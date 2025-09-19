İslamcılığın Anadolu’daki Sorunlara Çözüm Önerileri

Ahlaki ve manevi çözülmeye karşı: Okullarda vahiy ve ahlak merkezli müfredat uygulanmalıdır. Aile kurumunu koruyan bilinçlendirme seferberliği başlatılmalıdır. Medyada edep dışı, ahlaka mugayir programlar yayınlanmamalıdır. Dijital bağımlılığa karşı kolektif mücadele seferberliği ilan edilmelidir. Gençliğe örnek şahsiyetler üzerinden değerler eğitimi verilmelidir. Mahalle bazlı manevi rehberlik çalışmaları başlatılmalıdır. Manevi rehabilitasyon merkezlerini yaygınlaştırılmalıdır. Televizyon ve sosyal medyada İslami içerikler arttırılmalıdır. Din görevlileri asli işleri olan topluma dini öğretme işini yapmalıdır. Toplum ahlakını koruyan yerel inisiyatiflere destek verilmelidir.

Ekonomik adaletsizliklere karşı: Faizsiz mikro-kredi sistemlerini geliştirilmelidir. Üretim kooperatifleri kurularak yoksullukla mücadele edilmelidir. Aşırı tüketim kültürüne karşı sadelik bilinci aşılanmalıdır. Zekât ve infak bilincinin arttırılması. İsrafa karşı toplumsal bilinç kampanyaları yapılmalıdır. Genç işsizliği için meslek edindirme hamleleri yapılmalıdır. Yerel üreticiyi koruyan adil pazar ağı kurulmalıdır. Borçlanma ekonomisinden reel üretim ekonomisine geçilmelidir. Tarım ve hayvancılığa İslami kalkınma modeli uygulanmalıdır. Ticarette dürüstlük ve denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Sanayi bölgelerinde işçilerin çalıştıkları fabrkalara ortak oldukları bir sistem kurulmalıdır. İşverenlere İslami sorumluluk eğitimleri verilmelidir. Bankasız kalkınma modeli üzerinde çalışıp uygulanmalıdır. Yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık en ağır şekilde cezalandırılıp, bu münkerleri engelleme mekanizmaları kurulmalıdır.

Eğitim ve Bilgi krizi için: İslam düşüncesi ve medeniyetini merkeze alan yeni bir müfredat oluşturulup uygulanmalıdır. Lise ve üniversitelerde pozitif ilimlerle birlikte akaid, fıkıh, ahlak, tarih dersleri verilmelidir. Akademide İslam düşüncesine dayalı araştırma merkezleri kurulmalıdır. Eğitimde yarış yerine hikmet ve istidat odaklı anlayış hâkim olmalıdır. Değer temelli okul modellerinin desteklenmelidir. Öğretmen yetiştirmede İslami pedagojik formasyon uygulanmalıdır. Okullarda sabır, çalışkanlık, sorumluluk, kanaat ve yardımseverlik eğitimi verilmelidir. Okur-yazarlığın yanında "hikmet okuryazarlığı" da öğretilmelidir. Gençliğe kitap okuma bursları verilmelidir. İlim halkaları yaygınlaştırılmalıdır. Tefsir, siyer ve hikmet atölyeleri kurulmalıdır. Modern mahalle medreseleri açılmalıdır. Eğitimde dijital çağın ahlaki kullanımı üzerine dersler verilmelidir. Üniversitelerde İslami sosyoloji bölümleri açılmalıdır.

Kültürel ve kimlik erozyonuna karşı: Yerli-İslami sinema, tiyatro ve edebiyat desteklenmelidir. İslamcılığın kültür inşası çalışmaları desteklenmelidir. Popüler kültüre karşı alternatif bilinçli gençlik çalışmaları yapılmalıdır. Hakikat odaklı belgeseller yapılmalıdır. Sanatçılara ahlaki misyon yükleyen bir platform oluşturulmalıdır. Yerel dillerle İslami kültürel üretim teşvik edilmelidir. Müzikte, sinemada, resimde ve edebiyatta vahiy estetiği geliştirilmelidir. İslami mimari ve şehir estetiği dönüşümü desteklenmelidir. Mahalle bazlı kültür evleri kurulmalıdır. İslam tarihi üzerine belgesel projeleri desteklenmelidir. Kültür bakanlığı içinde "İslami Kültür" dairesi kurulmalıdır. Düğün, sünnet, cenaze gibi sosyal ritüellere İslami bilinç kazandırılmalıdır. TV ve sosyal medya için yerli-İslami yayın kılavuzu hazırlanıp uygulanmalıdır. Gençlik için ilim, edep, kültür şölenleri organize edilmelidir.

Siyasi zemin için: Seçimlerde liyakat ve ahlak esaslı değerlendirme yapılmalı, liyakatin ölçüsü takva istidat olmalıdır. "Siyaset ahlakı kurulu" bağımsız bir yapıda inşa edilmelidir. Vekil seçilenlere İslami kamu görevi eğitimi verilmelidir. "Emanet bilinci" eğitimi zorunlu hale getirilmelidir. Rüşvet ve torpile karşı kamu bilinci platformu kurulmalıdır. İslami siyaset atölyeleri yaygınlaştırılmalıdır. Gençlere "siyasette adalet" eğitimi verilmelidir. Kamu görevlilerine yılda bir kez "emanet ve hesap günü" eğitimi verilmelidir. Vahiy etiği ve Siyasi sorumluluk komisyonu kurulmalıdır.

Aile ve toplumsal yapının korunması için: Evliliği teşvik eden faizsiz konut modelleri sunulmalıdır. Dizi ve sosyal medya içeriklerinde aile yapısı denetimi getirilmelidir. Aile danışmanlığı merkezlerinde İslami ahlak rehberliği bölümleri açılmalıdır. İffet ve sadakat temelli evlilik eğitimleri verilmelidir. Boşanmaları azaltmak için uzlaşı komisyonları kurulmalıdır. Mahalle bazlı evlilik destek fonları oluşturulmalıdır. Düğünlerde sadelik kampanyaları yapılmalıdır. Annelik-babalık ahlakı üzerine ders programları yapılmalıdır. Çocuklara "aile içi edep" eğitimi verilmelidir.

Gençlik ve nesil krizi için: Manevi rehberlik uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Gençlik kamplarında İslami bilinç programları uygulanmalıdır. Bağımlılık merkezlerinde manevi destek sistemleri kurulmalıdır. Üniversite yurtlarında değer temelli yönlendirmeler yapılmalı. Gençlerin katılımıyla İslami dijital platformlar kurulmalıdır. Tiktok-YouTube gibi mecralara İslami içerik üretilmesi desteklenmelidir. Gençlik meclislerinde Kur'an, adalet, ümmet bilinci işlenmelidir. Gönüllü gençlik hareketleri İslami omurga üzerine inşa edilmelidir. Cami gençliği kulüpleri kurulmalıdır. Sosyal medya için "Genç Edep Kılavuzu" hazırlanmalıdır. Tarım, toprak ve göç sorunlarına karşı: Tarımda küçük üreticiye faizsiz destekler arttırılmalıdır. Şehirleşme yerine bilinçli kırsal kalkınma modeli uygulanmalıdır. Göç veren köylerde "üretim cemiyetleri" kurulmalıdır. Tarımda İslami kooperatif modeli yaygınlaştırılmalıdır. Tarım arazilerinin israfı İslami esaslarla engellenmelidir.

Adalet sisteminde reform için: Mahkemelerde arabuluculukta İslami hukuk da devreye sokulmalıdır. Cezaevlerinde manevî rehabilitasyon ve İslami bilinç dersleri verilmelidir. Avukatlık ve yargıçlık mesleğine Kur' ani etik eğitimi verilmelidir. Mahkemelerde aile ve gençlik davalarına özel "hikmet divanları" kurulmalıdır. Mağdur hakları İslami ölçülerle güçlendirilmelidir.

Ümmet, dış politika ve uluslararası vizyon: Ümmet dayanışması için Anadolu merkezli birlik forumu kurulmalıdır. Filistin, Keşmir, Suriye vb. mazlum coğrafyalara dayanışma bilinci eğitimi verilmelidir. Dış politikada ahlak, adalet ve vakar esas alınmalıdır. Mazlum halklara sadaka, zekat ve vakıf kanalları kurulmalıdır. Her sahada olduğu gibi bu sahada da İslamcılık, ümmetin vicdanı ve aklı olmak zorundadır