İtalya’da Beş Köy

"… duyguların peşindeydi, manzaranın değil."

Diyor ya Flaubert Madam Bovary'de ben ikisinin peşindeydim İtalya'nın Cinque Terre bölgesinde. 2013 yılının sıcak ağustos ayında İtalya'nın Ligurya Rivearasını gezmeye gittik. Yaz aylarında tüm İtalya neredeyse tatilde olup deniz kenarı beldelere gidiyorlar. Bizim de gitmek istediğimiz bölge deniz kenarında rengârenk evlere sahip Cinque Terre yani ''Beş Köy''

1997 Unesco Dünya miras listesine alınmış bu köyler binlerce turisti ağırlıyor. Kuzeybatıdan güneydoğuya sırasıyla Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore isimli beş küçük köyden oluşuyor. Bir köyden diğerine patika yollardan yürüyerek ulaşmak mümkün. Köyler arasındaki yürüyüş yolları toplam 11 km uzunlukta. Yaz sıcağı olmasa keyifle yürünecek rotayı barındırıyor.

Yaklaşık yürüyüş süreleri ise şöyle:

Monterosso al Mare'den Vernazza'ya 1 saat 30 dakika

Vernazza'dan Corniglia'ya 1 saat 30 dakika

Corniglia'dan Manarola'ya 1 saat

Manarola'dan Riomaggiore'ye 30 dakika (Aşk Yolu - Via dell'Amore)

2015 yazında La Spezia şehrinde konaklayıp her gün bir köye giderek tatilimizi geçirdik. Çünkü burada kalmak, haftalık tren bileti almak daha ekonomik. Üstelik her gün kısa mesafeli tren yolculuğu yaparak tatilimize renk katmıştık. La Spezia'dan trene bindiğinizde ilk geldiğiniz köy Riomaggiore, en sonda ki köy Monterosso,bu bölge yaz aylarında oldukça canlı. Ama öyle şu müzeye gireyim şu sergiyi gezeyim diye yapacak etkinlik bu bölgede yok. Yaz aylarında uzun uzun denize girmek, kafelerde oturup bir şeyler içmek, ufak dükkânları gezmek ve saatlerce boş kalarak tembellik etmek için ideal.

Şimdi tek tek köylere bakalım:

Riomaggiore

La spezia'ya en yakın olan köy Riomaggiore. Trenle uzun bir tünelden geçerek yaklaşık on dakikada oraya varırsınız. Bu bölgede çok fazla tünel var, giderken birinden çıkıp diğerine giriyorsunuz. Trenden inince nereye gitsem diye düşünmenize gerek yok, insan seli sizi zaten köyün içinden deniz kenarına doğru götürüyor. Denize kısıtlı yerlerden giriliyor. Çok büyük bir köy değil ama sahilden şöyle biz köye doğru bakınca rengârenk evleriyle sizi şaşkına çeviriyor. Bu köyün en sevdiğim şeyi külahlarda satılan kızarmış deniz ürünleri oldu. Gittiğimiz yıl külahların ücreti küçük külah 5 euro, büyük külah 7 euro idi. O kadar güzel ki, neredeyse her gün bu köye sırf bu külah deniz ürünlerini almak için gittik. Anlatılmaz yaşanır denir ya bu köylerde böyle. Küçücük çarşısı, pizzacıları, manzarası, evleri ile masallar diyarındaydık sanki.

Riomaggiore ile Manarola arasında keyifle yürünen Aşıklar Yolu denen Via Dell'Amore var. Biz de buradan yürümek istedik ama yol heyelan nedeniyle kapanmıştı.

Manarola

Riomaggiore'den sonra ki köy Manarola köyü. Trenden inip insanlarla deniz kenarına doğru yürüyerek sonrasında karşı tarafta ki seyir terasına giderseniz o fotoğraflarda gördüğünüz manzarayla karşılaşıyorsunuz. Büyük kayaların üzerine inşa edilmiş irili ufaklı onlarca renkli ev. Bu köyde bir de güneşi batırırsanız keyfinize diyecek olmaz.

Corniglia

Trenden inince insanlar yürüyerek sahile ineceğiniz sanırken tam tersi yöne doğru gitmeye başlayınca şaşırıyorsunuz. Çünkü bu köy deniz kenarında değil uzun bir tırmanışla vardığınız tepede. Hele sıcakta baştan neredeyse üç yüz basamağı tırmanmak zor gelse de vazgeçmemek lazım. Çünkü tepeden manzara enfes. Diğer köy Manarola da buradan gözüküyor. Köye çıkınca hemen kafelere giriyorsunuz yorgunluğu atmak için. Biraz dinlendikten sonra taş sokaklarda keşfe çıkmak çok güzel. Biz böyle gezerken duvarda Marina yazısıyla oku görüp merakla yürümeye başlamıştık. İşaret ettiği yoldan gidince karşımıza tertemiz suyuyla bir koy çıktı. Nasıl olur da bu kadar yüksek bir köyde böyle birden deniz kenarına gelmiştik!

Vernezza

Cinque Terre köylerinin üçüncüsü Vernazza..Yine trenle on beş dakikalık yolculuk yapıp tünellerden geçerek bu köye geliyorsunuz. Bu köyün acı bir geçmişi varmış. 2011 yılında bir afet yaşıyorlar burada yaşayanlar. Büyük bir sel baskını yaşanıyor ve köy çamurlar içinde kalıyor. Köyün istasyon çıkışında bu felaketle ilgili fotoğrafları vardı. Gerçekten evlerin, dükkânların çamurla kaplanan zamanını görüyorsunuz. Bu istasyondan köyün sahil tarafına doğru yürümeye başlıyoruz. Deniz kenarına inip sahilde oturuyoruz tüm gün.

Monterosso Al Mare

La Spezia'dan yirmi dakika süren Monterosso köyü oldu.Biz o yıl iki günlük 19 euroluk tren kartı almıştık Çok gibi gözükse de oldukça karlı çıktı bu gidiş gelişlerde. Çünkü devamlı trene inip bindik. Canımız hangi köye gitmek isterse gün boyunca üşenmeden treni kullandık. Tek kullanımlık alırsanız gidilen köye göre fiyat değişiyor. Monterosso herkesin akın akın gittiği, diğer köylerin en büyüğü bir köy. Trenler o kadar kalabalık ki aslında bilet kontrolü olmuyor. Bize bir kez denk geldi. O da Monterosso yerine daha uzak bir yer olan Levante de indiğimiz için. Bütün turistler denize girmek için buraya geliyor. Şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz plajlarda. Biz en temiz ve en tenha olan plaja gittik. Şemsiye kiralamadan denize girdik, duşları ve giyinme kabinlerini de kullandık. Günün en sıcak saatlerinde de çarşısında bir şeyler yedik ve gezdik. Monterosso'da sahilde ünlü Neptün heykelini de gördük. Sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar, hoteller var. Yalnızca burada da kalarak yaz tatilinizi geçirebilirsiniz.