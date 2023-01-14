Hisdüşüm Dergisinin 15. Sayısı Albert Camus Dosyası Olarak Yayımlandı
''Düş içine, düş içinde.'' diyerek yola çıkan ve dördüncü yılını geride bırakan Hisdüşüm'ün Albert Camus dosya konulu 15. sayısı çıktı!
Derginin bu sayısında;
Tuba Yavuz, Hüseyin Hakan, Hande İkbal ve Zeynep Esra Dönbekçi dosya konulu yazılarıyla;
Taha Ömer Bilik, Züleyha Selçuk, Altan Çetin, Ozan R. Kartal, Faruk Sarıkavak, Meva Yağmur ve Aysun Özer şiirleriyle;
Elif Burcu Ulun, Mustafa Alican, Cansel Çağlayan ve Galip Çağ öyküleriyle;
Hilal Cengiz ve Hüsna Büşra Keres denemeleriyle;
Onur Sarıgül, Yiğit Anıl Güzelipek ve İlkim Güven incelemeleriyle;
Eda Kayar çizimleriyle yer alıyor.
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:29