İcatların Dünyasına Yolculuk

Burcu Aydın yazdı...

Sözlük anlamı ile icat, yeni bir şey bulma, ortaya koyma, varlığı bilinmeyen bir şeyi meydana getirme demektir. İnsanlar tarih boyunca hayatlarını kolaylaştırmak için üretmişler, keşfetmişler ve icat etmişlerdir. Yaşam devam ettikçe de yenilikler hep var olacak. Tekerleğin icadının nasıl olduğunu hayal ettim de büyük ihtimal öfkeli bir adam önündeki ağaç kütüğüne tekme atmıştır ve yuvarlandığını fark edince kafasında bir ampul yanıvermiştir. Çünkü ilk tekerlek prototipi birbirine tahta mıhlarla iliştirilmiş yan yana üç kalasın yuvarlaklaştırılması yöntemi ile üretilmiş. Neden olmasın? Newton da elma ağacının altında öyle boş boş otururken kafasına elma düşünce yer çekimini bulmadı mı? Evet, bir şeyi icat etmek için uzun çalışmalar, araştırmalar, deneme-yanılmalar gerekir. Bununla beraber ilk kıvılcım çoğu zaman hiç beklemediğimiz anda gelir. Dorothy Levitt, otomobil yarışlarına katılan ilk kadın yarış pilotu, yazdığı Kadın ve Araba adlı kitabında kadınlara el aynalarını trafikte arkalarını görmek için kullanmalarını önermiştir. Bu öneri otomobil tarihinde bir devrime neden olmuştur. Dikiz aynasını icat eden bir kadınmış yani.

Hayatımızı kolaylaştıracak, pratik hâle getirecek büyük küçük demeden her türlü şey bir icattır bence. Bazen de birini tanırsın, hayatına giriverir ve senin içindeki bilmediğin, o güne kadar görmediğin yeteneklerini keşfetmene, keşfettiğin yeteneklerinle icatlar bulmana vesile olur. Ben de içimdeki kâşifi görmemi sağlayan bir seminer sayesinde tanıştım Gurbet Hanım ile. Ve kitabı çıkınca ilk alanlardan biri oldum fakat itiraf etmeliyim elime alıp okumam zaman aldı. Gurbet Lüy, İngilizce öğretmenliği yapıyor. Çocukları, okumayı, araştırmayı, çiçekleri ve kahveyi çok seviyor. Ve en güzeli artık yazmayı da. Dünyayı Değiştiren İcatlar onun yazdığı ilk kitap. Tabi ki son olacağını düşünmüyorum, bizlere daha nice icatlar çıkaracağına eminim.

Bay İcat Çıkarma

Bay İcat Çıkarma müthiş bir karakter. Meraklı, araştırmacı bir o kadar da komik. Günümüzün teknolojik gelişmelerine inat hâlâ klasik yöntemleri de kullanarak yapıyor araştırmalarının bir kısmını. Eee! Biraz kitap tozu da yutmak lazım, hep klavye şıkırtısı ile olmaz değil mi? Açıkçası kitabı okuyana kadar telefonu Graham Bell'in bulduğunu sanıyordum. Her şey ne kadar eksik aktarılıyor bizlere. Biz çocuklarımıza doğrusunu aktaralım diye yazılmış bu kitap sanki. Bay İcat Çıkarma çok önemli bir görev üstlenmiş ve parmak izinden pusulaya, DNA'dan internete, elektrikten kâğıda, mancınıktan gözlüğe kadar hepsinin nasıl icat edildiğini, icat edilene kadar ne aşamalardan geçtiğini ve hangi ihtiyaç sonucu icat edildiğini araştırmış ve bizlerle paylaşmış. Daktiloyu nasıl atlarım! Günümüzde yerini artık çoğunlukla klavyeye bırakmış olsa da Latham'ın Q.W.E.R.T.Y olarak adlandırdığı dizilim halen kullanılıyor. Bu dizilimi bulduğunda Latham ilk ne yazmış biliyor muydunuz? 'Eşimi çok seviyorum'. Evet bence de çok romantik.

Geçenlerde kızım koşarken hızını alamayıp düştü, kolu fena halde yaralandı. Mikrop kapmaması için önce temizleyip sonra batikon ile pansuman yapmam gerekiyordu. Tahmin edersiniz ki küçük dilini görebileceğim şekilde bağırarak ağlıyordu kızım. Bir şekilde ikna ettikten sonra pansumanını yaptım. Ve tabi buluttan birdenbire boşalmaya başlayan yağmur taneleri gibi sorular patır patır geliyordu. Neden temizledin anne? Neden o beze ilaç döktün? O ilaç benim canımı neden çok yaktı? Bu pansuman ne kadar kalacak? Tüm bu soruların cevapları kitapta antiseptik bölümünde yazıyordu. Kızıma o bölümü okudum, itiraf etmeliyim yaşı itibariyle çok ilgileneceğini düşünmemiştim ama kitabın çizimlerinin ve renklerinin çok etkileyici oluşu kızımı tabiri caiz ise büyüledi. Hatta "Kolu kırılan abiye bakacağım anne, orayı oku." dedi. Sanırım en az beş kez okudum. Böylece neden pansuman yaparken batikon kullandığımızı ve biraz canı acımasının mikrop kapmaktan daha iyi olduğunu anladı.

Gurbet Hanım her çocuğun içindeki kâşifi gördüğünden onların merakını cezbetmiş, hayretlerini arttırmış ve keşif yolculuğunda Bay İcat Çıkarma ile beraber kâşiflerin neler yaşadıklarına şahitlik etmiş ve bizlere de tek tek anlatmış. Eğer sizin de emanetçisi olduğunuz kâşif ve kaşifeleriniz varsa Bay İcat Çıkarma ile harika bir maceraya yelken açacağınızdan emin olabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Dünyayı Değiştiren İcatlar

Gurbet Lüy

Cezve Çocuk

2021