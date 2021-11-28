"İnsanlar kendi sessizliklerine kapanıp uzun süre yan yana yürür ya da hiçbir şey ifade etmeyen sözcükler değiştokuş ederler. Ama işte tehlike anı gelir ve o zaman omuz omuza verirler. Aynı topluluğa ait olduklarını o zaman fark ederler. Başkalarının varlığının keşfi onları güçlendirir. Büyük bir gülümsemeyle bakarlar birbirlerine."

Dünyaca ünlü Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry'nin posta uçağı pilotlarının yaşadıkları üzerinden insan denilen varlığın gizemini ortaya koyduğu eşsiz eseri İnsanların Dünyası şiirsel dili ve usta işi kurgusuyla bugünün de en önemli kitapları arasında yerini alıyor.

Antoine de Saint-Exupéry'nin yazdığı, Sinem Kılıç'in Fransızca aslından dilimize çevirdiği gözü pekliği, dayanma gücü, korkuları, faziletleri ve sevgileriyle insanları anlatan İnsanların Dünyası Genç Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

"Sadece mal mülk için çalışarak, kendi hapishanelerimizi inşa ediyoruz."

Başka dünyaların mümkün olduğu inancını hayli derinden hisseden bir yazar ve pilottur Saint-Exupéry... Yazarın dünya çapında çok satan kült eseri Küçük Prens'in minik kahramanı, bilinmeyene duyduğu merakla başka gezegenlerin keşfine nasıl cesaret ettiyse bu kez İNSANLARIN DÜNYASI'nda aynı şeyi kendisi yapıyor Saint-Exupéry...

Farklı şehirler, farklı insanlar, farklı kültürler, hayatlar, hikâyeler ve ihtimaller üzerine gerçekleştirilen bir yolculuğun derinlikli sorgulamasıdır da bu kitap aynı zamanda. Yazarın en felsefi eseri olduğunu söylemek de mümkün.

Bilinmezliğin korkusunu aşmak, bilinirliğin güveninden kaçmak isteyenler için eşsiz bir hikâye...

İnsanların Dünyası

Antoine de Saint-Exupéry

Genç Destek Yayınları

Fransızcadan Çeviren: Sinem Kılıç

