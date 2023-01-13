"I'm Thinking of Ending Things – Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum" adlı psikolojik gerilim filmi Iain Reid'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Charlie Kaufman'ın üstlendiği filmde erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak üzere yolculuğa çıkan genç bir kadını konu almaktadır. Filmde birçok esere ve yapıma göndermeler yapılırken bu paylaşımın konusu filmdeki bir şiirdir.

Jessie Buckley'in Lucy karakterine, erkek arkadaşı Jake'ye Jesse Plemons'un hayat verdiği filmin büyük bölümü bir yol hikâyesidir. Ailesine ait evin üst katında Jake'in çocukluğunun geçtiği odaya çıkan Lucy, okuması yarıda bırakılmış bir kitap görür. Kitap, Eva H. D'nin şiir kitabıdır ve Lucy arabayla bu eve gelirken Jake'e okuduğu "Bonedog" şiiri bu kitaptadır. Ne tesadüftür ki onun olduğu sayfayı açık bulur. Filmde önemli bir yere sahip olan Eva H. D'nin "Rotten Perfect Mouth" isimli kitabındaki şiirlerden biri olan etkileyici "Bonedog" u şiir severlere Netflix çevirisiyle ulaştırmak istiyorum: