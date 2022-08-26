Hülyâ Adamının Hayal Eylemi

Kelimelerin kalbine girmek isteyenlere bir çağrı niteliğinde olan bu eser; dilin aynasında değeri görebilenler içindir. Dilin aynasında değeri görebilmemizi sağlayan bütün eylemler; yani yazmak, okumak, dinlemek, anlamak ve düşünmek: Dilin aynasından değeri gösteren eylemlerin bütünüdür. Tüm eylemleri yapanlar ve halâ manaya varamayanlar değere körelmişlerdir. Değere körler, çünkü arzuyu canlı tutan eylemleri değersiz görürler. Şiirler, her şeyde bir değer olduğunu söze döker. Okurun içine değeri yansıtarak mısra mısra arzuyu canlandırır. Önce hayal iken, Hülya Adamı aracılığıyla şiir olur arzular ve insanın yaratıcılığının hududunu yıkarak eyleme dönüşür. Anlama ve anlaşılma arzusu kör gelinen bir değerdir. İşte bu değer körlerinin gönül gözünü açma gayretine giren, bir Hülya Adamı olan Ercan Yılmaz, geçmişten günümüze kendi gibi hülya adamlarının hülyalarını okura, anlama ve anlaşılma arzularını uyandırarak kazandırmaktadır. Kendi gibi değeri gören gönül gözüne sahip hayal aktarıcılarının en güzel hülyalarıyla okuru kavrar. Şiir deneme, deneme şiir birlikte bir aktarımın kazandırıldığı eserde, özenle derlenmiş seçkin şiirleri hayal aktarımı olarak addedebiliriz. En başında: Dostlarıma... ithafı gelir. Emil Cioran'ın "Gerçek bende nefes darlığı yapıyor." sözleri ile devam eder. Değere kör olanlar, gerçeği görmezden gelenlerin ta kendisidir. Sözünü ettiğim bütün eylemler: okuma, yazma ve düşünme eylemiyle canlandırdığımız arzu, şiir üzerinden dilin aynasını aşkla cilaladığına okuru, tanıklık ettirir yazar. Değeri görerek manaya dalmak isteyenlere; Hayal Adamı Ercan Yılmaz, şiir ile ayna tutar. Ercan Yılmaz, okumakla yaşamanın, algıyla imgenin, düşle gerçeğin şiirle bir arada olabileceğini ispatlamak için eseri Hülya Adamı ile bütün eylemlere arzu vererek okuru arzunun önemine yöneltir.

Çok yönlü eylemler, mesela; hayali yazmak, üzerinden şiir dilinin değerini okura açar. Hayal eylemini yazıya döken Hülya Adamı'na dönüşür şair ve yazarlar. Bu şairler üzerinden aktardığı deneme ve şiirleri ile okur, anlama ve anlaşılma arzusuna kapılır. Anlamın gerçeğin ta kendisi olduğunu görür. Hayat kısadır; hakikat ise engindir, kavramını okura kazandırır. Kendi hülyasını işlediği şiirleri ile değere dikkat çeken şairleri belirtir. Eseri üzerinden okura zanaatı olan hayal aktarmanın şiirle mümkün olduğunu eseriyle kanıtlar, Ercan Yılmaz. Yaşayarak, okuyarak, düşünerek hissederek değeri gören Hülya Adamı, koyulduğu hayal eyleminin içinde oluşturduğu hülyaları içtenlikle şiire dökülebildiğini gösteriyor. Aslında yaşama eyleminin dışında oluşan hayal âlemini yazıya dökebilen hülya adamları, dilin aynasında değeri aşk üzerinden görebiliyor ve edebiyat üzerinden okura gösterebiliyor. Örneğin: "Sizin sahillerinizde, o denize bırakarak, o lodos dalgalarını seyrederek, benim gençliğimde şimdikinden çok az verimli olan meyve bahçelerinde dolaşırken ilk şiirlerimi tasavvur ettim ve edebiyattan başka bir şey yapamayacağımı anladım. Yavaş yavaş bir hülya adamı oldum." Diyen, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi.

Edebiyat eylemlerini ifade biçimleri olarak, deneme ve şiir türünü seçen Ercan Yılmaz, arzunun oluşum biçimi olarak seçtiği; hülya ve hayal âleminde okuru keşfe çıkarır. Arzu edilen şeyin özünde, insana dair kendi şahsiyetinin ötesine geçme isteği olduğuna dikkat çeker. Eserin, dört bölümünde konu edilen tema; arzunun kaynağı olarak düşünülen aşktır. Diğer bölümler, arzuyu açığa çıkaran eylemlere yönelik konular ihtiva eder. Yılmaz, pişmanlığa neden olduğu düşüncesinden yola çıkarak dört bölüm ile ele aldığı kendi itiraflarına da yer verir. Şair diğer bölümlerde; şiir ve denemeler ile okuma, yazma, anlama, düşünme eylemleriyle, bir Hülya Adamı'nın hayalleriyle canlanır. Arzusunun, ortaya koyduğu değeri, yaratıcılığın kaynağı olarak ifade eder. Arzuları, dile döker. Hülya Adamı, portresi çizer. Okur, eserin yönlendirmelerini izlerse varoluşu tam anlamıyla hissederek, kalbinin pası silinir. Haz almayı deneyimlemek istediğinde ve kendi düşüncelerinin köreldiği anda yeniden okumalısın. Eser, şairin hayal eylemi olarak şiirin odak noktasını ortaya koyar. Odak noktasından yola çıkarak yaşama eylemini ele alır. Yaşamda değeri görmezden gelenler için derinlemesine mütevaziliğin değer olduğunu kazandırır. Bu eylemi, sevgiyle sözden gören okura Galip Dede'nin beyiti ile sevdiğini sevdiğine söyletmek ister: "Anlasın bigâne bilsin âşinâ sevdim seni" sevmenin söz halini dilin aynasında gören okur, hissi duyularına yönelir. Sevginin her söz haliyle sevdaya bürünmek ister. Ahmet Kutsi Tecer, sevgiyi bekleyiş olarak söz ettiği mısralarında: "Nerdesin? Diye seslenir sevdaya. Yer gök sevdasını onunla bekler. Doğanın, sevdasını bekleyişine ettiği tanıklığı öyle naif, öyle duru bir değere sarar ki; özleyen, sevdiğini beklemeyi bırakır, beklemenin kendisini sevmeye koyulur. Sözün büyülü etkisiyle.

Hayalin Söz Hali

Osmanlıca metinlerde Nedim'in gazelinde hüzünlü güzelliği, gülerken kederi, acı aşkınlığında rastladığı sevdiğinin adı, şairin ruhunu kanatır. Kelimelerin gücü, kalbine ait gizli saklı kaldığını sandığın sırları açar. Sevdiğinin, yokluğuyla yaralanır, varlığının ışığına sarılır... Hülya Adamı, bekleyişi söze şöyle döker: Nerdesin? / Söylenmeye söylenmeye güzel kalır sevgili. / Sende mi söylenmemeye talipsin? / Uzaklara bir hayâl bile olmamaya... / Sardı karşı kıyıları karanlık, bilesin! / Sesin nerde kaldı, her günkü sesin / Nedesin? Bekleyişin hayalini kurmasak da olurdu tabi diyebilir okur, lakin bekleyiş hayali olmadan kavuşma hayali kurulabilir mi ki? Şiir, burada olduğu gibi bekleyiş ve kavuşma hayalinin eylemselliği gibi adeta.

Söylenen söz aslında nedir ki? "Tüm kötü şiirler sahici ve samimi duygulardan yola çıkılarak yazılmıştır." Bundan bizde yola çıkacak olursak söz; hayal midir, duygu mudur? Oscar Wilde'in Gilbertin'e söylettiği aslında hayalin sözü şiirdir. Hayalin şiir olması için; "Biz evvela kelimeleri öğreniriz, sonra yaşadıkça teker teker manalarını." daha sonra hayal ederiz ve hayal Hülya Adamı'nda şiir olarak yazma eylemine dönüşür. Tanpınar, söylese de sussa da razı edemediği gönlünü şöyle itiraf eder. "Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil." Yoksa şiir bir hayal itirafı mı? Evet itiraf, bu itirafı yazma eylemi söze dökerken, okuma eylemi hayale dökmek değil midir? Fuzuli'nin boşluğa söylediği sözü okumaktan başka hangi eylem hayale dökebilir. Okuma eylemini hayale dönüştürmeyi birçok örnek üzerinde görebiliriz. Mesele kelime ile şiirin hayal eylemselliğini; söz üzerinden beslenmesi de yine söz aracılığıyla olduğu şöyle anlatılmaktadır. "Behey Yûnus sana söyleme derler / Ya ben öleyim mi söylemeyince" Yûnus'a Hakk'ın söylettiği bu söz, söylenen ve söylenmek istenen belki de tam manasıyla; dilin aynasından şiir aracılığı ile okura yansıyan sözün özünün değeridir.

Bekleyiş bir büyü müdür? Evet bir büyü... Aşk gelince kalp de yeniden yaratılacak, dil de! Şair, Hayal Adamı olarak, en anlam dolu mısraları okura hatırlatarak, kendi hayal eylemini şiire döker. Dilin aynasından hayalini, yeniden ve başka manalarıyla okurun hayaline dönüştürür. Okurun kendisi, Yûnus'a bürünür Yunus söze ve Efendimsin şiiri olur, şiir ilim olur, kütüphaneye konur. Kütüphane, okura cennet olur. Okundukça kuş olup uçar bir kitap… Bahçe mi, kuyu mu cennet mi, cehennem mi, ayna mı? Bir yurt olur kütüphane. Ercan Yılmaz, duygu ve düşüncelerini kendi doğallığına özgü ifade ederek geçmişten günümüze kendi şahsiyetini aşarak hülyasını en güçlü ifade eden şairlerin kendine özgü kullandığı kalıplarıyla insanı, özüne döndürmek istemektedir.

Akşam yazmaktır kendi kalbine, diyor bir şair Rilke ise: "Akşam benim kitabım diyordu." Ercan Yılmaz; Akşam benim defterim diyor. Bense akşam benim şiirim, diyorum. Akşam sizin için hangi eylemdir? Başka bir çiçek ile anlatan sözler sevdiğim çiçekle anlatılamaz mı? Deneyelim; Lotus çiçeğinin açması yazmak, kokusu okumak, rengi şiir gibiyse hayalin manası sözdür. Anlatılabiliyor işte tıpkı bu eser gibi. Yalnızlığın tarihi atılmış kalbine bir kere. Biliyorsun en bakımlı bahçe sessizlik. Neylersin. Bir gizli bahçedir kalp, işte o zamansız bahçeleri yazıyor şairler. O hüzünler ihbar edilen bir şair olarak kendisini tanımlıyor, Ercan Yılmaz. Kendi itiraflarıyla bize kendini açarak; kendisini biz olarak, bizi kendisi olarak görür. Ayırmaz çünkü o kelimelerin kalbine okuru almak istiyor. Okur, kalbini aramalı bir şiir hayalini bırakmak istiyor.

Yazar şu itirafıyla döküyor içini, ilk şiire üstatları okuyup Dağlarca'nın Asu eserini taklit ederek başladığını. Ustası Hilmi Yavuz ile hiç şiir konuşmadığını da ekliyor itiraflarına. Bazı romanların sonunu hiç okumadığını. İkinci Yeni şairlerini okuyamadığını. Bir şeyleri itiraf ederken bile aslında itiraf edemediğini de itiraf ediyor... İtiraflarını bitirince başlıyor kendiyle söyleşiye.

Kendiyle söyleşir mi insan? Kendi içini kendine açar mı? Böyle bir şiir ile kendimi kendime açma olanağını deneyimlemek muazzam hissettirdi. Kendini şiir üzerinden sorgulamanın sonucu okuru, itiraflarıyla baş başa bırakarak düşünce söz ile o denli içli dışlı olur ki, hayal arzuya dönüşür. Sözün verdiği yürek hafiflemesiyle şair, kendisiyle öyle güzel söyleşir ki:

Ne görüyorsun? / Görünmeyeni. / Nereye gidiyorsun? / Rüyâ Kasrı'na. / Nerede konaklayacaksın? / Uçurum Oteli'nde. / Kim sin sen? / Ben onun sılasıyım kendimin gurbetiyim. / Başka? / Akşama doğruyum ben. / Başka? / Ben, benden gayrı her şeyim. / Aşk nedir? / Ben ol da bil. / Hocan kim? / Sebepsiz hüzün. / Mektebin? / Loş odalar mektebi. / Bu gözümden bakan ne? / O / Nerdesiniz yok saydıklarım? / Kalp Kalesi'nde. / Sen hiç gül kopardın mıydı gülden? …

Kırk altı deneme ve şiirlerden oluşan eser, çok kıymetli bir niyetin edinimiyle okura hayal eylemi armağan ediyor. Bu niyet okura gerçeği anlamaya yönelik eylemlerin deneyimini kazandırıyor. Kendi olması için ve gizli saklı kalmış arzularının canlanmasındaki faydayı anlamak isteyenler için. İfade edilmeye çalışılan noktaları yaşanmışlıkla harmanlandığını görerek kendinize yakınlık duyuruyor. Duygudaşlık hissiyle huzur vererek tüm hakikatin arkada mevzilenmiş unsurlarını yavaş yavaş ileriye dönük veriyor. Tabi şairlerin yerinde siz olsaydınız nasıl yaşardınız ve neler hissederdiniz ya da yeni bir his mi keşfederdiniz? Kişi hayatın öncelikle değersizliğini kavrardı. Bilmem ki, aşk, yalnızlık, yaşam, ölüm, arzu, tutku sizler de nasıl mana bulur. Şairlerde, yalnızlık olarak mana bulduğu sezilmekte. Okur, hayal adamının hülyasını, yeniden yaşama heyecanıyla duygu ve arzuların gün yüzüne vurumuyla kendi gerçeğini görmüş olacaktır. Siz şair olsaydınız bir hayali şiire ve bir şiiri hayal eylemine nasıl dönüştürürdünüz ki?

Ercan Yılmaz

Hülya Adamı

Meserret Yayınları

Ocak 2016

159 sayfa