İz Sür, İz Bırak

Hatice KORKMAZ yazdı.

Sevdiğim bir hocamın kitabında yer verdiği kitap listesinde Mahmut Toptaş'ın Tanıdığım Ünsüzler kitabını görünce kitabın adı ilgimi çekti. Şifa Tefsiri'nden tanıdığım yazarın kitabını okumak istedim. Kitapta yazar, bizzat tanıştığı, isimleri meşhur olmasa da yaptıkları işlerden dolayı örnek alınmaya değer kırk tane dostunun hayatından kesitler veriyor. O dostlarının kendisinde bıraktığı izleri anlatıyor.

Ameller Niyetlere Göredir

İnsan, günümüzde İslamî bir hizmette bulunmak istediği zaman veya bir iş yapmak istediği zaman sosyal medyaya takılı kalabiliyor. Takipçi sayım az, herhangi bir ünüm, unvanım yok diye düşünebiliyor. Bu düşüncelerden dolayı da yaptığım iş teveccüh görmez, beni kimse önemsemez deyip o işten vazgeçiyor. Oysa insanın dinine hizmet etmesi için, bir iş ortaya koyması için meşhur olmasına gerek yoktur. Zaten günümüzde meşhur olanlardan hiç kimse yaptığı işi meşhur olmak için yapmamıştır. İş yapmak için de meşhur olmayı beklememiştir. İnsana bir işi yaptırtan etken onun niyetidir. Herkesin niyeti neyse eline geçecek olan da odur. O halde sormalı insan kendine: Bana bu işi yaptırtan niyet ne?

Yaratılan Her Şeyin Eseri Vardır

Nice ünlü âlim, kahraman vardır. Onların yetişmesinde yediği ekmeğin buğdayını üreten çiftçilerin de emekleri vardır. Ama biz ünsüzleri tanımadığımızdan dolayı onların eserlerini göremeyiz. Oysa o çiftçi de buğday üreterek bir eser ortaya koymuştur. Kim bilir belki de bu dünyaya sessizce gelip, sessizce yaşayıp, sessizce gidenlerin eserleri, gönüllerde bıraktığı izler; makam mevki sahibi olup, binlerce kişi tarafından bilinenlerin eserlerinden, bıraktığı izlerden daha fazladır.

İşini Hakkıyla Yapmak

Rahmetle yâd edilmek istiyorsak, bu dünyadan geçerken bir iz bırakmak istiyorsak iyi işler peşinde olmalıyız. Buna da bulunduğumuz yerde en iyi olmaya çalışarak başlayabiliriz. Öğrenci isek en iyi öğrenci olabiliriz. Öğretmen isek en iyi öğretmen olabiliriz. Biz çabalar, elimizden geleni yaparız. Gerisine karışmayız. Elinden hiçbir iş gelmediğini düşünenler de bir iz bırakabilir. Mütebessim olarak, moral vererek, olumluyu düşünerek bir iz bırakmak mümkün. Bunu da beceremiyorsak zarar vermeyiz. Zarar vermeyerek iz bırakırız.

Gündemde En Çok Ne Konuşulur?

Akşam vakti bir televizyon kanalındaki haberi izlediğiniz zaman görürsünüz ki hırsızlar, dolandırıcılar, katiller gündemdedir. Tüm gün bu milletin hâli ne olacak diye konuşan ama bir işin ucundan tutmayıp, yan gelip yatan insanları da görürüz, duyarız. Ama mahalledeki bakkala gidip, fakir bildiğin insanlara benden her gün beş ekmek ver deyip, parasını peşin ödeyen insanı gündem etmeyiz. Onu, ekmeği alan fakir bile bilmez. Ücretsiz dersler veren, ücretsiz tamir yapan, hiç kimsenin hakkını yemeden işinde çalışan, maaşını kedilerle paylaşan, öğrencilere yurt, burs ayarlayan, İslam'ı olduğu gibi anlayan, anladığı gibi yaşayan insanları konuşmayız. Oysa hırsızlar konuşulduğu kadar iyiliklerin, güzelliklerin de konuşulması gerekmiyor mu? Eğer gündemde konuşulanlar sizin yüreğinizi karartıyor ve iyi insanlarla karşılaşmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz.

Tanıdığım Ünsüzler

Mahmut Toptaş

Cantaş Yayınları

2017 İstanbul

Hatice KORKMAZ

03.08.1999 tarihinde Bursa'da doğdu. Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine başladı. Şuan dördüncü sınıf olarak eğitimi devam ediyor. Genç Dergi internet sitesinde, Çadır e-dergisinde ve Suffagah internet sitesinde yayımlanan yazıları var. Bunun dışında bir hocasıyla yaptığı özel bir çalışma vesilesiyle makale yazıyor. Yazılarıyla arkasında güzel bir iz bırakmanın, yüreklere dokunmanın derdinde…