiyat dergisinde yayınlamıştır. Seul Shinmun gazetesinin yıllık edebiyat yarışmasında ödül almış ve bir yazarlık programına katılarak ilk romanını çıkarmıştır. Han, kariyerine şiirle başlamıştır ancak bilinen sadece beş tane şiiri vardır. O, romanları ve kısa öyküleriyle tanınmıştır. 2014 yılında başlayan ve her yıl bir yazarı 2114 yılına kadar saklanacak olan ve el yazması kitap oluşturmayı amaçlayan, Future Library projesine davet edilmiştir. 2114 yılında tüm el yazmaları, 2014 yılında dikilen ağaçlardan elde edilecek kâğıtlara basılacak ve bir antoloji olarak yayınlanacaktır.

Eserlerinde tarihsel travmalara, şiddet, kader ve ataerkillik gibi temalara yer verir. Vejetaryen isimli kitabında, ilk dikkatimi çeken ismi Vejetaryen olsa da karakter aslında vegandır. Kitaptaki esas mesele vejetaryenlik olmadığı için çok da önemli bir ayrıntı değildir belki ancak görüyoruz ki okuru her yönüyle düşündüren, cesur bir kitaptır. Üzerine büyük laflar edilecek edebi bir güdüsü yoktur fakat sıra dışı bir hikâyesi bir felsefesi vardır. Okurken ister istemez Kore kültürüne bir merak da uyandırmaktadır. Coğrafi olarak çok uzak olsak da kültürlerimiz arasında büyük benzerlikler vardır. Birkaç örnekten bahsetmek gerekirse en başa büyüklere saygı unsurunu koyabiliriz. Kore'de de bizde olduğu gibi büyükler her zaman el üstünde tutulur, evin büyüğü yemeğe başlamadan diğer aile fertleri yemeğe başlayamazmış. Büyüklerin önünde sigara içmek ayıp sayılırmış. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek ve mezarlık ziyaretleri çok önemliymiş. Genç kızların çeyiz hazırlama geleneği bizimkiyle benzermiş. Koreliler de eskiden bizde olduğu gibi yer sofrasında yemek yermiş ve hâlâ eve ayakkabıyla girilmezmiş, terlik kültürü devam ediyormuş. Kadınların gün toplantıları, köylerde imece usulü yardımlaşma, evlatlar ne kadar büyüse de anne babalar tarafından sürekli korunup kollanma durumunu da benzerliklerimiz arasında sayabiliriz. Tarihte birlikte yaşamışlığımız olması nedeniyle bu benzerlikler aslında çok da şaşırtıcı olmamalı.

Vejetaryen kitabı aslında bir novella. Yazarın, Kadınımın Meyvesi isimli öyküsünden doğmuştur. Han, her kitabında onu yazış süresiyle ilgili bilgiler veriyor. Vejetaryen' in sonunda da doğuş hikâyesini okuyoruz.

Eserimiz üç bölümden oluşuyor. Olayların merkezinde olan bir kadın var ancak biz bu üç bölümü de hep başkalarından okuyoruz. Kadının sesi çok az duyuluyor. Alışılmışın dışına çıkmaya çalışan bir kadına herkesin tavır alması meselesi ve belki de sesinin çıkmaya hakkının olmamasına da bir gönderme olarak ilk bölüm eşi tarafından, ikinci bölüm eniştesi ve üçüncü bölüm ablası tarafından anlatılıyor. Böylece kahramanın gölge kalması da kitapla bütünlük sağlıyor.

Psikolojide, sosyotropi diye bir kavram vardır. Bireyin diğerleriyle olumlu ilişkiler içerisinde olma gereksinimini temsil eder. Sosyotropinin karşısında da otonomi denilen bir kavram vardır. Yaşamda kişinin kendisinin söz sahibi olması, bağımsız olması durumunu ifade eder. Vejetaryen kitabında, dayatılan ve beklenen sosyotropinin var olması ya da devam etmesidir ancak kadının tam olarak yapmaya çalıştığı şey sosyotropiden çıkıp otonomiye girmektir. Ağaca dönüştüğü fikriyle hastanede baş aşağı duruşunu hatırlarsak bu davranışı özünde otonomiye girme arzusuyla bağdaştırabiliriz. Kadın burada kendi köklerini reddederek zekâsını - zihnini baş aşağı yapıp toprağa ekiyor. Ancak süreci bütün olarak değerlendirdiğimizde görüyoruz ki burada bilinçli bir reddediş söz konusu değil. Süreçte kadına şizofreni teşhisi konuluyor. Böylece karakterin psikolojik durumunun getirisi bir reddediş ortaya çıkıyor. Yani yaptıkları kafa tutma değil aslında psikolojik bir savaşın getirisidir. Bu noktada değinmeden geçemeyeceğim mevzu, bizim de yabancı olmadığımız bir mesele olan "senin iyiliğin için kılıfı" hikâyede çok güzel ve yerinde işlenmiş.

Başta da söylediğimiz gibi olayların başlangıcı bir rüya. Öyle bir rüya ki kadının hayata bakış açısını, inancını değiştiriyor. Kilit aslında bu rüya. Rüyasında kadının gölge yanı ortaya çıkıyor. İçinde var olan bir şiddet uyanıyor ve karakter bunun gerçeğe dönüşme korkusu ile savaşıyor. Babasının köpeğine yaptıklarını hatırlarsak esasen babası gibi olmaktan da korkuyor diyebiliriz. Meselenin vejetaryenlik olmadığı bu noktada daha çok açığa çıkıyor. Kendi kötü yanını keşfediyor ve onunla savaşıyor. Asıl mesele rüyalar, bilinçaltı, gölge yanı... Kendini aç bırakarak da aslında kötü yanını, düşüncelerini, arzularını cezalandırıyor.

Bu noktada biraz varoluşçuluk bağlamında da bakmak gerekir. Kadın "Bir rüya gördüm," diyor ve kimse ne rüya gördüğünü gerçekten merak etmiyor. Kadına ne hissettiğini soran hiç kimse yok. Rüyayla tetiklenen çocukluk travmalarını karakterin iç sesiyle okuyoruz. Zaman zaman çocukluk travmalarının sorumlusu olarak da kendisini gördüğünü hissediyoruz. Aslında çocukluğun özünün öldürüldüğü hikâyede açıkça görülüyor. Hiç var olamamış bir benliği var kahramanın. Ağaç olduğu sahneyi hatırlarsanız gözünü bile hiç kırpmaması aslında hiç var olamamış olmasının yansımasıdır. Var oluş özden önce gelir ilkesi kapsamında Sartre, "Varoluşçuluk ve Hümanizm" adlı konferansında "Tüm var oluşun başlangıcı insandır, insan kendi ile yüzleştiğinde, dünyadaki varlık hissi insanın içini kaplar ve daha sonra birey bu algının içerisinde kendini tanımlar." der. Yine varoluşçuluğun absürt yanından bahsederken; "Kendime koyduğum bir yasayı izlemeyi seçsem bile, yasa seçimim absürt görünecektir ve aynı şekilde onu izleme konusundaki sürekli olarak teyit edilen seçimim de absürt görünecektir." der. Hikâyemizle ne kadar uyumlu bir düşünce değil mi? Bu doğrultuda kitabımızda var olanın, yapılmaya çalışılanın, "varoluşçuluğun absürt yanı" olduğunu açıkça belirtebiliriz.

Tüm bunlarla birlikte karakterimiz, ölüme de meydan okuyor. Belki de Sokrates'in ölüm bir son yerine ruhun insan vücudunun sınırlarından kurtulup doğal durumuna tekrar dönebileceği olarak savunduğu "ölümden sonraki yaşam" felsefesinin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanımız, doğayla bütünleşip, doğanın sonsuzluğuna sığınma arzusuyla dolu. Ayrıca iç çamaşırı giymeyerek ortaya koyduğu başkaldırıyı, "personanın toplumsal maske reddi" ve doğaya dönüş olarak açıklayabiliriz. Karakter toplumsal normları reddediyor. Vejetaryenlik, bu noktada bir pasif şiddet ve ya silahsız devrimdir diyebiliriz. Kendi bedeninin arzu nesnesi olarak görülmesini reddettiği gibi baba ve koca figürlerini de reddediyor. Bu figürler psikomitolojide "mitik otorite" yi temsil eder. Kadının direnişi bu mitik ve kültürel otoriteye karşı bir başkaldırıdır.

Ağaca dönüşmek istemesine mitolojik açıdan da bakacak olursak Daphne'nin ağaca dönüşme hikâyesi ile benzerlik taşıdığını görürüz. Daphne'nin hikâyesi, Yunan mitolojisinde saflığı, direnci ve dönüşümü temsil eden görsel ve tematik bir şölendir. Daphne, su perisidir. Apollon'un aşkından kaçabilmek için direnir ve sonunda kendini defne ağacına dönüştürür. Vejetaryen 'deki karakterimiz de ağaç olma ve doğayla bütünleşme arzusundadır. Hatta "benim suya ihtiyacım var yemeğe değil," diyerek yemek yemeyi de reddeder. Bu bağlantıda karakterin dönüşümü, kadının erkek egemenliğinden kurtulmak için doğaya sığınmasıdır.

Son bölümde ön plana çıkan ablasına baktığımızda ise onun da bir kısır döngü içerisinde olduğunu görüyoruz. Hep fedakârlık yapmak, idare etmek, zorunda olma durumu var. Kardeşine karşı sen delirdin ama bütün yükü ben sırtlandım düşüncesine sahip. Aslında onda da öne çıkan mesele, sırf anne olduğu için tüm yaşananlara dayanıyor olmasıdır.

Ayrıca dikkat çeken iki noktadan bahsetmek istiyorum. Birisi moğol lekesi. Önce bunun metafor olarak kullanıldığını düşünmüştüm ama araştırmalarım sonucunda Moğolların %95'inin Moğol lekesi ile doğduğu ve bu lekenin 5 yaşına kadar kalıp sonra kaybolduğunu öğrendim. Burada etkileyici olan geçmemiş olması. Eser de olay akışını değiştirecek cezbedici bir nokta olmalıydı yazar da bunu seçmiş. Yani metoforik bir anlam içermiyor. Bir diğer mevzu da iki eşin de diğerlerinin eşlerinde gözünün olması meselesidir. Burada da olayların çirkin boyutunu bir tarafa bırakırsak aslında herkesin yaşamında başka yaşantılara özendiği gerçeği gösterilmiş diyebiliriz. Enişte üzerinden de sanat adına yapılan şeylerin suiistimale açık olduğu gerçeği işlenmiş. Sanat için her şey mubahtır anlayışının aslında kirli ve sanata yakışmayacak düşüncede olmasına göndermedir tüm bunlar. Sanatın aslında kimseye zarar vermemesi gerekiyor ancak burada karısının eline bakan, kendini var edememiş, parazit bir adam var. Kendi çıkarı için, kendi tatmini için sanatı kullanıyor. Eniştesinin arkadaşının istenilenleri yapmaması meselesi ile de sanatçı olmak her norma karşı çıkmaktır algısı eleştirilmiştir. Arkadaşı da bir sanatçı, fakat norm dışı bir şey yapıldığı için bunu reddediyor.

Özet olarak Vejetaryen kitabı için rüyaların, bilinçaltındaki vahşeti, öfkeyi, şiddet eğilimini ön plana çıkardığını ve bundan kurtulmak için ana karakterin insan olmaktan vazgeçişini okuduğumuzu söyleyebiliriz. Boyut değiştirdiği takdirde bundan kurtulacağını düşünüyor. Bununla birlikte bu kadar şiddet olan dünyada nasıl insanca yaşanır meselesi alt zemine sızdırılmış diyebiliriz. Yaşadığımız dönemde buna hak vermemek çok da mümkün değil.

Okunması kolay bir kitap değil fakat yazarın derdini ustaca işlediğini söyleyebilirim. Düz bir okuma ile rahatsız edici pek çok unsur bulabilir ve neden Nobel ödülü aldığı sorgusuna girebilirsiniz. Bu yüzden alt metin mesajlarına odaklanarak yapacağınız okuma çok daha anlamlı olacaktır.

Vejetaryen

Han Kang

April Yayıncılık

160 sayfa