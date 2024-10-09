Hüseyin Ferhad’ın Lir ve Zencefil Yolu şiiri Üzerine

Oytun Efe Kuru yazdı...

''Artık gözlerim ufka var olmayan hilaller gönderiyordu''

-Murat Kapkıner

Ordular… zaman günleri orduları yahut nar-ı nazım orduları; bu ikisinin göğüs göğüse çarpıştığı yerdir Anadolu. Anadolu eyvanında tüm şiirler soldan sağa yazılır, sağdan sola okunur. Zaman zincirleşir, zamanın günleri zincirleme eklemlenir mısralara, satır aralarına, harekelere, imgelerin imkânsız harf-i tarifine. Zaman zincirin z'sine, imge imkânsızın i'sine darbedilir. Darb eden demircidir; kafiye darb-ı demirdir, mürekkep kana-kan meniye dönüşür sehl-i mümteni ozanında, ozan ki bir kır attır cihad ateşinin suya dönüşmek üzere olan turkuaz pembe şeraresinin ortasında. Seymendir ozan, -seyistir içten içe- kasideler meridyenleşir gümüş işlemeli kanatlı cepkenlerinde. Nefes alır verir Anadolu, soluk soluğadır, raks eder nefesi titrek bulutların üstünde, ufka doğru granitleşir üzerindeki savaşların ağusu. Ağustos sıcağı gibi bir pas tadı da bırakır şairin ağzında, ama mosmor ırmaklar misali akıp gider aynı anda. Pek çok hayat dolu, pek çok da ölüm. Bir göz açıp kapatma kadar kısa, bir doğum sancısı kadar uzundur ömrü. Anaların içine dolar, anaların içinde doğuşlar yaşatır Anadolu. Bir bakire kadar gizemdir, sedef maraldır; bir gizlemler, gizillikler silsilesidir. Silsilerin silsileleri takip edişidir, başlangıcı olmayan, sonu sırrı mukaddese teşne bir gidiştir.

Yok olan cübbelerdir, alevle beslenen, alevleri yutan bir balköpüğü kavs-ı kuzehtir Anadolu. Kızıltoprak yüz yılıdır, öyle ki renklerin, kayaçların ve gözlerin som ipekten yüzyıllara evrildiği bir geçiş güzergahıdır. Soyutlukların daha soyuta, somutlukların daha somuta yükseltilip birbirleriyle çakıştığı bir Kerbela vadisidir; ama aynı anda bir Kevser'i de muhit tutar kendine, yurt tutuluşların ankasıdır Kaf'dağının uçucu eteklerinde. Doğu'su Batı'ya, Kuzey'i Güney'ine geçirilip mobius şeridi misali helezonlaşmıştır mengü kültürel hörgücünde. Mevzisi ve mevkisi sınırsızdadır. Öyle ki, bir bakışımdan Orta Doğu, diğer bakışımdan Orta Asya'dır. Ortaların ortancasıdır. Şiir için, bütün Sitarelere simetriktir… Simetrisi, sitaresinin s'siyle yazılır. Bu s, Hz Ali'den mülhem; ba'nın altındaki noktanın tam ortasındadır; ve tekrar: ortancaların ortancasıdır; ortalıkta bir başınadır…Anadolu bir 'Ben'dir, Ben'den içre; içre ben'e uzanan ruh dehlizlerinde…

Tüm bu derin diyalektik betimlemelerini 'Lir ve Zencefil Yolu' isimli, kanımca dünyanın en iyi 5 şiiri arasına girebileceğini düşündüğüm şiirin bize ifa ettiği varlık sahasını detaylandırmak adına yaptım. Hüseyin Ferhad'ın bana göre en iyi şiiri olan bu eser, gerek üslubu, gerek yakaladığı ezgisellik gerekse de imgelem dağının/ağacının yüksekliği/derinliği bakımından eşsiz bir eserdir. Muhakkak ki eşsizliği sadece kendisinin inşa ediliş biçimi tarafından değil, aynı zamanda yüce Anadolu'nun Allah katında çizilen sisli araf cendereli kaderine borçludur. William Blake'den mülhem, Anadolu deyim yerindeyse cennet ve cehennemin evliliğinin ve bunları birbirine bağlayan bir arafın serdedilişidir çağlar boyunca… Kahkaha, gözyaşı, kan ve göztaşı kavşağıdır; tüm kavşakların, yol ayrımlarının birbiriyle karşılaşıp birleştiği bir kavşaktır Anadolu. Gerek sadece bir lokma bir hırka; gerekse de cenk mızraklarının zifiri kızıllıkta raks ettiği bir orta dünyadır; dünyaların redifsel mantığıdır…

Serüvenlerin serüveni, zülfü beyaz serencam; aşkların ışkası bir sergüzeşt... Kimler gelip geçmedi ki Anadolu'nun sınırsız el çizgilerinden, hepsi ayrı bir kadere denk düşen bir kavimler lunaparkı gibiydi, hep bir başka, bir başkaya doğru dönen mermer yüzü, yağmur damlaları gibi sonsuz parçalara bölündü; bölündü ve birleşti yeniden sonsuzca apeirona, mor ötesi Ege kıyılarından doğunun Paris'ine, ol Diyarbakır'a… Anadolu gibi yar Anadolu gibi sine olmaz… Sufizmin climax notalarının bülbül gibi şakıdığı yerdi Anadolu, cellatların ve maktüllerin cirit attığı, makbullere ve ruh üfleyenlere dönüştüğü yerde. Evliya şuarasının tam ortasında, ortaların ortalıklarında bir Sura'ydı Anadolu. Şatah, şathiye, şath, şatahat… Hepsi ve hiç! Divan-ı Ayine! Burgaç, ol Çevrinti! Nurdan Çağanozlar Şelalesi ve hiç! Hiçten Az, hiçten eksik, hiçten boş, bomboş… Yeşil gözyaşı…

Görsel bir biçimde derinlere inmeye çalışırsak, tam anlamıyla diyebilirim ki Anadolu, Hüseyin Ferhad'ın yüzüdür. O uçucu ve demir eriyiği yakışıklı surat. Gerçekten de Hüseyin Ferhad kılığına bürünür Anadolu, o uçuklukta geçer gider yanımızdan. Kimileyin Mevlana olur, kimileyin Şeyh Attar, kimileyin de Yavuz Sultan Selim. Bileğine dolanır Hürrem ile Mihrimah, bağrındaki Konstantinapol gecesi gebe kalır Şehzade Musatafa'ya… Tersine ve düzüne döner semah, semaverlerin kuytularında tutuşur ol tennure; kıvılcımlar ordudur; imgeleri yakarlar sıçradıkça zülfü suya, imkânsızlık koridorlarında yıldızların parıltısından sayısız atmacalar havalandırırlar toprağın çehresine… 'İm ve Kan' İmkânlarda kanat çırparlar, yalnız ve yalnızca kendi kanatlarıyla durgunluğa, bir an olsun ele geçmeyen durgunluğa, sonun sonlarına, sonsuzluğa… 'Bir abdal yol ayrımından ne anlar?' diye sorduğunda başka bir şiirinde Hüseyin Ferhad, Abdalın anlamının tüm yolları birbirinden nasıl ayrı kıldığını anlatır, ve tüm ayrımların nerede yok olduğunun cevabını verir aynı zamanda bu şiirinde; Anadolu'da. Geceleri, göğün zifirini beyaza boyayan bir gök kuşağıdır Anadolu, yani bir uçuk pembe ebedi şavk, ezeli hurufattır. Ayak bileğine mıhlanan izlemdir…

Sanki tüm akarsular denizlere, okyanuslara değil de, kızıl ırmağa, yeşil ırmağa karışır gibidir şiirin döşünde, Anadolu öyle bir yerdir ki, okyanusları ve denizleri tekrardan ırmaklara, göllere, nehirlere dönüştürür. Bir retrospektif evrimdir doğa ananın dişil tininde. İlkel bir iliktir, ilklerin ilkidir, ilkelerin ilkesidir. Bir mühür, halka, yüzük ve köprücük kemiği kardeşliğidir, ışıltıyla çarpışan bakışlardır şairin ve toprağın kurgan odalarında… Sonsuzlukları aynalara, aynaları ilme yakınsayan ve ıraksayan leduni ezgilerdir Anadolu ve ezgilerin sessizliğe devrildiği yerde sabitler sol anahtarını, sağdan atan ve atmayan hakikatin kalbi ve her şeyi y eksenine göre simetrik gösteren zahirliğin, ayineliğin içlemsel mekânlarında koşuşturan bir virgüldür Anadolu; gerek noktalı virgül, gerekse de noktasız… Kim bilir, belki de Anadolu sayesinde artık noktaya ihtiyaç duymayan bir virgüldür şiir, ozan ve redif. Ama her şiir ihtiyaç duyar bir şeye: kafiyeye…

''Lir ve Zencefil Yolu İnce bir abdal idi insanoğlu. Aktı omuzlarından samanyolu. Yüreğiyle aklının arasındaki nehir yataklarında kişnedi taylar. Duyduk, Diyarbakır bozkır idi Mezopotamya'nın granit çağında. Babil, uçuk bir duvar. Ninova, boynunda Tevrat asılı bir gezegen. Urfa, rüzgâr kanatlı şahmeranın solungacındaki bordo köpük. Lav… Çıngırak sesleri geliyordu güneyden ve kuzeyden. Kürtler durup birbirlerine baktılar. Tacikler durup birbirlerine baktılar. Uçurum gölgelerinde serildi hüznün keçe çulu. Tütün, çakmaktaşı ve kav… Ali Şir Nevai'nin sesi ulu ama çekik gözleri uykulu. Büyü denizi: Anadolu. Totem: Hitit. Kilit: Ney ve tef. Gergef: Huruc. Aziz Şemun Petrus'un depremlerle epriyen eski Süryani hurcunda kırık bir sedef bir şehir: Suruç. Dicle'nin ağzında bir şehir: Siirt. Dicle'nin uzağında bir şehir: Antep. Haleb: Horasan'dan ve Konya'dan ve Bursa'dan sonraki tarikat kolu. Çağ: Mavi Çağ. İnce bir abdal idi insanoğlu. Aylar doğdu tütsülerle kutsanmış totemlerinin ıslak alnında. Açıldı ve kapandı aklında nice kitaplar. Ağulandı sisli yatağında. Hançerlendi düşsel barikatında. Göynük özüne şifa umdu Lokman Hekim'den. 'Bilim' dedi inledi inanç sunağında. 'Barış' dedi elendi hayatın gümüş süzgecinden. Bir tek şiir kaldı kutlu dağarında. Kaval çalarken sağıldı güttüğü davar. Kervan düzüp giderken kesildi yolu. Bir tek güneş kaldı gönül panayırında. Eriyip sıvılaştı daha kendi çağında. Kılıçlarımızı sıyırdık kınından anında. İnce bir Abdal idi insanoğlu. Şimşekler çaktı kısrağının süt yüklü memesinin altında. İmgelemine bir atlas çizdi yüzünü dalayan bük. Odun olup parçalandı bir Rum'un kurgan kapısında. Diri çıktı Ecel'le girdiği gerdek gecesinden. Adı dağlara yazıldı bir'den bin'den. Eşrefoğlu, Köroğlu, Nizamoğlu, Kuloğlu, Gündeşlioğlu, Dadaloğlu. Sesinin döl veren tohumu anca bir 'oğlan' doğurabildi aşk sıfatında. Üç elma düştü gökten, ikisi çürük. Karacaoğlan'ı da çığırmalı Elif'nen. Yazgımızı tersten okudu 'Oğuz' adlı bir Türkmen elif'siz bir kitaptan ve bir çırpıda. Parmağımızın izini buldu mucidlere hiç ilenmeden elif'siz bir kitaptan ve bir çırpıda. Gökyüzünün yırtığını dikiyor çobanlar, Çolpan yıldızının göz kırpışlarına aldanarak. Çekiç sesleri uluyor derinlerden. Alacalar çoğalıyor bulutların karnında… Açık panjurlarını çırpıyor ve kubbesinin sorguç tozlarını batıya savuruyor Tac Mahal. Vakit, kuşluk vakti olmalı Babür Şah'ın yurdunda! Aral bizden uzak, Baykal daha da uzak… Hacı Bektaş diriliyor Toprak Ana'nın kızıl suretinden. Bir çift kumru olup uçuyor Dede Korkut'un şaman davulunda Leda: biri gri, biri ak… Çinke taşlarını yalıyor Fuzuli'nin beyitlerinden kaçma bir ceren. Hışıldıyor İmam Cafer'in giydiği şayak şalvar. Ebu Hanife ışıyıp esriyor Hoca Hammad'ın ahşap konağında… Dünya, bir sunak. Dünya, dönüyor yine başını arkaya atarak… Sahi, nerede o şer dilini bilen şair ve mutasavvıflar? Yasadışı bir hükümdardı Şeyh Attar beli büküldü ve uzun sakalı ağardı giderek kızıl börklü ölü yuyucular kör kılıcını kılıfladı musalla taşında. Yalnayak yürürdü Ahmet Yesevi, sağında Türkçe ilahiler okurdu bir melek, ağlardı solunda Zeliha'sını yitiren Yusuf; kılıcı kınında kaldı bu yüzden. Aşk menzili halktır Pir Sultan'ın da ama Yunus'tur ilk rençber mürid; tek bir hazine kaldı Mevlana Celaleddin'den dul hurilerin tenha kederi, ama Yunus'tur gizemin koynundaki ilk ümit. Kuşlar sorar: ''Soluyup üflemeyinen ergir mi yüreğimizdeki demirdağ?'' Cümle balıklar dile gelir birden: ''Anadolu'dur od Anadolu'dur çerağ Başka semah çekilmez erenlerden içeri!'' Bir kut devşiricisiydi Sultan Veled kılıcı kınında kaldı bu yüzden. Segah ayinlerinin hattatıydı Itri ay altında arkaik yıldızlar toplardı gecelerden, Rimbaud gibi elinde zıpkın ve ağ en büyük günahını işledi ölmeden 'esir taciri' oldu Enderun'da. Kuşlar sorar: ''Celallenip gezmeyinen çözülür mü alın yazımızdaki ilmek?'' Cümle balıklar dile gelir birden: ''Anadolu'dur oba Anadolu'dur otağ başka cana girilmez cananlardan içeri!'' Ahizade asıldı kendi dergahında kılıcı kınında kaldı bu yüzden. Nef'i'nin göğsü parçalandı Bayram Paşa'nın huzurunda unutuldu ne dediydi ad koyucular, kılıcımızı sıyırdık kınından anında ama ölümü bir muhalefetti zaten… Ey insanoğlu, zıbının tutuştu eteğinin al kanaviçesinden. Alevler yükseldi ufuk çizgisine kadar. Üç kova var önünde su dolu. Kovalardan birinin suyu ağulu. Arkanda Erivan, karşında Ararat. Kim bilir nice atlılar gelmekte gerinden. Ova kan kokuyor, dağ uluyor gizemden… Yol göstericin bir abdal. Bir Abdal yol ayrımından ne anlar? Abdal sormayınca susar elbet kuşağına sokulu kaval… Hızır'ın ulağı olsan, yıkılsan, ölünü dahi kimse almaya gelmez zemheri ayında. Kalsan em umma Acem'den. Bir kuru göldür Hazar… Yanıldı deven, delindi heyben. Van'a yürünmez düşmeden, Zigana aşılmaz tökezlemeden. Üç kovanın üçünü de dök imgeleminden. Kerbela'yı bela saymasınlar! Susuz ölenler dirilip ağlamasınlar! Yari ağulanan dostlar dul kalmasınlar! Taş üstüne bitmez çünkü ahlat. Saf hüzne ham sevinç mıhlanır mı? Görmedim hiç. Ol Diyarbakır şu bozkır mı? Görmedim. Görmediler İbn-i Mülcem'in ağulu bıçağını öğle namazında. Halife Ali gitti bu yüzden. Görmediler Ehl-i Beyt'in sonunu hilafet mızrağında. İmam Hasan gitti bu yüzden. İmam Hüseyin gitti bu yüzden. Kılıçlarımızı sıyırdık kınından anında. Dalgaların hışıltısına bulandıydı serensiz kadırgalar. Albatrosların kanat vuruşları yankılandıydı güvertelerden. Ölü deniz kızlarının saçları döşümüzün sarmaşığına dolandıydı gözyaşlarımızın kulaçlarında. Zaman sıradağların arasında geceyi yarılarken tekbir getirdiydi başı sarıklı tayfalar. Heyhat, bir ölüm kasırgasıydı hayat. Avcı bıçaklarımız paslandıydı kınında; akında, kırıldığımız nice akında. Bizi ele verir tolgamızdaki kırmızı yasemen seferberlik türkülerimiz gelir ta Yemen'den. Bursa çoğalır II. Mehmed'in lacivert kanında koca İstanbul dalgalanır Urumelihisarı'nda. Çımgışır Mora, kuğurur Buğdan'la Eflak balkırken Venedik kalyonlarının bordasında şafak. Rodos yakamozlanır Piri Reis'in haritasında yakamozlar kurtlanır Oruç'un korsan asasında. Şövalye cesetleri toplanır Fez meyhanelerinden kefen biçilir Preveze'de yelken bezinden. Huruc'un payı sırtarır saltanat güzergâhında ama, suç'unu unutmamak gerekir kadınların da. Tarihten silinmedikçe Hürrem'le Mihrimah boğulur Şehzade Mustafa Yedikule'de her sabah. Hilafet küpesi sallanır Yavuz'un kulağında Alevilerin boynu vurulur 'ihanet' sunağında. Çaldıran'la açılan gizemli yol belli: Tebriz. Tebriz: Bir yün hırkadan ibaret çeyiz. Osman Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murad bir soy. IV. Murad'ın bildik soyadı: Bağdad. Bizi ele verir tolgamızdaki kırmızı yasemen seferberlik türkülerimiz gelir ta Yemen'den. Ağarır Hersek, alarır Bosna'yla Mostar tavsarken Köprülü Fazıl'ın tuğunda sonbahar. Ay tutulur Aydın taburunun pazubendi kolunda buzlu bıyıkları besmelesiz kırkılır Tuna boyunda. Buğulanır Don'la Dinyester, çalkalanır Buğ; nehirlere ilişkin yazılar uluslararası ilk tuyuğ. Mohaç sipahi kaynar, Budin görünmez piyadeden, Yeniçeriler başı eğik çekilir Salankamen'den. Öfkemizi Asi ve Lut bilir, sevgimizi Nil; gene de acır içimizde feodal bir utanç: İsrail. Erirdi gece, gökkuşağının kadife fistanını yırtarak. Ürürdü çakallar, karanlığın ela nabzından fışkıran kireç aydınlığında. Yürürdü zulüm, diyalektiğin eprik suretine dadanarak ve azalarak. Mahşer laleleri açardı hilal-i ahmer büyürken. Çavlanlara su içmeye eğilirdi uçurumlar. Nehirleri sis bürürdü güneş mızrağını yeryüzü cennetinin dış kapısına dikmeden. Ah neredeydi, yıldızlarla dolu bavulunu omuzlayıp varoluşun eşiğinde dilenen öncesiz evren? Meyveye dururdu nevruz, arılar çiçeklere daha ilişmeden. Ah neresiydi, vaad edilmiş toprakların sulak yalnızlarına terkedilmiş kutluğ tapınak? Çiçeğe bürünürdü nevruz, bahar Kervankıranlarla daha didişmeden. Seymenler ulur cihad denen ol cehennemden. kırk gün kırk gece akmaz Dicle'yle Fırat. Yıkılır devr-i saltanat. Kara bulutlar birikir yakılmış şehirlerin alnacında. Küf ve neft kokusu yükselir gülleri derilmiş has bahçelerden. Sallanır sırça saraylar demir tufanında. Tamburunun tellerini koparır esin perileri. Ölüler dolaşır tenha sokakların gaz lambaları altında. Kitaplar kayar rahlelerden. Çocuklar eşkıyalaşır ince sesli naralarında ve beşiklerini sırtlayarak tırmandıkları imgelem dağlarında. Kanun sızlanır kurşun vızıldar. Atlı arabaların tahta tekerlekleri kırılır zakkumlu köy patikalarında. Keman kutuları kan ve kumla dolar. İtişir azizlerle azizeler yitik düşlerin manastır saçaklarında. Muhbir kesilir Hristiyanlar tekmil, Süryanileri saymazsak. Bıyıklarını yiyerek dolaşır ecnebi gardiyanlar Osmanlı zindanlarında. Yağmalanır ipek ve baharat. Silah ve cephane taşır doğudan tacirsiz nice katar. Yıkılır devr-i saltanat. Saf hüzne ham sevinç mıhlanır mı? Görmedim hiç. Ol Diyarbakır şu bozkır mı? Görmedim. Uyuduydular, geç uyandılar. Çürürdü kar kuşluk sansarlarının soluk alışında. Uyuduydular, geç uyandılar. Katırlarının sağrısına dolanan uzun kaputlarını savururdu rüzgâr. Adları kazılıydı çapraz asılı tüfeklerinin meşin kayışında. Mülkleri yükleriydi, sürüleri kaygan bir leke gibi akardı vadilerden. Palaları sallanırdı kalçalarında. Suskundular, oysa konuşmayı nasıl severlerdi eskiden. Sözcükler kırılırdı sarkık bıyıklarının duldasında ışıyan bakır benekli sütdişlerinin arasında. Sağılsa anca kımız sağılırdı yağız develerinden. Okşansa, çimen fışkırırdı anca kumral döşlerinden. Unutulduydular, yüzyıllardır lav yataklarının ağzındaki sığınaklarda saklanırlardı kendi aşiretlerinden. Davalıydılar kara kaderlerinden. Yabancıydılar sınıflar devranında. Kızıl börklü ölü yuyucuydular!''

Kaynakça: Kılıç İpekte Sınanır, Hüseyin Ferhad, Yapı Kredi Yayınları 2022, syf 110-116

Görsel: Kar altında yol izleri, 1869, Musée d'Orsay