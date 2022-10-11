İçimizden Bir Dış Ses Olan Kitap: Okul Evde Başlar

Merve Yurtsever yazdı...

"Aile ona ayırdığınız zamana kök salan bir ağaçtır."

Aile olmak, saygı ve sevginin harmanlandığı huzur ortamında yaşamaktır. İnsan hayat serüveninde karşılaştığı her yeni olgunun acemisidir. Ustalaşmak için şüphesiz tecrübe gerekir. Anne babalar genellikle ilk çocuklarında çok hata yaptıklarını söylerler. Çünkü acemiler. Ancak bu öylesine hassas bir konu ki tecrübe için gerekli olan yıllar bir çocuğun hayatıyla eş değer durumdalar. Kusursuza en yakın ebeveyn olma telaşıyla yapılan onca hataların tamiri de gün geçtikçe zorlaşır. Anne baba olmak çocuğa rehberlik etmektir. Peki, yetirince bilinmeyen konuda nasıl rehberlik yapabilir insan?

Günümüzde çoğu ebeveyn büyüyen, gelişen, değişen bireylere nasıl eşlik edeceğinde tereddütte düşüyor. Bu da endişe ve paniğin esaretinde yanlışları doğuruyor. Geçmişte anne baba olmak daha kolaydı belki de. Sıkça bizim zamanımızda… Diyerek başlanan cümlelerle kıyas yoluna gidiliyor. Zaman ve zamanın ihtiyaçları değişti. Bizler anne babasından gördüğünü çocuklarına uygulamakta çok zorlanmayan ebeveynlerle büyüdük. Ancak her şeyin bizim çocukluğumuzdaki gibi olmadığı ve genç ebeveynlerinde büyüklerin tecrübelerine aldırmadığı şimdinin gözle görülür gerçeği.

Herkesin her şeyi çok bildiği şu dönemde, bilginin cehaletine kurban edilmemeli çocuklar. Alışagelmişin dışına çıkmanın bir tehdit unsuru olmadığı, kimi zamanda bilinen kadim yöntemlerin geçerliliğinin devam ettiğini kabul etmek gerek. Bu yüzden bilinen gerçekleri hayata geçirmenin gerekliliğini sunan bir kitaptan bahsetmek istiyorum.

Uzman psikolojik danışman Dr. Fatih Kalkınç "Okul Evde Başlar" isimli kitabıyla aile kavramının öneminin altını renkli kalemlerle çizmeye çalışıyor. Çocuk eğitimi ve aileyle ilgili yazılan çok sayıda kitap olduğu aşikâr. Okul evde başlar kitabını onlardan ayıran ise Türk kültürüne göre yazılmış olması. Yazar aile ve öğrenci danışmanlığı yaptığı sayısız tecrübelerini bizlerin aile yapısına uygun olarak kaleme almış. On beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümü çarpıcı bir cümleyle başlıyor. " Dünyada, kıskanmadan insanın kendisinden daha iyi olmasını istediği tek varlık, kendi çocuğudur." Üzerinde düşünülesi bir cümle gerçekten. Dr. Fatih Kalkınç, insanın benliği dışında önem verdiği tek varlık olan çocuğunun, sağlıklı bir yetişkin olarak yaşamda var olmasına bilinçli ve en önemlisi uygulanabilir katkılar sunmaya çalışıyor devamında. Günümüzde yaşanan kuşak çatışmalarının özünün, empatik yaklaşımlarla aşılabileceğinin örneklerini, birçok ailenin "an" larına şahitlik ediyormuşçasına ve kimi zaman kendimizden bir parçaya rastladığımız, içimizden bir dış ses olarak sunuyor bizlere.

Davranışlar ve sonuçlarını detaylı bakış açılarıyla anlaşılır kılmayı amaçlıyor Dr. Fatih Kalkınç. Çocuğu çocuk yapanın aile olduğu dolayısıyla yolunda gitmeyen akışın ancak ailede düzelebileceğini vurgulayan bölümleriyle ebeveynlerin başucu kitabı olma niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Hatta anne baba olmadan önce okunmasının, kendi kültürümüze yabancılaşmadan bilgi sahibi olmamızı ve avantajlı olarak yola çıkmayı sağlayacağını belirtmek istiyorum.

Okul Evde Başlar, her bölümünde sorunu ele alıyor, anlayıp kabullenmeyi sağlıyor ve belki de en güzel yanı birçok kitapta olanın aksine çözüm yollarını bizlere sunuyor. Hepimiz sayısızca bizim sıkıntılarımızı bize anlatan kitaplar okumuşuzdur. Bu kitaplarda ya sorunların nedeninden bahsederek anlaşılır kılmaya çalışılır. Anlaşıldığını hisseden bizler bir çıkış yolu umuduyla sona geliriz. Önümüzde gayet anlaşılır sorunumuz durmaya devam eder. Ya da yabancı kaynaklı çevirilerin bizlerin yaşam tarzına uymayan önerileri arasında şaşkına döneriz. Oysa okul evde başlar bizim içimizden ve çözüm odaklı bakış açısını körükleyen bir kitap. Bu yüzden kitapta özellikle alkışlanması gereken noktanın bu olduğunu vurgulamak istiyorum.

Bu kitap bizlere yazarın değimiyle "sadece yetkili değil, etkili ebeveyn" olmanın yollarını açıyor. İsminin de öne sürdüğü gibi eğitimin ilk basamağı ailedir. Tahammül sınırlarını zorlayan hayat şartlarında çocuklarımız için basit ve etkili yöntemlerle anlayışın doğurduğu bir tahammül yüklemesi yapıyor. Her anne baba çocuğuna olumlu etkilerle dokunmayı hayal eder. Hayalden ötesi için harekete geçmek gerekir. Okul Evde Başlar kitabı harekete geçiren motivasyon kaynağı niteliğindedir.

Bizlerin kültüründe misafir gidilen eve eli boş gidilmez. Kitabı ilk okuduğumda tanıdığım tüm ailelere hediye etmek istemiştim. Misafir olduğum evlere baklava, börek yerine huzurun tadına varacaklarını düşündüğüm bu kitapla elim dolu gittim. Okuyanların bana hak vereceklerine hiç şüphem yok.

Okuyacak olan herkese keyifli yolculuklar diliyorum.

Dr. Fatih Kalkınç

Okul Evde Başlar

Fer Kitap Yayınları

295 Sayfa