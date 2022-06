Jack Ma Kimdir ve Bize Ne Kendisinden!

Jack Ma, 1964 doğumlu olup Çinli bir iş adamıdır. Çok muazzam bir eğitim almamış, ailesinden kendisine yatlar-katlar kalmamıştır. 2 defa girmek zorunda kaldığı üniversiteden 1988 yılında İngilizce öğretmeni olarak mezun olmuştur.[i]

Mezuniyetinden sonra başvurduğu pek çok işten reddedilmiştir ve iş için gittiği Amerika'da internet ile ilk defa tanışmış ve Alibaba sitesini kuracağı 28 Haziran 1999 yılına kadar zorlu bir hayatı olmuştur.[ii]

Jack Ma ile ilgili Türkçe yayınlanmış 3 kitap bulunmaktadır.

Alibaba Jack Ma'nın Evi / Duncan Clark / CEO Plus

Kitabın orijinal adı "Alibaba: The House That Jack Ma Built" olup İngilizce olarak ilk defa 2016 Nisan ayında yayınlanmıştır. Kitap 2019 yılı Şubat ayında dilimize Mehmet Gürsel çevirisiyle kazandırılmıştır. Kitap Jack Ma'nın öğrencilikten öğretmenliğe uzanan ilk yaşam öyküsüyle başlıyor. Kitabın son bölümü Alibaba sitesinin %12 hissesinin 21 Milyar Dolar'a Halka Arz edilmesini içeren son bölüm ile bitiyor ve kitabın sonunda 2015 yılı sonu itibariyle Alibaba'nın yaptığı yatırım ve satın almalardan kısaca bahsediliyor.

Jack Ma üstüne okuduğum ilk kitap olup çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim.

İnsanlık İçin Teknoloji - Jack Ma / Ahmet Seyrek / Maviçatı Yayınları

64 sayfa bir çocuk kitabı olarak görünüyor ve yorumlarda yazana göre "Jack ma'nın belli başlı internette dolanan sözlerinden derleme" olduğu yorumu yapılmış. Kitap, Maviçatı yayınlarının Elon Musk, Bill Gates ve Steve Jobs gibi girişimcilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı bir serinin parçası olarak hazırlanmış. Serideki tüm kitaplar Ahmet Seyrek imzası taşıyor.

Jack Ma: Pes Etmek En Büyük Başarısızlıktır / Derleyen: Serkan Karakoç / Zeplin Yayınları

Kitap, adı koyulmamış bir serinin parçası olarak derlenmiş. Derleyen ve Hazırlayan olarak Serkan Karakoç görünürken kitabın Doğakan Bal tarafından çevrildiği belirtilmiş.

Kitapta Jack Ma tarafından nerede ve ne zaman, hangi ortamda söylendiği belli olmayan ve hiçbirinin kaynağı belirtilmemiş 267 özlü sözden uzun paragraflara alıntı bulunuyor. Çoğu alıntı direk Alibaba sitesi ve işleyişiyle ilgiliyken kimi alıntılar çok daha iş hayatına yönelik.

Az Biraz İngilizce

Entrepreneur: Jack Ma, Alibaba and the 40 Thieves of Success / Think Maverick, Winson Ng

Jack Ma sözlerinin ve açıklamalarının bulunduğu bu kitabın yayınevini bulamadım. Kitaba Z Library'de rastladığım için nereden satın alınabilir de emin değilim.

Jack Ma: 199 Best Quotes from the Great Entrepreneur: Alibaba / livia Longray / Bağımsız Yayın

Maalesef elimde olmadığı için içeriğinden emin olamadığım, Jack Ma'dan yapılmış 199 alıntı içeren bir kitap.

Jack Ma: In His Own Words / Editör: Suk Lee, Bob Song / Agatha B2

Bu kitap diğer derlemelerden çok farklı olarak Jack Ma'nın Çin basınında yer alan Çince demeçlerinden ve röportajlarından derlenerek hazırlanmış.

Kendisinden Alıntılar[iii]

En: "Instead of learning from other people's success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons."

Tr: "Başkalarının başarılarından öğrenmek yerine, onların hatalarından ders alın. Başarısız olan insanların çoğu (başarısız olmak) ortak nedenini paylaşır, oysa başarı çeşitli farklı nedenlere bağlanabilir."

En: "If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the Greatest Failure."

Tr: "Eğer vazgeçmezsen, hala bir şansın var. Vazgeçmek En Büyük Başarısızlıktır."

En: "A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can't."

Tr: "Bir lider, daha yüksek bir azim ve azim sahibi olmalı ve çalışanların dayanamadıklarına dayanabilmelidir."

En: "You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die."

Tr: "Rakibinizden öğrenmeli ama asla onları kopyalamamalısınız. Kopyalarsan ölürsün."

En: "The very important thing you should have is patience."

Tr: "Sahip olmanız gereken en önemli şey sabırdır."

En: "The world will not remember what you say, but it will certainly not forget what you have done."

Tr: "Dünya söylediklerinizi hatırlamayacak ama yaptıklarınızı kesinlikle unutmayacak."

En: "Forget about your competitors, just focus on your customers."

Tr: "Rakiplerinizi unutun, sadece müşterilerinize odaklanın."

En: "Go big, or go home. Otherwise, you're wasting your youth."

Tr: "Ya büyük oyna ya da hiç oynama. Aksi takdirde gençliğinizi boşa harcarsınız."

En: "If there are nine rabbits on the ground and you want to catch one, just focus on one."

Tr: "Yerde dokuz tavşan varsa ve birini yakalamak istiyorsan, sadece birine odaklan."

En: "Today is cruel. Tomorrow is crueller. And the day after tomorrow is beautiful."

Tr: "Bugün acımasız. Yarın daha acımasız. Ve yarından sonraki gün çok güzel olacak."

En: "If you've never tried, how will you ever know if there's any chance?"

Tr: "Hiç denemediysen, bir şansın olup olmadığını nasıl bileceksin?"

En: "I believe in two principles: Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities!"

Tr: "İki ilkeye inanıyorum: Tutumunuz yeteneklerinizden daha önemlidir. Benzer şekilde, kararınız yeteneklerinizden daha önemlidir!"

En: "A leader should be a visionary and have more foresight than an employee."

Tr: "Bir lider vizyoner olmalı ve bir çalışandan daha fazla öngörü sahibi olmalıdır."

En: "We appreciate yesterday, but we're looking for a better tomorrow."

Tr: "Dünü takdir ediyoruz, ancak daha iyi bir yarın arıyoruz."

En: "If you view everyone as your enemies, everyone around you will be your enemies."

Tr: "Herkesi düşmanın olarak görürsen, etrafındaki herkes senin düşmanın olur."

En: "Never ever do business with the government. Be in love with them, never marry them."

Tr: "Hiçbir zaman devletle iş yapmayın. Onlara aşık olun fakat asla onlarla asla evlenmeyin."

En: "The most unreliable thing in this world is human relationships."

Tr: "Bu dünyadaki en güvenilmez şey insan ilişkileridir."

En: "If we go to work at 8 am and go home at 5 pm, this is not a high-tech company and Alibaba will never be successful. If we have that kind of 8-to-5 spirit, then we should just go and do something else."

Tr: "Sabah 8'de işe gidip akşam 5'te eve dönerek yüksek teknoloji şirketi olamayız ve Alibaba asla başarılı olamaz. Eğer 8-5 arası şartlanmış bir ruha sahipsek, gidip başka bir şey yapmalıyız."

En: "If the customer loves you, the government will have to love you."

Tr: "Müşteri sizi seviyorsa, hükümet de sizi sevmek zorunda kalacaktır."

En: "Be the last man standing."

Tr: "Ayakta kalan son kişi ol."

Bize Ne Kendisinden!

Dünyanın ilk 100 zengini arasında olması dışında Jack Ma'nın kurduğu Alibaba Grup Türkiyedeki en meşhur alışveriş sitelerinden birisi olan Trendyol'un %86,5 ile en büyük hissedarıdır![iv]

Ek İzlemeler!

Jack Ma hakkında daha fazla bilgi için şu belgeseli (https://www.youtube.com/watch?v=RkVJNOQ7B74) izleyebilirsiniz. Ayrıca şu söyleşi de çok güzeldir (https://www.youtube.com/watch?v=1O3ghiyirvU)

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Ma

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group

[iii] Alıntıların bir kısmı şu sayfadan çevrilmiştir: https://quotefancy.com/jack-ma-quotes

[iv] Oranlar şu haberden alıntılanmıştır: https://tr.euronews.com/2021/04/21/alibaba-trendyol-a-sermaye-art-r-m-yoluyla-350-milyon-dolar-yat-r-m-yapt