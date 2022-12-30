HikâyEleştirdiklerim: İçine Açılan Anti Parantez

"Sence o kadar kötü bir dünyada mı yaşıyoruz? Yoksa aslında dünya hiç bu kadar yaşanılası bir yer olmamıştı da bizim haberimiz mi yok? Neden Dünyadasın?" Sormazlar mı sana? Evet, soruyor işte. İnsanların ikilem yaşadığı konular vardır ya işte o, konulara yeri gelmişken bir parantez açalım mı? Parantez içine anti parantez hikâyeleri konu alıp ikilemlerimize eleştirel bir düşünce ile ilkel beyinlerimize dönme çabası geliştirelim. Lidya Nasman'ın açtığı perspektif, nesneler; para, mektup, ayna ve hak, istek, doğruluk kavramları ve yaşam, ölüm, sabır gerçeğin tekamülü aracılığıyla insanın taşındığı yalnızlığın; kendine ve hayata bakma olanağı sunduğu mesajını vermektedir. Hikâyeleri aracılığıyla hayatta ne istediğine okurunu yoğunlaştırmaya çalıştığı gayretinden anlaşılıyor ki; Nasman, yeni düşünceler geliştirmeyi başarmaktadır. Birbirinden nefret eden insanların birbirine söylemeden haykırdığı, akıldan geçenlere şahitlik ederek, yeni bir görüşle örtbas edilenlere bir bakalım mı? Bilmem ki insanlığın amacı doğayla uyumlu olarak hayatta kalmak değil mi? Öyleyse hayvanların konuştuğunu anlamak zor olmasa gerek.

Kim korkuyu, kim şefkati seçer? Güçlü ve aciz olanlar mı? Güçlü acizi ezer. Acizlik kötülüğün davetiyesi midir? Kendi boşluğunu acizliğinle dolduramazsın. İçindeki boşluk, hikâyelerle dolacak mı ki, neden sen o boşluğa çekilmiyorsun ki? Ya da insan kendini boşluğa alabilir mi ki? Keşke. Belki. Hikâyelerin yardım edeceği belki de muhakkak. Evet, insan kendini aramaktan bir vaz geçse… Doğru okudunuz. Yoruldu insan, kendini aramaktan. Kesinlikle yorgun. Aradığını buldu mu? Hayır. E, öyleyse neden kendini aramayı bırakmıyor? Bilmiyor ki, nasıl boşlanıyor, nasıl boşluğa alır kendini aramaktan? Kendini boşluğa alıp kendine bakabilse ya. Evet boşluğa al kendini ey insanoğlu. Ve hayata, kendine ve zamana bir bak. Bu bir tür nefes almak gibi, bir tür farkındalık gibi, bir şarkı, bir hikaye dinlemek, okumak gibi… Bir anlık durak.. İşte bu duraklardan birinde bir soluk almaya olanak sunar Lidya Nasman'nın Hikâyeleştirdiklerim adlı eserindeki meseleleri.

Hikâyeleştirdiklerim'in hayatın gerçeği öğretme ya da ikileme düşülen meseleleri açıklama gibi bir amacı yoktur. O, hayatın içinde biriktirdiklerimize bir vurgu taşır bir nevi. Gerçek ile hayal arasında…

Eserde dil, anlatıcının karakter ile konuşma diline yaslanarak ironik, duygusal ve çağrışımlarla zenginleştirilmiştir. Yazar, dilin sunduğu olanaklar dahilinde kendi öykü dilini oluşturarak, özgün bir anlatım biçimi sergilemektedir. Bu durum ara ara şiirsel bir anlatımla da kendini göstermektedir: az sözcükle yoğun anlatı,

Sonuç olarak Lidya Nasman, hikâyeleştirdiği olayları, iki yönde karakterize eder. İnsan, uyumsuzluğu ile analiz edilerek insana dair eleştiriler getirilmektedir. Karakterleri, geçmişe takılı kalarak hayatı yakalayamayan tiplemeler ve kırıklarına bağlı kalarak hayatı görüp de görmezden gelen duyarsız kişilikler ile tanımlamaktadır. Kintsugi adlı hikâyede bu iki tip insanın iyileşmeyeceği konu edilmekteydi. Karakterlere baktığımızda yansıtmak istediğini değil okurun görmek istediğini esasa almaktadır Nasman. İki farklı hikâye iskeletinde farklılık gözlenemektedir; birisi, hayvanların sahne aldığı ve konuşturularak içimizdeki çocukla yüzleştirilen Sahnede Yerini Al adlı hikâye ile bir diğeri maddelerle başlayan anlatıya sahip Neden Dünyadasın? Sorgusunu oluşturan bir mektup üzerinden aktarılan hikâye idi. Anlatım, anlatıcının başından geçen olaylara getirdiği eleştirel sorgulardan oluşmaktadır.

"Lütfen giderken bir veda mektubu bile bırakmayın. Sizden sonra gelenler yaşadığınızı hiç bilmesinler. İyiliği, sevgiyi, merhameti ve vicdanı, bırakın benden öğrensinler. Sıfırdan başlasınlar. Ne tümdengelsinler ne tümevarsınlar. Ama geç olmadan lütfen artık gidin." Doğa'dan Bir Yeni Mesajınız Var.

Yirmi beş hikâye ile eleştiri getirdiği olayları konu alan Hikâyeleştirdiklerim, Nasman'ın ikinci eseridir. İlk eseri Ruhsal Saat Tamircisi çok dikkat çekici kurgusu ile kişisel gelişim alanına farklılık getirdiğini söylenebilir. Olmuş ya da olabilmesi olanaklı öz anlatıda affetmeyenler, içi nefret dolanlar, birbiriyle uyumlu olmayanlar yaratıcısı tarafından unutulandı, görüşüne katılmıyorum. Dünyanın bir suçu olduğuna da inanmıyorum. İnsanı bela olarak başına sarmış Yaratıcısı olan bir düşünceye sahip olmak bence delilikti. Tabi hangimizin akıllı olduğunu kim bilebilirdi ki? Ya biz deliyiz ya da onlar. Ya biz değişiriz ya da onlar. İşte bütün mevzu bu. Anladınız mı? Yaşamı ölümü, doğrusu yanlışı birbirimizi görerek değişmek, gelişmek böyle söylemek kolay, sevdiğimiz gibi gelsin hayat.

Lidya Nasman

Hikâyeleştirdiklerim

226 sayfa

Herdem Kitap

2022