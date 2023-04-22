Hisdüşüm’ün 18. sayısı çıktı!

Hisdüşüm dergisi olarak "ustaya vefa" özel sayımızı Bülent Parlak'a ithaf ettik. Gittikten sonra olan biten her şeyi anlatmaları için de dostlarını, sevenlerini bir araya getirmeyi denedik.

Dergimizin bu sayısında;

- Mustafa Kutlu, Hüseyin Hakan, Abdullah Harmancı, Turan Karataş, Mustafa Uçurum, Hüseyin Akın, Fatma Nur Uysal Pınar, Naime Erkovan, Necip Fazıl Kızılkaya, İsa Çolaker, Berat Karataş, Musa Yaşaroğlu, Halil Ecer ve Enes Melih Sofuoğlu Bülent Parlak dosya konulu yazılarıyla;

- Yasin Kara ve Güven Adıgüzel Bülent Parlak konulu dosya söyleşisiyle;

- Taha Ömer Bilik, Yakup Diker, Şura Aykan, Şevval Demirbaş, Ozan R. Kartal, Kürşat Küçük, Kadir Tepe, Züleyha Selçuk, Muhammed Faruk Ayata ve Cüneyd Ensari şiirleriyle;

- Halime Betül Bayraktar, Faruk Sarıkavak ve Buket Uçar öyküleriyle;

- Serdar Aydın, Zeynep Esra Dönbekçi ve Emin Çığ incelemeriyle;

- Enes Önbaş kapak çizimiyle yer alıyor.

"Bülent Parlak'a gelince, derin özlem ve bir gün kavuşmak ümidiyle…"

Hisdüşüm 18. sayısını shopier.com üstünden edinebilirsiniz.