İnsanın En Uzun Seyahati “Kendinden Kendine” Olanıdır

"Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası…" Yunus Emre

Selcen Gür, 24 Ağustos 1976'da İstanbul'da doğdu. İstanbul (Erkek) Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında, popüler psikoloji kitapları yazarı Josef Kirschner'in 'Savaşmadan Kazanmak', 1996 yılında ise Irak asıllı yazar Aiyleen Dardan'ın 'İran Devrimi' dönemini anlatan 'Binbir Acı' adlı kitaplarını Almancadan Türkçeye çevirdi. 1997-1999 yılları arasında 'Cosmopolitan' dergisi için her ay çeşitli türde yazılar, 2006-2012 yılları arasında ise Posta Gazetesi'nde haftalık köşe yazıları kaleme aldı. Pazar Postası'ndaki sayfasının adı 'Modern Hayatlar'dı. 2014 yılında 'Tara Kitap'ı kurdu.

Erkeklerle dolu iş dünyasında kadın olarak var olmanın anlamı, kadınların dostluğu, hayata anlam katmada bir sanat dalı olarak edebiyat ve yazma eylemi, annelik ve babalık görevleri, aşk ve evlilik izlekleri üzerine akıcı, tempolu, sorularla dolu bir popüler roman okumak isteyen okurlar için yazarın ilk romanı "Sır ve Gölge" iyi seçimdi.

Üretimlerini farklı yazı türlerinde sürdüren Selcen Gür'ün deneme türünde ilk yapıtı "Plaza Sufisi" Tara Kitap etiketiyle okurla buluştu. "Hayatın ânı yaşa, kendini şımart, mutlu ol gibi komutlarla da güzelleşmediğini tecrübe ederek gördük. Bize vazedilen hemen hiçbir motto, kalbimize tam dokunmuyor, ruhumuzun kapılarını ardına kadar açmıyor. Çünkü insana değmeyen yapay cümlelere ve sentetik emir kiplerine dolanmış durumdayız. Her yanımız sosyal mecraların şemsiyesi altında, bir yığın arkadaşla dolup taşarken, nasıl oluyor da kendi başımıza kaldığımızda sızılarımızı dindiremiyoruz? Yaşam koşullarımız eskiye nazaran iyileşmiş ve konfor alanlarımız genişlerken, ne oluyor da çaresiz bir yalnızlık bu kadar şekillendirebiliyor bizleri?" deniyor kitabın arka kapak yazısında.

İç dünyamızda esenliği neden sağlayamıyoruz, tatminsizlik ve mutsuzluğumuzun nedenleri neler, modern zamanların mutluluk anlayışındaki sıkıntılar, pozitif psikolojinin mutluluk hakkındaki görüş ve önerileri, sufilik ile günümüz psikolojisinin kesiştiği yerler, erdemli ve derinlikli bir hayat için sufizmden nasıl yararlanabilir ve psikolojik sağlamlığımızı nasıl güçlendirebiliriz gibi temel dertler kitabın içeriğini oluşturuyor.

Plaza insanı demek günümüzün ortalama insanı demek aslında. Konforlu yaşıyoruz ancak mutlu değiliz. Derinlik yok, yalınlık yok, gösteriş ön planda. Hayat standartlarımız geçmişe göre yüksek ancak psikolojimiz bozuk. Sürekli yeni durumlarla karşılaşan, bu yeni durumları adamakıllı sindiremeden yenilerine maruz kalan, gelişmelerden geri kaldığında endişelenen, mutluluğu tüketime dayanan bir tür modern insan tipi hemen her yeri sarmış durumda. Sufi ise tasavvuf öğretisinden beslenen, bu öğretiden aldığı esinle hayatını iyileştirmeye çalışan kişi demek. Tasavvuf ise tatmine ve mutluluğa ulaşmak için kadim bir yöntem, bir yaşam biçimi.

Elimizdeki kitapta öncelikle tasavvuf ve pozitif psikoloji öğretilerinden hareketle araştırılan bileşimin ilk tohumları atılıyor. Plaza Sufisi, var olan kişisel gelişim kitaplarından hiç de alışık olmadığımız bir şekilde zengin bir kaynakçadan hareketle kurgulanmış. Yazarın "Gönülden Kabul Vermek" başlıklı kitabın üçüncü bölümünde bir uçak yolculuğu sırasında tanıştığı ve beş saat boyunca sohbet ettiği Türkiz Hanım hemen her bölümde çağrışımlarla geri geliyor ve okurla karşılıklı sohbet edermiş gibi ilerleyen yalın, özlü akışı yönlendiriyor, geliştiriyor, önerdiği okuma listesi aracılığıyla yazara kılavuzluk ediyor. Plaza Sufisi'nin üçte ikisi alıntılardan, üçte biri ise yazarın deneyim, gözlem ve hayata bakış açısından süzülen yorumlarından oluşuyor. Alıntılar yorumlarla her anlamda uyumlu, yazarın temel tezini ve kitabın temalarını- temel insani değerler, sabır, mutluluk ve anlam arayışı, iyilik-kötülük, toplusal-bireysel ahlak ve gündelik hayatta tasavvufun mümkünlüğü- her daim destekler nitelikte, okur açısından en önemlisi katkısı ise yeni okumalar için merak ve heves uyandırması, zihin açması…

Selcen Gür, Plaza Sufisi, Tara Kitap, 1.Baskı: Ocak 2024, 248 sayfa.