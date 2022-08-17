İçinizdeki Çocuk Nedir ve Onları Tanımanız Neden Önemlidir?

"'Ben Değerliyim" duygusunu aile içinde elde eden birey, kendini kanıtlamak için aşırı davranışlarda bulunmaya gerek duymaz."

Yazar, Doğan Cüceloğlu; "İçimizdeki Çocuk" isimli kitabıyla aile, okul, genel kültür ortamı gibi etkenlerin çoğu kere çocuğun sağlıklı gelişmesini engellediğini, bireyin bedenen büyüdüğünü; fakat içimizdeki çocuk bu durumda psikolojik anlamda sağlıksız kaldığından bahseder ve bunun için çözüm önerileri sunar. Kişi, normal bir çocukluk geçirerek sağlıklı bir aile yaşamı içinde büyümüşse İçindeki Anne- Baba, İç Çocuğu duyar ve ikisi arasında bir denge kurulur.

İçimizdeki Çocuğu Tanıyor musunuz? Başlıklı bölümde okuyucuya özbenlikle ilgili sunulan test, kitabı okumaya başlamadan önce iç çocuğunuzu tanınmanıza yardımcı oluyor. Bu da kitaptan verim almanızı sağlıyor. Psikoloji alanı ilgimi çektiği için kitabı zevkle okudum ve özümsediğim içerikleri sizler için derledim.

Neden geçmişinizin izini sürmek, ilerlemenin anahtarıdır?

Yetişkin olmak eğlencelidir. İstediğin yere gidebilirsin, paranı istediğin gibi harcarsın ve artık anne babandan izin almak zorunda değilsindir. Ama hayatında sık sık bir şeyler mi oluyor? Belki bir iş arkadaşınız size olumsuz bir yorum yapar ya da bir partnerinizle tartışırsınız ve aniden tekrar yedi yaşındaymışsınız gibi hissedebilirsiniz kendinizi.

Tüm bunlar olduğunda ortaya çıkan "içinizdeki çocuk" olabilir. Çocukken duyduğumuz ve duymadığımız mesajlar, daha sonra kim olacağımızı gerçekten etkileyebilir.

Diyelim ki, anne babanız siz çocukken rekabete çok önem verdi. Belki de sizi sürekli kardeşlerine veya akranlarına karşı eleştirdiler. Bir yetişkin olarak, hiçbir zaman gerçekten "yeterince iyi" olmadığınız, bir şekilde kusurlu veya yetersiz olduğunuz hissine kapılabilirsiniz. Geçmişinizin yaralarını iyileştirmek istiyorsanız, kendi kendinize şefkat ve nezaketle konuşmalısınız. Çocukken duymak istediğiniz mesajları kendinize söylemelisiniz.

Kendinizin daha genç bir versiyonunu hayal etmek için bir dakikanızı ayırın. Ardından "Senin için buradayım." "Seni seviyorum." "Benimle güvendesin" gibi ifadelerle onları rahatlatın. Biraz aptalca görünebilir, ancak bu onaylama sözleri size çok fazla rahatlık ve huzur getirebilir.

Düşüncelerinizi yazmayı bile deneyebilirsiniz. Yazar, kitapta nerede olmak ve ne yapmak isterdiniz? Sorusunu kendinize sorarak aklınıza ilk gelenleri A sütununa, listedeki her bir ifadenin gerçek yaşamda sorumlu bir insan olarak sizde uyandırdığı düşünce eve duyguları B sütununa yazmanızı ister. İki listeyi karşılaştırarak içinizde çocuk hakkında bir fikir edinebileceğinizden bahseder.

Esasen, içimizdeki çocuk, hayatı hala çocukken hisseden ve deneyimleyen bağışlayıcı, özgür ruhlu parçamızdır. Ancak çocuk olmanın olumlu yönlerini, ( masumiyet, neşe ve yaratıcılık) taşıdığı gibi geçmişimizin yaralarını da taşır.

Bu yaralar, örneğin fiziksel veya duygusal istismar, zorbalık veya parçalanmış bir ailede büyümekten kaynaklanabilir. Ve ortaya çıkan acının hayatımızın geri kalanında bizimle birlikte yaşadığını ve bazen en beklenmedik anlarda ortaya çıktığını görebiliriz.

Burası, içinizdeki çocuğa "yeniden ebeveynlik" yapmanın harikalar yaratabileceği yerdir. Geçmiş deneyimlerimizin izini sürerek, mevcut korkularımızın, fobilerimizin ve yaşam kalıplarımızın ardındaki bazı nedenleri keşfedebiliriz. Ve onları anlamaya ve oldukları gibi görmeye başladığımızda, o zaman iyileşme gerçekten başlayabiliriz.

İçinizdeki çocuğa nasıl ebeveynlik yapılır?

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? İç çocuk çalışması biraz korkutucu görünebilir. Ama iyi haber şu ki, öz bakıma çok benziyor. Esasen içsel çocuk çalışması, kendi ebeveyniniz olmakla ilgilidir. Kendinize nazik davranmak, düşüncelerinizi, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı kontrol etmek ve çocukken yaşadığınız acıları iyileştirmekle ilgilidir. İşte geçmişinizin yaralarından kurtulmanın ve içinizdeki çocuğu iyileştirmenin birkaç yolu:

Kendinle nazikçe konuş

Geçmişinizin yaralarını iyileştirmek istiyorsanız, kendi kendinize şefkat ve nezaketle konuşmalısınız. Çocukken duymak istediğiniz mesajları kendinize söylemelisiniz.

Düşüncelerinizi yazmayı bile deneyebilirsiniz. İçinizdeki çocuğun bakış açısından bir bilinç akışı yazabilirsiniz. En içteki endişelerinizi ve acınızı dile getirebilirsiniz. Bu sizi nasıl hissettiriyor? Bazen iyileşmek için ihtiyacımız olan tek şey duyulduğunu ve görüldüğünü hissetmektir.

Çocukken keyif aldığınız aktiviteleri yaparak zaman geçirin

Çocukkken çoğu zaman sadece eğlence için bir şeyler yapma şansımız oldu. Yapmak zorunda olduğumuz şeyler değil, yapmak istediklerimiz. Kâr etmemiz gereken bir şeyden ziyade bize neşe getiren faaliyetler. Kaç tane aktiviteyi sırf "çocukça" olduğu için veya "büyüdüğün için" yapmayı bıraktın. Utançtan veya "işe yaramadıkları" için kaç kişiden daha vazgeçtiniz? Şimdi onları bir kez daha denemenin zamanı geldi.

Yetişkinler olarak, genellikle ciddi ve olgun olmamız gerektiğini hissederiz. Ama ister kaykay, sanat ve el sanatları ya da drama olsun, çocukken sevdiğiniz aktiviteleri tekrar gözden geçirmek kadar canlandırıcı bir şey yoktur.

Geçmişinizin izini sürmek ve içinizdeki çocuğu iyileştirmek bazen mantıksız görünebilir. Ancak bazen, olumsuz bir sarmalın içinde sıkışıp kaldığımızda, bir adım geri atmak, iyileşme yerine ilerlemenin en iyi yoludur.

İçinizdeki çocuğu ayrı bir kişi veya kişilik olarak görmek yerine, onu geçmiş deneyimleri ve duyguları görselleştirmenin bir yolu olarak düşünmek en iyisidir. İçinizdeki çocuk, bugün olduğunuz kişi olmanıza yardımcı olan şeydir.

Doğan Cüceloğlu

İçimizdeki Çocuk

254 Sayfa

Remzi Kitabevi