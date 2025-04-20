Jean Paul Sartre - Bulantı, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Jean Paul Sartre - Bulantı

20.04.2025 19:36 - Turhan YILDIRIM

Yazarın 1938 yılında yayımlanmış olan eseri Bulantı, romandan çok felsefi anlatı diyebileceğimiz bir kitap.

Metin boyunca Antoine Roquentin adlı tarihçi yazarın günlüklerini okuyoruz. Hümanizm felsefesinin tartışmasını yaptığı Otodidakt karakteri ve eski sevgilisi Anny haricinde herhangi bir karakter bulunmuyor. Anlatıcımız nesneleri, insanları ve mekanları ince ayrıntısına kadar bize aktarıyor. Bir çakıl taşının varlığıyla yarattığı bulantı hissi eser boyunca karaktere rahatsızlık veriyor.

Bulantı ifadesini bir laytmotif olarak metinde görüyoruz. Yalnız, ailesi ve arkadaşlarıyla herhangi bir iletişim olmayan, bir süredir yaşadığı bulantı hissiyle mücadele eden biridir Antoine. Romanda yazarın, karakter Antoine aracılığıyla özellikle varoluşçu felsefenin temel düşüncelerini okura aktardığına şahit oluyoruz. Kısacası Bulantı, kurmacasından çok felsefesiyle öne çıkan bir kitaptır.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:36 - Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:38
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat bulantı jean paul sartre sartre turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 64 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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