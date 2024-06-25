John Berger - Aʼdan Xʼe

İngiliz yazar John Berger'in ilk olarak 2008 yılında yayımlanan romanı A'dan X'e ya da alt başlığıyla söylersem John Berger Tarafından Kurtarılmış Mektuplar, sunuş kısmında bir üstkurmaca bulunan, terör örgütü lideri olmak suçuyla iki kez müebbet hapse mahkum olan Xavier ile ona derin bir sevgiyle bağlı eczacı A'ida arasındaki aşkı A'ida'nın mektuplarıyla gördüğümüz, bu mektupların hemen arkasında da Xavier'in hapishanedeki notlarını okuduğumuz bir kurguya sahip romandır.

Aida ve Xavier isimleri nedeniyle bir Latin Amerika ülkesindeki baskıcı rejimin anlatıldığını düşündüğüm, mekanları ve zamanı bilmediğimiz, yaşamın felsefesine, siyasete, dünya düzenine, küresel ekonomiye dair pek çok cümlenin yer aldığı bir eser A'dan X'e. Bununla birlikte kavuşulması imkansız yıllarca süren ama süresini bilmediğimiz güçlü bir aşkın izlerini de sürüyoruz. John Berger'ın kaleme aldığı Sunuş kısmını bir yana bıraktığımızda kurmaca tamamen A'ida'nın mektupları ve Xavier'in hapishane notları üzerinden ilerlemektedir. Sırf bu yanıyla dahi teknik anlamda da özel bir roman.

A'dan X'e

John Berger

Çev: Aslı Biçen

Metis Yayınları

192 Sayfa

1. Baskı: Ekim 2008

5. Baskı: Temmuz 2023