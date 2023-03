Hikâyeye Olan İhtiyacımız

Okumak Üzerine V.

Anlatılan bütün hikâyeler kendimizi ve başkalarını algılayışımıza nasıl katkı sunuyor? Hayat bir hikâyeler yumağı, edebiyatçılar bu yumaktan bir ipin ucunu bulup çekip, önümüze o ipin gideceği yeri gösterip, o ipin olaylar zincirini bize sunarak farklı hayat biçimlerinde insanların durumunu bizlere aktarır.

Hikâye okurken ve hikâyeler anlatırken insanlar rahattırlar. Çünkü bunun yaşanması muhtemel, yaşanması olmuş olması muhtemeldir. Çünkü insan hikâyeler biriktirerek büyür. Her yaşının, başından geçenlerin, karşılaştıklarının çetelesini tutmasa da hikâyeler onda tanıdık bir tat olarak yer edinir. Kendisini okur insanlar hikâyelerde. Edebiyatın diğer türlerinde de durum benzerdir. Çünkü edebiyat başlı başına bir anlatımlar zinciridir. Anlatıcıların anlatımlara yüklediği olaylar, durumlar, düşünceler insana rağmen insan içindir. Edebiyat, insana insanı anlatır. En çok de kendisini. Neden okumalıyız? Sorusunun bir cevabı da bu soruda saklıdır. İçerimizde düğüm düğüm olmuş birikenleri açmak için edebiyat bir tür farkındalık oluşturur. Bunun yaşanmış olması, yaşanıyor olması ve yaşanması muhtemel olması çoğu zaman rahatlatır.

Bu dünya gezegeninde bütün insanlarla bir arada yaşarız. Kendimizi her ne kadar kapılar ardına, sınırlar ardına saklasak da bütün insanlar ile aynı mekânı, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Aynı hayat çizgisinde ilerlerken herkes gibi doğmuş olmanın sorumluluğunu yaşıyor, ölümün keskinliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu doğum ve ölüm durakları arasında anlam arayışlarımızı, inşa ettiklerimizle birlikte yıktıklarımız da bulunuyor. Bu iki durak arasına sıkıştırıyoruz her şeyimizi, bu iki durak arasında bütün insanî vasıflarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu iki durak bizler için bir başlangıç bir bitiş, bir ayar istasyonu. Bu istasyonlarda kimi zaman kendimizi sîgaya çekiyoruz, kimi zaman hayatı, kimi zaman insanları ve olayları. Bu hesaplaşma anında bin bir türlü hesaplaşmalar kendini gösteriyor. Hayat bu hesaplaşmalar içerisinde alınan ve vazgeçilen kararlar ekseninde ilerliyor.

Neden Bir Aradayız?

Birlikte yaşamanın temel unsurlarından biri mirastır. Umulanın karşılık bulması neticesinde insanlar bir arada yaşamak için çeşitli unsurlara sarılır. Dil, kimlik, din, ideoloji, duygu, düşünce, menfaat… Tüm bu unsurlar bazen bir arada olabileceği gibi bazen tek bir unsur üzerine de yoğunlaşılarak bir arada durmak için bir vesile olabilmektedir.

Neden bir aradayız? Bu soruya farklı açılardan yaklaşmak mümkündür. Sosyal bilimin ortaya koyduğu yaklaşım biçimleriyle farklı perspektiflerden cevaplar elde etmek mümkündür. Alberto Manguel, Kelimeler Şehri adlı eserinde bu soruya şöyle bir yaklaşımla cevap arar:

"tasarlayarak var ettiğimiz her toplum kendini tanımlamak için kendisinin girift ve çok yönlü bir tasavvuru kadar, bir başkasıyla karşıtlık ilişkisine de ihtiyaç duyar. Her sınır içeriye aldığı kadar da dışarıda da bırakır ve ulusun bu ardışık yeniden tanımlamaları, birbiriyle örtüşmek ya da kesişmek suretiyle, kümeler kuramındaki dairelerle aynı işi görür." (Manguel, 2016, s. 11-12).

Manguel bu yaklaşımıyla bir toplumun kendini tanımlamak için karşıtlık denilen bir ötekinin gerekliliğinden yola çıkar. Ben-öteki dikatomosi içindeki tanımlamalar her ne kadar eksik olsa da bir yönüyle de kendini tanımlamak ve kendini konumlandırmak açısından önemlidir. Manguel'in Kelimeler Şehri adlı eserinde kelimeler, bir dil ekseninde bütünleştirici, birleştirici bir etkiye sahip olduğu için üzerinde durulan temel ve önemli meselelerden biridir. "Dil bizim ortak paydamızdır" der Manguel, bununla birlikte de "Dil aracılığıyla canlandırılan bu dünya gerçekliği, paleontologlardan öğrendiğimize göre, bilincimize ilk olarak büyülü bir biçimde maddesel bir şey olarak dâhil olmuştu: Başlangıçta, kelimeler yalnızca zamanda değil, uzamda da yer kaplıyor gibi görünmüştü bizlere, tıpkı su ya da bulutlar gibi" (Manguel, 2016, s. 17).

Dil, bütün insanlığı bir araya getiren, belirli bir sistematik ile kendi çatısı altında toplayıp anlamlar üretmesine ve varlığı anlaşılır kılmaya yarayan temel bir argümandır. Dil, bir koku gibi, yaşanan yerde bireye ve topluma sinen, çeşitli rayihalarla onu çepeçevre saran bir unsurdur. Herhangi bir dilin hüküm sürdüğü bir alana giren birey ve toplumlar, ondan etkilenmeden o alandan ayrılamazlar. Dil öyle bir unsurdur ki; yaşadığı alanı kendine benzetir ve o alanda yaşayanları bir bütünlük içerisinde tutar. Ve yine dil öyle bir unsurdur ki; alanında yaşayan birey ve toplumları usulca kapsamı alanına alır, bazen dayatır, bazen yöneltir bazen değiştirir ve bazen de dönüştürür. Manguel de dili ele alırken onun yalnızca şeyleri isimlendirmekle kalmadığını aynı zamanda bir gerçekliği inşa ettiğini, anlatım ve hikâyeleştirme yoluyla da insanlarda bunların yer edinme (Manguel, 2016, s. 18) edinimi olarak büyük yer tuttuğunu belirtir. Hikâyeleştirme, insan zihninin belirli bir metot ile kadim bilgelikten hisseler alması için önemlidir. Her toplum bir süreç içerisinde öncellikli olarak şifahî bir bilgiden yola çıkarak kendini tanımaya başlar. Şifahî unsur, insanlığın sürekli olarak bir anlatıcıya ihtiyacının bir sonucudur. Kadim dinler de dahi bir anlatıcı; resul/nebi hep anlatıcı rolündedir. İyiliği emreden, kötülükten men eden bu anlatıcılar, insanlığa iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı her daim vaaz etmişlerdir. Anlatıcıların vaaz ettiği tüm unsurların kalıcı bir halde, süreklilik kazanabilmesi için, sürekli bir uyaran hükmünde olabilmesi için de okumak, insanlık için her daim yapılan ve yapılmaya da devam edilmesi beklenilen bir eylemdir. Okumak, bütün varlığı ve bu mevcudat içerisindeki unsurları, gözle, zihinle ve kalp ile. Okumak, salt zihinle yapılan ya da gözle görülen sembollerin zihinle işlenme biçimi olarak algılanmamalıdır. Okumak, idrak ve inşa etme sürecinde temel bir harekettir. Manguel okumayı belleğin bir işlevi, başkalarının geçmiş deneyimlerinden elde edilecek unsurları kendi başımıza tat alabilmemize olanak sağlayan bir imkân olarak görür (Manguel, 2016, s. 18). Kendi başınalık. Kendi başınalık bu çağın insanlarına bir veba gibi bulaşmış ve artık ayrılmaz bir hale gelmiş durma biçimi. Bu kendi başınalık içerisinde inşa ettiğimiz, sığındığımız, kaçıp kaçıp girdiğimiz mağaralarımızda okumanın künhüne vâkıf olmak için kendi başınalığımızı çoğul başlılıklarla gidermeye çalışıyoruz. Bu kendi başınalığımıza çareler ararken, bizim gibi diğer insanların da bu kendi başınalık durumuna çareler ürettiği bir çağda, kendimizle kalabilmek için sığındığımız bazı unsurlardan, kendimizden bir hayli uzaklaşmaya başladık. Üretilen ve kendi başımıza bırakılmaya gönlü el vermeyen enformasyon çağının üreticileri, çeşitli unsurlarla bu alanı da talan etmeye başladı. Bu talanda zihni ve kalbi artık uyuşmuş, benlik inşasında ve kurgusunda kendini bu dehlizler arasında kaybetmiş insanın "kitaba dön", "okumaya dön", "eve dön" çağrısına kulak vermesi için kitabın ve okumanın da birer "sosyal fenomen" olması gerekmekte yahut gündeme gelmesi gerekmektedir.

İnsanı bir araya getiren temel unsur dili, geçmişi ve ortak acılarıdır. Bu unsurlar, insanların bir arada yaşayabilmesi için ortak bir duyguyu ortaya koyar. Bunlar üzerinden hikâyeler üretilir yahut hikâyelerin biz gibi insanlar da var vurgusu genellikle rahatlatıcı bir çıkarım olarak önümüze sunulur. Hikâyelerin bizleri iyileştirici bir yönü vardır. Bize yol gösterir, bir çıkar yolu sunar, geçmişte yaşanılanların da gelecekte benzerlerinin olduğunu önümüze sunar. Hikâyeler, iyileştirici yönüyle birlikte ayrıca bir ışık sunar, aydınlatır, başkalarıyla yüzleşmemize, başka insanların acılarına, hüzünlerine, dertlerine vâkıf olmamıza vesile olur. Farkındalığı arttırarak ben merkezli dünyadan çoğul merkezli bir dünyaya bakışa yönlendirir bizi. Bu yüzden okumak, dilin imkânları sayesinde üretilmiş tüm hikâyeleri kendimize hikayeleştirmemiz için bir vesile olmaktadır. Okumak, başkaları da var… uyarısından hareketle bir giriş sunar bize.

Serinin Diğer Yazıları:

1. yazı: Niçin Kitap Okuruz?

2. yazı: Zaman Kitap ve Anlam

3. yazı: Harf, Sembol ve Anlam

4. yazı: Kitap Okumak ve Anlamlak