İnsanın Kendi Kurallarıyla İmtihanı: Cinayet Şirketi

Birey ölçeğinde ele alınmış olsun, toplum ölçeğinde ele alınmış olsun ahlak, dürüstlük, etik gibi dünya düzeninin temel taşı olan kavramların dönüp dolaşıp sınandığı bir "tutarlılık" eşiği vardır. "Kuralcılık" olarak nitelenen birey etiği de genelgeçer ortak yaşama kaideleri de bu eşikle her karşılaştığında insana kendi kendisinin yeterince namuslu biri olup olmadığını sorgulatır. Çünkü insanların çoğu başkalarının kusurlarını, kural çiğnemelerini görmekte ne kadar mahirse kendisininkini görmezden gelmekte de o kadar mahirdir. Başkası için istediği kuralı kendisi için istemeyen "kuralcı" kişi toplum için faydalı olduğunu düşünse de bu ancak bir yanılgıdan ibaret olabilir.

Jack London'ın başlayıp yarısından çoğunu yazdığı ama Robert L. Fish'in tamamladığı "Cinayet Şirketi" adlı kitap bu sınanış üzerine yazılmış etkileyici bir roman. Etikten hayatı pahasına ödün vermeyen, tutarlılık abidesi bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Konusu, dili ve sürükleyiciliğiyle klasik kült romanlar arasında yer alabilecekken belki yedek yazar desteği ile tamamlanmış olması yüzünden belki de birazdan bahsedeceğim yumuşak karnı sebebiyle geri planda kalmış ama her halükârda önemli bir eser.

Sergius Constantine olarak bilinen ismiyle sıradan bir tüccar gibi görünen İvan Dragomiloff kusursuz çalışan bir cinayet şirketinin şefidir. Bu şirket, kendilerine sipariş edilen bütün cinayetleri, istisnasız uyguladıkları prensipler sayesinde kusursuz şekilde gerçekleştirmiştir. İşi kabul etmek için, işleyecekleri cinayetin toplum vicdanına hizmet etmesi şartını koşmaktadırlar. Bir gün karşılarına Winter Hall diye biri çıkar ve İvan Dragomiloff'un öldürülmesini ister. Hem de bizzat kendisinden. Tabii Winter Hall hazırlıklı bir müşteridir ve İvan Dragomiloff'un öldürülmesi için mantık ve etik açığı bulunamayacak gerekçeler öne sürmüştür. İvan Dragomiloff da prensiplerine kayıtsız şartsız bağlı bir adam olduğu için sipariş edilen cinayet hakkında objektif bir değerlendirme yapar, müşterisini haklı bulur ve işi kabul eder. İşi; profesör, yazar, biyolog gibi meslekleri olan, her biri hem enetelektüel ve donanımlı hem de usta katiller olan ekibine havale eder ve işin hiçbir şekilde aksatılmaması için gerekli bütün talimatları da samimiyetle verir. Şirketin her işinde olduğu gibi bu işte de müstalbel maktulün öldürülmesi için bir yıl süre vardır. Bu süre sonunda öldürülemezse müşterinin ödediği para iade edilecek ve dosya kapatılacaktır. Dragomiloff bir yıllık kaçışına başlamadan önce kızı ve kızının kendisiyle tanıştıracağı damat adayı ile son bir gece geçirecektir. O kilit buluşmada damat adayının Winter Hall olduğu ortaya çıkar. Dragomiloff, kızını ve şirketini kendisi gibi etik ilkelerine bağlı birine emanet etmenin gönül rahatlığıyla kaçışına hazırlanırken biz de bu nefis kurgunun önümüze getirdiği kusursuz açmazdan nasıl çıkacağımızı düşünerek hikâyeyi okumaya başlarız.

Dragomiloff'un kızı Grunya bu sınanma hikâyesinde insanın duygusal tarafını temsil etmektedir. Gerektiğinde kuralların esnetilebileceğini savunur. Winter Hall da aslında mantıkla yola çıkmış ama sonra Grunya'nın da etkisiyle cinayet siparişinden vazgeçmiştir. O da bu hikâyede ilkeleriyle sınanan taraftır. Oysa Dragomiloff, öldürülmesi gerektiğine tamamen ikna olmuştur ve bu ölümden ancak bağlı olduğu kurallar çerçevesinde kurtulmayı kabul etmektedir. O her türlü sınamayı peşinen geçmiş bir iradenin sahibidir. Kendi şeflerini öldürmekle görevlendirilen şirket çalışanlarıysa olayın diğer bir önemli tarafıdır ve bir yönüyle güdülenen toplumu temsil ediyorlar denebilir. Önce işin mahiyetini anlamakta zorlanırlar, kafaları karışır, kararsız kalırlar, şeflerinin akıl sağlığını yitirdiğini düşünürler. Ama sonra onlar da birer ilke insanı oldukları için ve kusursuz şirket hiyerarşisi bunu gerektirdiği için görevden taviz vermezler ve yeminlerine sadık kalırlar. Öyle ki bir araya gelip kendilerinden birinin ölümü üzerine rahatlıkla sohbet edebilir, en karşıt düşüncelerini ilkeler ekseninde sıradan bir yumuşaklığa indirgeyerek konuşabilirler:

"Bunu kabulleniyor ve itiraf ediyorum. Siz o kadar sevilesi delilersiniz ve ben de o kadar güçsüz ya da güçlüyüm veya aptal ya da akıllıyım ki, açıkçası ne olduğumu bilmiyorum; verdiğim sözü bozamıyorum." (S. 119)

Eserin Yumuşak Karnı

1900'lerin başında yazılmış bu romanda Jack London hayat-ilke kıyası yapmaktadır. Hangisinin daha değerli olduğunu sorgulamaktadır. Bugünün dünyasındaysa "ilke", hayat karşısına çıkacak kudretten çok uzak olduğu gibi para hatta küçük çıkarlar karşısında bile sıvışan, buharlaşan bir hâldedir. Eserin yakaladığı ikilem insanın en temel sorunlarından biridir. Ancak eserdeki çatışmanın kilit taşı olan Hall-Dragomiloff diyaloğunda zayıf alanlar bulunmaktadır. Dragomiloff, Hall'ın cinayetlerin haksız olduğuna dair tezlerini kolaylıkla çürütür ancak tartışmanın sonunda nedense haksızlığını kabul eder. Oysa bu denli önemli bir noktada okura cinayetlerin gerçekten haksız olduğunun hissettirilmesi hayati önem taşıyor. Yazar bu buğulu alanı "günler, geceler süren uzun ve akademik tartışmalar" diyerek geçiştirmiştir. Tartışmalar sonunda Dragomiloff, topluma hizmet ettiğini düşündüğü şirketi ile hata yaptığını kabul eder. Öldürdüğü herkes topluma karşı oldukça suçlu insanlar olsa da birey olarak varoluşlarının yanı sıra toplumun bir parçası olarak da var olmaları cinayetleri hatalı duruma düşürmüştür. Aslına bakılırsa bu gerekçe cinayetlere toplumdan daha küçük bir topluluğun karar vermiş olmasından daha vahim değildir ama bu konu üzerinde son bölüm hariç pek durulmaz.

Diğer yandan kitap, yazımından yaklaşık altmış, yazarın ölümünden yaklaşık elli yıl sonra 1963'te yayımlanmış ve Kennedy suikastı gibi toplumu sarsan olaylara sebep olan derin devlet yapılarının ve komplo teorilerinin habercisi olarak sunulmuş. Bana kalırsa bu, Amerikan pazarlamacılığının bir kitabı parlatmak için gündemi kullanmasından başka bir şey göstermiyor. Arşivlerde kalmış bir metin o sarsıcı cinayet üzerine kitaplaştırılmış bile olabilir.

Toplumun Ahlak Anlayışına Dair Sorgulamalar

Yazar eserinde, baş kahramanı Dragomiloff üzerinden topluma dair bazı sorgulamalara girişir. Bunların en önemlisi toplumun akıl, mantık, felsefe, etik ve ahlaktan ziyade güce ve kazanmaya meyyal güdüsü ile ilgili olandır.

"Tek bir Sokrates'in ölümü, Cengiz Han önderliğinde Asya'ya vahşice tecavüz eden bitmez tükenmez göçebe yağmacı barbar toplulukların katledilmesinden çok daha büyük bir insanlık suçudur. Peki buna sahiden inanan var mı? Ahmakça ve nedensizce yürütülen her türlü katliamı yere göğe sığdıramayan toplum, şirketten haberi olsa bize lanet okurdu. Bana inanmadınız mı? Büyük şehirlerimizin parklarında, meydanlarında, sokaklarında bir yürüyüşe çıkın. Herhangi bir Aristoteles heykeli bulabilir misiniz? Ya da Paine? Veya Spinoza? Hayır, bu alanlar, insanın varoluşundan beri bir ellerinde kılıç, bizi fetih ve katliamlara sürüklemiş yarı tanrılara adanmıştır." (S.222)

Bireyler ve toplumlar, aralarındaki sorunları çoğunlukla galip gelme arzusuyla çözerler. Haklı ve adil olma arzusu taşımazlar. Adil insanın hakikatteki değeri ile toplum gözündeki değeri arasındaki fark sokaklardaki heykeller üzerinden ortaya konur. Romanın sonlarına doğru, Avrupa'da yükselen huzursuzluğun bu tek taraflı adalet arayışından kaynaklandığı ve kısa zaman sonra büyük belalara sebep olacağı açıkça zikredilir.

"Adaletin müşterek bir sorumluluk olduğunu tüm dünyanın fark etmesi gerekiyor; adalet artık sadece seçilmiş birkaç kişinin (hem de kendini seçmiş olan) hedeflediği bir şey olarak kalamaz. Şu an Avrupa'da yükselen huzursuzluk bile, insanlığın şimdiye dek hiç göğüslemediği türden büyük bir felaketin habercisi niteliğinde. Ne var ki kurtuluş bizim sunabileceğimizden daha kapsamlı bir ahlaki temele oturmalı. Kurtuluş ancak dünyanın geliştireceği ahlaki yapılarla mümkün olabilir. (S. 223)

Eser aslında ferdin zorlanmasına sebep olsa da nesnel değerlendirmelerin toplum için en faydalı neticeyi doğuracağına toplumu ikna etmeye çalışmakta, öz eleştiriyi de içeren yeni bir düzen aramaktadır. Dragomiloff kendi sonuna doğru yürürken toplumu cinayet şirketinden kurtarıyor olmanın tatminiyle hareket eder.

Kitabın dizgisinde okumayı örselemeyen az sayıda hata tespit ettim. 4. baskıda düzeltilmemiş olduğu için not düşmek gerekiyor. Tırnak açılarak başlanmış uzun konuşma paragraflarının sonunda tırnak kapatmalar unutulmuş. Birkaç yerde aralarında boşluk bırakılmadan yazılmış kelimeler, Boston yerine Bostan, "bir şey gelirse" yerine "bir gelirse" gibi hatalı yazımlar var... Bunlar haricinde çeviri, editörlük, baskı, kapak kalitesi tatmin edici. Kitabın sonunda yazarın tamamlayamadığı bölümler için aldığı notlar var. İlginçtir; hikâye tamamlayıcı yazarın elinde bu notların bazılarının gösterdiği yönden farklı bir seyir izlemiş. Bir yazarın kurgusunun devamı için aldığı notları görmek yazma heveslileri için ilgi çekici olabilir. Yine ilginç bir detay olarak, 120 yıl önce yazılan ve o dönemde geçen hikâyede elektrikli taksi ve kablosuz telefondan söz ediliyor.

Tüm imkânlara karşın suç ve suçlu karşısındaki çaresizliğin giderek arttığı şu dönemde, insanlığın adalet mekanizmaları üzerine düşünme denemelerinden biri olarak okunmaya değer, bir iki gün içerisinde tamamlanacak bir kitap "Cinayet Şirketi". Keyifli okumalar.

Cinayet Şirketi

Jack London

Çev: Şahan Nuhoğlu

Alfa Edebiyat

2022 Kasım

228 Sayfa