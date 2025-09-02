Ivo Andriç - Drina Köprüsü, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

Ivo Andriç - Drina Köprüsü yazısını ve Turhan YILDIRIM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Ivo Andriç - Drina Köprüsü

02.09.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Drina Köprüsü, mekânın ana karakter olduğu bir tarihsel roman. Drina Köprüsü üstüne 1577 yılında yapılmış olan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün inşasından 1914 senesine kadar olan süreyi yüzyıllar boyunca anlatan bir metin.

Pek çok karakterin gelip geçtiği, siyasi ve tarihi birçok önemli olayın yaşandığı metinde, üçüncü şahıs anlatıcı üzerinden usul usul bir anlatımı okuyoruz. İnsanların hayatını toptan değiştirecek büyük olaylar yaşanıyor ama hayat kendi yolunda akmaya devam ediyor. Bu yaşananlarla kimileri tepki veriyor kimileriyse kabullenip yoluna devam ediyor.

Vişegrad kasabasında geçen hikâye, Sırplarla Boşnakların, Hristiyanların, Müslümanların ve Musevilerin bir toplumu oluşturmalarını tarafsız gözle aktarıyor Andriç.

Belki de bu romanın en önemli yanı anlatıcının tarafsızlığı. Osmanlı'yı, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nu, Balkan Savaşları ve ulus devletlerin meydana gelişini, Drina Köprüsü'ndeki değişimler üzerinden anlatan roman, mekânın tanıklığını nefis gösteriyor okurlarına.

Drina Köprüsü
İvo Andriç
Çev: Hasan Ali Ediz
İletişim Yayınları
354 Sayfa

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:00
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat avusturya bosna drina köprüsü ico andriç macaristan osmanlı turhan yıldırım
← Büyülü Bir Yolda Yürürken

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Arşe Duo, Metinlerarası Kitap, 2025
- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 71 yazı bulunmaktadır.

Twitter Facebook Instagram YouTube Kişisel Kitap Satış Sitesi Kitapyurdu.com
Turhan YILDIRIM Yazarının Son Yazıları
Edebiyat Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları