İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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İhsan Oktay Anar - Puslu Kıtalar Atlası

11.02.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

İhsan Oktay Anar'ın 1995 yılında yayımlanan ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası, tarihsel üstkurmacanın yetkin bir örneğidir. Yazar Uzun İhsan Efendi karakteriyle romanın için dahil olmuştur. Descartes'ın "Düşünüyorum, öyleyse varım," felsefesi düşüncesini metnin içinde Rendekâr karakteri üstünden tartışmaya açmış ve bunu Uzun İhsan Efendi üstünden yanıtlamıştır.

Romanın temel kurgusu bu tartışmaya dayanmakta, ana karaktere göre tüm dünya Uzun İhsan Efendi'nin zihninde yer aldığı için varlığını sürdürmektedir. Düşünüyorum yerine hayal ediyorum öyleyse varım felsefesi metnin ana fikrini oluşturur.

Puslu Kıtalar Atlası adlı gezip görmeden tamamen yattığı yerden hayal ederek yazan karakterimiz, oğlu Bünyamin'in deneyimleyerek kitaptakileri yaşamasını ister. Evden dahi çıkamayan karakterin yerini oğlu alır. Önce lağımcılar, sonrasında da dilenciler loncası ve devamında da Büyük Efendi'nin yer aldığı istihbarat teşkilatı vasıtasıyla bir postmodern polisiyenin içine dalarız.

Osmanlı zamanında geçen roman, tarihin yeniden yaratımı üstüne özel bir eserdir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:11
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ihsan bey ihsan oktay anar iletişim yayınları puslu kıtalar atlası turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 61 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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