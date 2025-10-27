İyilik Maskesinin Altında Çürüyen Yüz

İnsanlık bazı kavramları değişik saiklarla sürekli öne çıkarır. Bazılarını ne çok sahiplendiğine şaşar kalırız. Medeni olma dürtüsüyle mesela insanlık mirası, Avrupa değerleri vb lakırdıları ayyuka çıkar. Özünde ise en az içten yaşadığı kavramdır iyilik. Oysa nefsin bencilliğinden kurtularak yükselen bir yıldız bir aydınlıktır iyilik. Kendi varlığını aşarak başkasının ruhuna dokunabilmektir. Söze ve görünürlüğe aldanmamanın bir bilince dönmesidir, kalpte ve niyette gerçekleşen bir eylemliliktir. Evrendeki her varlığı Allah'ın tecellisi olarak görenler için nefes almak gibidir. Diğerine sağlanan huzur, kendi ruhunun da ışımasıdır. Bir gönlü incitmemek adına kendi kalbini incitmeyi göze almaktır. İyilik; zamanı, mekânı ve dili aşan, insanın içindeki karanlığı eriten ve herkese en temel ve en özel vasfını-insan olmaklığı hatırlatan bir erdemdir. O, gösterişten arınmış bir şefkattir. Karşılıksız bir merhamettir.

Mihriban İnan'ın Daha Güvercin kitabındaki o satırlar —"Onun ölümünü beklemeyen ve sırf iyilik olsun diye ona bakan biri olursam gerçekten iyi biri mi olacağım?"— aslında hepimizin suratına okkalı bir tokat. Bu hikâyeleri okurken, sormak zorunda kalınan evrendeki en eski sorular geliyor huzura: İyi bir insan mıyım? Sadece iyi görünmek isteyen bir kukla mıyım? Bu kitap, bir sahne oyunu için hazırlanan bir vicdan provası sayılmakla birlikte esas olarak bir ahlaki otopsisinde parmaklarımızı kendi çürük etimize daldıran ve o değişik kokuyu tecrübe ettiren bir okuma faaliyeti.

Kitap, güvercinin kanadına saklanmış bir hançer gibi. Adı masumiyet, içeriği maskeleri sıyırarak gerçeğin abus yüzüne bakmaya zorlayan bir mecburiyet. Her hikâye bir yüzleşme. Bu yüzleşmeyi de görüntü olarak kullanma şansı yok modern kitlenin. Çünkü bu yüzleşme sahnede değil, içimizde. Kimse izlemiyor, kimse layklamıyor, alkışlamıyor. Kendimizle baş başayız ve kendi kirimizi kokluyoruz.

Aynadan Çok, Bıçak

Bu hikâyeler size ayna tutmuyor. Ayna metaforuyla geleneğin içindeki absürt duruşlar yansımaya tabi oluyordu. Günümüzdeki durum için ayna fazla naif kaçıyor. Yazar böylece onları çifte su verilmiş bıçak gibi doğrudan göğsümüze saplıyor.

Aklımdan Çık: Modern insanın en büyük çelişkisinin ifşası… Birini seviyor, ama bir yandan da varlığının ağırlığı altında ezilerek ölümünü diliyor. "İyiyim" maskesi ile "kötücül" arzular arasında sıkışmış bir ruh. Bu hikâye, vicdani gelgitleri, topluma karşı olmaktan çok kişinin kendisine karşı da oynadığı bir oyun olarak ortaya koyuyor.

Daha Güvercin: Postmodern bir kırılma… İyilik artık içte yaşanan bir değer olma vasfını kaybetmiş. "İyilik yap ama görünme" geleneğin mottosu idi; bu çağda ise "iyiliği görünmek için yap" şekline bürünmüş. Adeta bir sahnede sürekli performans zorunluluğuna ve gösteriye tabi tutulmuşluk var. Sürekli bir sahnede olma hali… Bu -yerindelik gereği tabiri hoş görmek gerek- şefkatli bir hemşirenin, bir hastanın ölümünü beklerken "iyilik meleği" rolü yapmasıdır. "Güvercin" masumiyetin sembolü gibi görünürken, altında bir rol yapma çağına ait çürümüşlük yatıyor. Bu hikâye, "iyiliğin", insani bir erdemden çok, sosyal bir sermaye haline geldiği gerçeğini yüzümüze vuruyor.

Çakıllar Elmas Olur: Modern ilerleme mitine karşı ironi... "Çirkinlikten değer üretmek" iddiası, postmodern dönemde çöpün estetikleşmesine, değersiz olanı anlamlı kılma çabasına dönüşüyor. Bu hikâye, bu çabanın ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Modern insanın ruhsal çalkantıları, maddi şeyler üzerinden anlamlandırmaya çalışılıyor çünkü. Bu yüzden her hikâye, insani bir dram göstermesine rağmen çağın ideoloji aynasındaki çatlaklardan sızan bir ışık huzmesi.

Modern + Post modern Çağ: İyiliğin Sefaleti

Modern çağ insanlığa bir motto verdi: "düzene inan, görünüşünü kurtar." Rasyonel akıl da soğuk vitrinine gayet sterilize bir "iyilik" koydu. Gülümsemeler, yardımlar, şefkat ve merhamet hatta sosyal sorumluluklarımız projeye çevrildi. Birer kurumsal kimlik unsuru oldu. İnsanlar iyi görünmek ve iyi hissetmek için gülümsemeyi, yardım ediyormuş gibi yapmayı öğrendi. Vicdan, toplumsal bir imaj aracına, hatta bir pazarlama stratejisine dönüştü.

Mihriban İnan'ın karakterleri tam bu vitrinlerin camını kırıyor. "Ben aslında onun ölmesini istedim" diyen anlatıcı, modernitenin bütün iyilik vitrinini tuzla buz ediyor. O camdan sızan ışık, vicdanın en kirli ve en saklı köşelerini aydınlatıyor.

Vakıa ki bunun post(u) geldi. Vitrin yok oldu. Post modern gerçeği parçaladı. Sonra şöyle oldu: iyilik tek bir değer olmaktan çıktı, ironiler, parodiler, performanslar arasında beher miktar dağıldı, dağıtıldı. Artık herkes maskeli. Sosyal medyada "iyilik" bir "story", bir "paylaşım" ya da bir "etik etiket." Birkaç saniyelik şov, tüketilip atılan bir içerik.

İşte Daha Güvercin'deki hikâyeler, bu parçalanmış aynaları reddediyor. İroninin arkasına saklanmıyor, parodiyi estetikleştirmiyor. Direkt kalbe saplanıyor: "Sen kötüsün. Ama en azından dürüst ol."

Vicdan: Maskelerle Pazarlık Masası

Her karakterde ortak bir damar var: Vicdanın kirli sesi. Bu ses, modern insanın kurduğu vitrinlerin arkasından sızan bir fısıltı; postmodern insanın binlerce maskesi arasında kaybolmaya yüz tutan bir çığlık.

Modern insan bu sesi susturmak için vitrinler kurdu; postmodern insan bu sesi dağıtmak için parodiler üretti. Ama Mihriban İnan'ın kahramanları maske takmayı bırakıyor, bu sesi çıplak hâliyle duyuruyor. Onlar vicdanlarıyla pazarlık yapmaktan vazgeçip, kendi içlerindeki kötülükle yüzleşmeyi seçiyorlar. Bu yüzden rahatsız edici, bu yüzden kışkırtıcı.

Sonuç: Güvercin mi, Akbaba mı?

Bu kitap "güvercin" üzerinden masumiyet, safiyet, iyilik aktaracak gibi duruyor ama aslında elinde bir akbaba buluyorsun. Bu akbaba da fıtratının gereğini yapıyor: vicdanının çürük tarafını didikliyor, etini yoluyor. Modernitenin vitriniyle, postmodernitenin parçalı aynasıyla alay ediyor. Vicdanın maskeli balosuna son veriyor.

Okura şu iki ucu keskin soruyu bırakıyor: "Gerçekten iyi biri misin, yoksa çağın kurduğu maskeli baloda dans eden bir figüran mı?"

Daha Güvercin

Mihriban İnan

Hece Yayınları

2025, Ankara

88 Sayfa