John Berger - Aʼdan Xʼe, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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John Berger - Aʼdan Xʼe

25.06.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

İngiliz yazar John Berger'in ilk olarak 2008 yılında yayımlanan romanı A'dan X'e ya da alt başlığıyla söylersem John Berger Tarafından Kurtarılmış Mektuplar, sunuş kısmında bir üstkurmaca bulunan, terör örgütü lideri olmak suçuyla iki kez müebbet hapse mahkum olan Xavier ile ona derin bir sevgiyle bağlı eczacı A'ida arasındaki aşkı A'ida'nın mektuplarıyla gördüğümüz, bu mektupların hemen arkasında da Xavier'in hapishanedeki notlarını okuduğumuz bir kurguya sahip romandır.

Aida ve Xavier isimleri nedeniyle bir Latin Amerika ülkesindeki baskıcı rejimin anlatıldığını düşündüğüm, mekanları ve zamanı bilmediğimiz, yaşamın felsefesine, siyasete, dünya düzenine, küresel ekonomiye dair pek çok cümlenin yer aldığı bir eser A'dan X'e. Bununla birlikte kavuşulması imkansız yıllarca süren ama süresini bilmediğimiz güçlü bir aşkın izlerini de sürüyoruz. John Berger'ın kaleme aldığı Sunuş kısmını bir yana bıraktığımızda kurmaca tamamen A'ida'nın mektupları ve Xavier'in hapishane notları üzerinden ilerlemektedir. Sırf bu yanıyla dahi teknik anlamda da özel bir roman.

A'dan X'e
John Berger
Çev: Aslı Biçen
Metis Yayınları
192 Sayfa
1. Baskı: Ekim 2008
5. Baskı: Temmuz 2023

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 25.06.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 13:25
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat adan xe john berger turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 47 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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