Hisdüşüm Dergisinin 15. Sayısı Albert Camus Dosyası Ol, Dergi, Dergihaber

Hisdüşüm Dergisinin 15. Sayısı Albert Camus Dosyası Olarak Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizd

Hisdüşüm Dergisinin 15. Sayısı Albert Camus Dosyası Olarak Yayımlandı

14.01.2023 09:00 - Dergihaber
Hisdüşüm Dergisinin 15. Sayısı Albert Camus Dosyası Olarak Yayımlandı

''Düş içine, düş içinde.'' diyerek yola çıkan ve dördüncü yılını geride bırakan Hisdüşüm'ün Albert Camus dosya konulu 15. sayısı çıktı!

Derginin bu sayısında;

Tuba Yavuz, Hüseyin Hakan, Hande İkbal ve Zeynep Esra Dönbekçi dosya konulu yazılarıyla;

Taha Ömer Bilik, Züleyha Selçuk, Altan Çetin, Ozan R. Kartal, Faruk Sarıkavak, Meva Yağmur ve Aysun Özer şiirleriyle;

Elif Burcu Ulun, Mustafa Alican, Cansel Çağlayan ve Galip Çağ öyküleriyle;

Hilal Cengiz ve Hüsna Büşra Keres denemeleriyle;

Onur Sarıgül, Yiğit Anıl Güzelipek ve İlkim Güven incelemeleriyle;

Eda Kayar çizimleriyle yer alıyor.

Hisdüşüm'ün 15. sayısını, https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=15036302 adresinden edinebilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:29
Etiketler : Dergihaber Dergi albert camus altan çetin aysun özer cansel çağlayan dergihaber eda kayar elif burcu ulun faruk sarıkavak galip çağ hande ikbal hilal cengiz hiçdüşüm hiçdüşüm dergisi hüseyin hakan hüsna büşra keres ilkim güven meva yağmur mustafa alican onur sarıgül ozan r. kartal taha ömer bilik tuba yavuz yiğit anıl güzelipek zeynep esra dönbekçi züleyha selçuk
← Hece Taşları Şiir Dergisi 95. Sayısı Yayımlandı
Okur Kitap Dergisinin 29. Sayısı Yayımlandı →

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 784 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları