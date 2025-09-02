Ivo Andriç - Drina Köprüsü

Drina Köprüsü, mekânın ana karakter olduğu bir tarihsel roman. Drina Köprüsü üstüne 1577 yılında yapılmış olan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün inşasından 1914 senesine kadar olan süreyi yüzyıllar boyunca anlatan bir metin.

Pek çok karakterin gelip geçtiği, siyasi ve tarihi birçok önemli olayın yaşandığı metinde, üçüncü şahıs anlatıcı üzerinden usul usul bir anlatımı okuyoruz. İnsanların hayatını toptan değiştirecek büyük olaylar yaşanıyor ama hayat kendi yolunda akmaya devam ediyor. Bu yaşananlarla kimileri tepki veriyor kimileriyse kabullenip yoluna devam ediyor.

Vişegrad kasabasında geçen hikâye, Sırplarla Boşnakların, Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin bir toplumu oluşturmalarını tarafsız gözle aktarıyor Andriç.

Belki de bu romanın en önemli yanı anlatıcının tarafsızlığı. Osmanlı'yı, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nu, Balkan Savaşları ve ulus devletlerin meydana gelişini, Drina Köprüsü'ndeki değişimler üzerinden anlatan roman, mekânın tanıklığını nefis gösteriyor okurlarına.

Drina Köprüsü

İvo Andriç

Çev: Hasan Ali Ediz

İletişim Yayınları

354 Sayfa