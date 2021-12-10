İstemek Olmanın Yarısıdır

1971 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aykut Oğut, yazım hayatının yanı sıra tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısıdır. Maddi durumu iyi olmadığı için Amerika'da kaldığı sıralarda pek çok iş sektöründe çalışan Oğut, 2000 yılında Amerika'nın tanınmış hayat koçlarından Danel Rutherford ile tanışmasından sonra hayatı tamamen değişmiştir. Önce kendi hayatında uyguladığı değişimleri giriş yaptığı kişisel gelişim sektörü ile diğer insanlara aktararak bu alanda kariyerine devam etmektedir. Yazar, 307 baskı yapan ilk kitabı Evrenden Torpilim Var isimli kitabının yanı sıra Keşke Kadın Olsam, Artık Zenginim, Aynalı Kitap, Bu Egoları Şişirsek de mi Saklasak kitaplarının yazarıdır.

Bugüne kadar egonun yanlış anlatıldığını dile getiren yazar hep kurtulması gerekilen, kötü olan, başımızı derde sokacak bir şey gibi tanıtıldığını söylemektedir. Egonun aslında ben olduğunu ifade eden yazar küçükken yaşadığımız bir olay ve bu olay karşısında hissettiklerimiz yüzünden vardığımız sonucun ego için karar niteliğini taşıdığını ve o andan itibaren egonun hayatımızı o karara uygun şekilde yaşamımızı sağladığını ifade etmektedir. Ego, bizim kim olduğumuzu korumakla görevli mekanizmadır. Yazara göre biz egoya bir emir veririz o da bir asistan gibi bizim emirlerimize uyar. Ego, geçmişi ya da geleceği oyun alanı olarak seçtiğinden geçmiş ve gelecek ile ilgili her cümlemizin ona ait olduğunu bundan kurtulmanın yolunun anda kalmak olduğunu söylemektedir. Anda kalırsak egonun işini yapamayacağını bunun da yeni bir gerçekliğe adım atabilmemizin yolu olduğunun altını çizmektedir.

"Evren size istediğiniz her şeyi sağlamak zorunda. İstediğiniz şeylerin içine korkuyu kattığınızda kendi kendinize direnç göstermeye başlıyorsunuz ve evren sizin gösterdiğiniz dirence de saygı duymak zorunda. Anda olmadığınız her gün, dakika, saniye egonuzu dinlediğiniz için dominant duygunuz korku ve doğal sonucu olan direnç" (s.81). Oğut, çözümün egomuzla ilişkimizi dostça bir hale getirmek olduğunu söylemektedir.

Kitabın istemek ile ilgili bölümünde yazara göre elde etmek için istediğimiz şeye ait olduğumuzu düşünmeli ve öyle hissetmeliyiz. Evrenden bir şeyler istemekten bahseden yazar istediğimiz şeyin oluş sürecinde egoya yönelik negatif fikirler üretmemek gerektiğini söylemektedir. Evrene doğru mesajlar iletmek ve istediğimiz şeyi doğru bir şekilde almayı başından geçen olaylarla destekleyerek samimi bir şekilde anlatmaktadır. Ayrıca kitabında evrene gereken mesajı verebilmek için kullanacağımız egzersizler yer almaktadır.

"Şükretme" egzersizi: Her sabah veya her gece uyumadan önce hayatımızda memnun olduğumuz şeylere şükretmek egzersizidir.

"Çatallama" egzersizi: Hayatımızda memnun olmadığımız ve sürekli düşündüğümüz olumsuzlukları kafamızın içinden atabilme egzersizidir.

"Ego ile konuşma " egzersizi: Egonun sizi ele geçirmeye başladığı sıralarda yalnız kalınabilecek ve kendi kendinize egonuz ile konuşup onu yatıştırma egzersizidir.

"İşleri asistanınıza yükleme" egzersizi: Asistan diye bahsedilen kişi evrendir. Siz üstünüze düşeni yapın ve gerisini evrene bırakın.

"Yaratım panosu" egzersizi: Yapmak istediğiniz şeyi kafanızda canlandırın, sanki gerçekten onu yapıyormuş gibi hissedin beyninizi ona yönlendirin. Bu teknik bilimsel yönden kabul edilmiş bir yöntemdir.

"Odak değiştirme" egzersizi: Moralinizi bozan olaylardan kaçarak olayla hiç alakası olmayan bir iş yapın ve o sırada moralinizi bozan, enerjinizi düşüren olaydan uzaklaşın.

Oğut'un kitabı klasik kişisel gelişim kitaplarından hoşlanmayanların bile ilgisini çekecek konular ve yazarın kendi yaşam hikâyeleri ile bezenmiş, doğru bildiğimiz yanlışları düzelten ve uygulamalı egzersizlerle çözüm sunan okunmaya değer bir kitap.

Keyifli okumalar…

Evrenden Torpilim Var

Aykut Oğut

Doğan Novus Yayınları

318 sayfa