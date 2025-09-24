İttihatçılık: Hürriyet Kahramanları’nın İktidarı

Birlik ve beraberlik anlamını taşıyan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sultan II. Abdülhamid rejimine karşı kurulmuş; bir fikirden bir ruha dönüşmüş muhalif bir oluşumdur. Cemiyetin bu asıl amacını doğrudan yansıtan yazar, eseri okurla şu ifadeyi sunar: ''Dolayısıyla, 1908-1913 süreci, İttihat ve Terakki Cemiyeti için bir ''bocalama dönemi'' olarak tanımlanabilir.''[1] Toplumda ''Hürriyet aşıkları'' olarak bilinen ve saygı duyulan İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında, tarihçi kimliğiyle tanınan Süleyman Tekir; kaleme aldığı ''İttihatçılık: İktidar'' adlı eserini tüm okurların ilgisine sunarak, döneme mercek tutmaya çalışmıştır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İktidar dönemini belgeler ışığında ortaya koyan Süleyman Tekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerden biri olan Talat Paşa hakkında eserinde okura genel bir portre şeklinde sunarak şu ifadelere yer vermiştir: ''Kıvrak ve hadiseleri çabuk kavrayan bir zekâsı vardı ve gerektiği zaman fanatik ya da kindar olmadan kararlı olmayı biliyordu. O dönemin Avrupalı bir gözlemcisine göre o, Türk devriminin Danton'uydu…''[2]

Yazar, eserinde sekiz Hürriyet Kahramanın portresini sunmuştur. Eserde dönemin Hürriyet Kahramanlarından biri haline gelen İsmail Enver Paşa; vatansever bir cengâver olarak karşımıza çıkmaktadır. İ. Enver Paşa, hayatı boyunca mücadeleci bir ruha sahip olmuştur. Yazar, son dönemde tartışmalı bir figür haline gelen ve mücadeleci bir ruha sahip olan İ. Enver Paşa'nın portresini okura şu şekilde sunmuştur: ''Aslına bakılacak olursa yükselişlerinde benzerlikler de yok değildi. 7 Kasım 1799 tarihli Brumaire Darbesi, Napolyon'a konsüllük yolu açarken, Babıali Baskını ise Enver'in yükselişinde önemli bir adım olmuştu. Napolyon'un Madam Beauharnais ile yaptığı evlilik Enver'in Naciye Sultan'la yaptığı evliliğe benzetiliyordu.''[3]

Eser 8 bölümden meydana gelmektedir.

Talat Paşa

Enver Paşa

Cemal Paşa

Mustafa Kemal Paşa

Türkçülüğüyle ön plana çıkan Cemal Paşa, Araplar ve bazı düşmanları tarafından sevilmese de saygı duyulan bir Osmanlı Paşası olarak karşımıza çıkmaktadır. Süleyman Tekir, Cemal Paşa'nın portresini; dogma bilgilerden arındırarak akademi camiasına ve okura taze bilgileri eserinde şu şekilde paylaşmıştır: ''Dürüst, fevri ve pragmatiktir; sert mizaçlıdır ve astlarına karşı sistematik olmasa da sık sık acımasız davranır. Büyük bir enerji ve kararlılığa sahip, şovenizme dönüşen ateşli bir isyan duygusuyla dolu ve çoğu zaman durumun gerçeklerine karşı kör olan bir adamdır.''[4]

Yıkılmanın eşiğinde olan Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir isyan duygusuyla hareket eden Araplar karşı sert tutumlarıyla tanınan Cemal Paşa, yazar tarafından eserde şu şekilde bahsedilmiştir: ''Suriye'de derlerdi ki, eğer Cemal Paşa birisiyle görüştüğü zaman burnunu kaşırsa sürgün düşünüyor, sakalını karıştırırsa affedip etmemeyi düşünüyor, demektir. Yalnız bıyık burmasından korkunuz o zaman bu görüşmenin ölüme kadar yolu vardır.''[5]

Cephelerde zaferi kendi peşine takarak mücadeleci, cesaretli ve korkusuz bir şekilde liderliğe doğru yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük rol oynayan Mustafa Kemal Paşa'nın portresini eserinde sunan yazar, M. Kemal Paşa hakkında okurlara şu şekilde değinmektedir: ''Mustafa Kemal, birinci kuşak Jön Türklerin özgürlük ve modernleşme ideallerini benimsese de 1908 sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin otoriterleşen yapısına eleştirel bir yaklaşım sergiledi. İttihat ve Terakki'den resmen kopmasa da aktif görevlerde yer almadı ve Cemiyetin kritik karar mekanizmalarından uzak kaldı. İttihat ve Terakki'nin iç politika tercihleri ve iktidar mücadelesi stratejilerine eleştirel yaklaştı. Ancak bu eleştiriler, lider kadronun hakimiyetini sarsmadığı için Mustafa Kemal, Cemiyet içeresindeki varlığını sürdürdü.'' [6]

Ayrıca yazar, 7. Ankara Kitap Fuarında gerçekleştirilen sohbetinde; bir M. Kemal Paşa'nın İttihat ve Terakki Cemiyetine girmesine vesile olan Cemal Paşa olduğunu ve Cemal Paşa'nın himayesinde olduğunu değinmiştir.[7] Hürriyet Kahramanları tarafından kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında günümüzde dile getirilen yersiz suçlamalara karşılık, yazar objektif bir bakış açısıyla eserinde şu dikkat çekici ifadelere yer vermiştir: ''Böylece Cemiyet, İmparatorluğun geleceğini Türk kimliği ve otoriter bir merkezi yönetimle koruma fikrini benimsemeye başladı. Fakat iktidar sürecindeki Birinci Dünya Harbi'nde cephelerin genelinde yaşanan başarısızlıklar, İttihat ve Terakki iktidarının sonunu hazırlayan yegâne etmen oldu.''[8]

Sonuç olarak fikirlerden ruhlara işlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti; Hürriyet'in iflahına düşmüş bir milletin hem sesi hem de bayrağı haline gelmiştir.

Süleyman Tekir

İttihatçılık: İktidar

Kronik Kitap

Kasım 2024.

432 sayfa

