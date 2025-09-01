John Masefieldʼın ❝Gelibolu❞ Eseri Üzerine Birkaç Not

Çanakkale savaşları üzerine ülkemizde yazılanlar hala yanlı ve yetersiz olsa da yazılanları iki farklı grupta toplamak mümkün. Bir grup o cephedeki manevi atmosfer üzerinden hareket ediyor diğer grup M. Kemal eksenli bir zafer anlatısı kurmaya çalışıyor. Aslına bakarsak her iki grup da şu ana kadar istediğini almış durumda. O halde belki de tarihin en kanlı çarpışmalarından birisi olan Çanakkale için objektif metinlere dönmek şart olmuştur. En azından objektiflik iddiası olan metinler diyelim.

Hece Yayınları önemli bir yayıncılık örneği olarak Ali Kurdoğlu çevirisiyle John Masefield – Gelibolu eserini yayınladı. Yukarıdaki giriş için net bir örnek olduğu şüpheli de olsa en azından İngiliz bakışından Çanakkale savaşlarını görme imkânı sunuyor bize. Bu da az şey değil elbette.

John Masefield (1878-1967), İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazardır. 1897'den sonra yazmaya başladı. İlk şiirlerini, denizcilik tecrübelerinden ilhamla yazdı. Masefield, 1930 yılında İngiltere'nin en saygın unvanlarından biri olan "Poet Laureate" (Şair Ödülü) unvanını aldı ve bu görevi 1967'deki vefatına kadar sürdürdü. Bu dönemde, resmi törenler ve önemli olaylar için şiirler yazdı. Masefield, şiir, roman ve çocuk kitapları dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede eserler vermiştir. Masefield sadece bir şair değildir. John Masefield'ın İngiliz yöneticilerle iyi ve iş birliğine dayalı bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu ilişki, onun bir sanatçı olarak sanatıyla devlete hizmet etme rolü edinmesiyle ilgilidir. Bu ilişkinin en somut örneği, "Gelibolu" kitabıdır. Masefield, savaş sırasında doğrudan İngiliz hükümeti ve askeri yetkililer tarafından Gelibolu'ya gönderilir. Onun görevi, harekâtı gözlemlemek ve kamuoyunu ikna için resmi bir anlatı oluşturmaktır. İlaveten Amerikan kamuoyunda yüksek seyreden Alman propagandasını kırmaktır. Nitekim 1916'da yayımlanan "Gelibolu" kitabı, propaganda yüklü bir kitaptır. Hükümet, bu eserin askerlerin moralini yükselteceğini ve kamuoyunu harekâtın trajik bedeline rağmen onurlu bir fedakârlık olduğu konusunda ikna edeceği beklentisindedir. Dolayısıyla Masefield politik amaçlara hizmet eden bir rol üstlenmiştir, denebilir. Masefield sanat yeteneğini, ulusal çıkarlar doğrultusunda kullandırmıştır. Sonuçta 1930 yılında doğrudan devletin ve kraliyet ailesinin himayesi altında bir görev olan İngiltere'nin en prestijli edebi unvanlarından biri olan Poet Laureate unvanını almıştır. Bu unvandan ulusal öneme sahip olaylar (örneğin; kraliyet düğünleri, taç giyme törenleri, ulusal yas günleri) için şiirler yazması beklenir. Yazıp yazmadığı ayrı mesele.

John Masefield'ın 1916 tarihli "Gelibolu" eseri, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en tartışmalı cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nı anlatan ilk kitaplardan biridir. Eser, İngiliz kamuoyuna Gelibolu Harekâtı'nı anlatmak ve kamuoyunu ikna etmek amacıyla yazılmış-yazdırılmıştır. İşin ciddiyetle ele alındığına örnek de onun Gelibolu'ya bir dönem bizzat giderek-gönderilerek cephedeki durumu yakından gözlemlemesidir. Kitap, bu gözlemlerin ve resmi yazışmaların bir derlemesi niteliğindedir. Eserin odak noktası, İtilaf Devletleri'nin Gelibolu'daki askeri operasyonlarını ve yaşadıkları zorlukları anlatmaktır. Masefield, savaş şartlarını, zorlukları, siperlerdeki askerlerin cesaretini ve maruz kaldıkları kayıpları anlatır.

Masefield'ın kitabı, savaştan sonra İngiliz hükümetinin onayı ile yayımlandığı için, resmi bakış açısını yansıtır. Harekâtın başarısızlığına rağmen, askerlerin fedakârlığı ve kahramanlığı ön plana çıkarılır. Kitabın propaganda amacı taşıdığı açıktır. Masefield'ın şair kimliği, eserin diline de yansımıştır. Savaşın dehşeti, kuru bir rapor diliyle değil, edebi tasvirler ve duygu yüklü ifadelerle okuyucuya aktarılır. Bu da "Gelibolu"yu, salt bir tarih kitabından ziyade, edebi bir anı/anlatı haline getirir.

"Gelibolu", bugün bile Çanakkale Savaşı üzerine yazılmış önemli birincil kaynaklardan biridir. Eser, savaşın bir tarafının yaşadıklarını anlamak ve dönemin İngiliz kamuoyundaki algıyı görmek açısından değerlidir.

Eser, harekâtın önce donanma saldırısıyla başladığını ve bunun başarısızlıkla sonuçlandığını anlatarak açılır. Denizden geçişin mümkün olamayacağının anlaşılması üzerine, savaşın kaderini belirleyecek olan kara harekâtı kararı alınır. Masefield, kitabında Gelibolu'daki savaşın kronolojik seyrini, özellikle İngiliz ve Anzak (Avustralya-Yeni Zelandalı) askerlerinin bakış açısından detaylandırır: Kitap, 25 Nisan 1915'teki kara çıkartmalarının nasıl planlandığını ve korkunç şartlar altında gerçekleştiğini anlatır. Yazar, Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde yaşanan kanlı çatışmaları, siperlere yerleşme çabasını ve askerlerin gösterdiği cesareti vurgular. Harekâtın bir siper savaşına dönüşmesiyle birlikte yaşanan zorluklar, kitabın ana bölümlerinden birini oluşturur. Masefield, her iki tarafın da ilerleme kaydedemediği, ağır kayıpların verildiği ve siperlerdeki zorlu şartları tasvir eder. Savaşın bu aşaması, umutsuzluk ve dayanıklılığın iç içe geçtiği bir dönemi anlatır. Bu noktadan kitaptan alıntılar yapalım: "Ordu birlikleri az uyuyarak ya da hiç uyumadan mevzilerde 96 saat sürekli savaştılar." "Bu 96 saat içerisinde her ne kadar zaman zaman yoğunluğu değiştiyse de Türklerin ateşi hiç kesilmedi yaylım ateşi sırasında kulakları sağır etti." "Sefaletin tükenmişliğin sinirlerini iflas etme tehlikesinin başında savaşın nasıl seyrettiğinin bilinmeyişinin korkusu ve endişesi gelir. Yorgunluktan bitkin hale gelindiği zamanlarda askerleri uyanık ve canlı tutmak için onları zorlayarak göz kulak olmayı, casusluklara karşı gözetlemeyi, sezdirmeden pusu kurmayı ve bombalama yapan birlikleri de buna ekleyin. Bütün bu gerginlik ve zorlamaların altında kuvvetli askerlerin bile zihinleri iflas eder. Bunlar zihni yoran en rahatsız edici zorlamalardır."(S.61). Kitaptan ilginç bir anekdot aktarmalıyım: İngilizlerin kıyıda tutunmaya çalışmaları, ileri harekata geçememeleri Almanlar tarafından İngiliz itibarına yönelik bir propaganda saldırısına dönüşür. Alman casuslar her yerde "Türkler son kurşunlarını atıyordu, İngilizler hücum etse Türkler teslim olacaktı." Cümlelerini kurar. Bu cümleler İngiliz gazetelerinde, konferanslarda her yerde dillendirilir. Yazar bu noktada cepheden doğru bilgiyi sunar: Türklerin malzemesi tükenmemişti. Bu anekdot, aynı propagandanın bizde de bir dönem karşılık bulduğunu hatırlattı. (Hani aç sefil bir asker profili vardı bir fotoğrafta. Oldukça yayılmıştı.)

Yazar, harekâtın gidişatını değiştirmesi umuduyla yapılan Anafartalar (Suvla Koyu) çıkartmasını ve bu taarruzun neden başarısız olduğunu da ele alır. Bu noktada da alıntı yapalım kitaptan: "Merkezde q tepesindeki taarruz daha az başarılıydı. Oradaki birlikler taarruz eden İngiliz ve Hint alayları durduruldular. Türkler çok kuvvetliydiler. Bizim askerlerimiz yükseklik bakımından daha alçak tepelere çıktılar. Oralarda durup siperler kazmaya mecbur kaldılar çünkü artık daha ileri gidiş yoktu. Bizim taarruzumuzun sonunda avustralyalılar kuru bir dere olan Asma dereden hücuma kalkıştılar. Avustralyalılar karanlıkta Gelibolu için bile çok vahim ve tehlikeli bir işe atıldılar. Türkler asma dere kuru deresinin her iki tarafında yüksek yerleri tuttular ve birçok makinede tüfek ve büyük bir kuvvetle oradaydılar. Avustralyalılar bütün hatları boyunca ateş altına alındılar. Durdurulup alıkonuldular. Talihleri ters döndü ve ağır zayiat vererek cezalarını çektiler." (S.116)

Harekâtın bir çıkmaza girmesinin ardından İtilaf Devletleri'nin geri çekilme kararı, kitabın son bölümünde yer alır. Bu kısım için de kitaptan alıntı yapalım: "Sonbaharın ilk günlerinde merkezi kuvvetler Sırbistan'ı ezmek ve İstanbul yolunu açmak için Bulgaristan'la birleşince; Ekim ayında Bulgarların ihanetiyle; Yunanistan'ın hayret verici kararsızlığıyla… Bizim savaşı sürdürmemizin avantajı gittikçe daha da şüphe götürür hale geldi ve etraflı düşünüldükten sonra Kasım'da yarımadayı boşaltılma kararı alındı." (S. 134). Aynı minvalde soğukların kara dönüşmesiyle birlikte İngiliz ordusunun hastalıktan kırılması da söz konusu oluyor. Hatta "Kötü bir tarih eseri olarak bu fırtına suvladaki mevzilerden daha çok vahşi bir şiddetle şöhreti hiç yitmeyen 29 tümenin üzerine kapandı. Yağmur bir Medcezir dalgasıymış gibi bu tümenin siperlerini doldu. Su öyle hızlı geldi ki askerler bir dakika kuru kalıp hemen sonrasında bulundukları yerlerde boğuldular. Öyle ani yakalandılar ki kurtulanlar kendilerini kurtarmak için kaputlarını asker çantalarını yiyeceklerini ve hatta bazen tüfeklerini arkalarında bırakıp siperlerinden dışarı fırlamak zorunda kaldılar." Bunun üzerine de Türklerin yoğun ateşi… Masefield, bu tahliyenin, büyük bir askeri başarı olarak lanse edilmesine rağmen, aslında harekâtın tamamen başarısız olduğunun bir kanıtı olduğunu örtülü bir şekilde ifade eder.

Sonuç olarak, Masefield'ın Gelibolu kitabı, Çanakkale Savaşı'nın hemen ardından ve fakat 1. Dünya Savaşının tam ortasında 1916'da yayımlandığı için, dönemin İngiliz kamuoyundaki algının anlaşılması açısından önemlidir. Kitap, savaşın en hassas dönemlerinden birinde, hükümetin onayıyla yayımlanmıştır. Bu sebeple, eleştirel bir tarih yazımından çok, askeri yenilginin psikolojik etkilerini yönetmeyi amaçlayan bir resmi anlatı ve propaganda niteliği taşır. Bu özelliklere rağmen Türk askeri için yaptığı yorumlarda da hakkaniyetli davranmaya çalışmıştır. Mesela "Bizim askerlerimiz asıl saldırganların Türkler olmayıp kendileri olduğunu anladılar…"(S.78) "Türkler müthiş savaşıyorlardı…" (S. 79).

Masefield, harekâtın askeri ve siyasi açıdan büyük bir başarısızlık olduğunu anlatırken hedef saptırır (Bizim Falih Rıfkı gibidir bu hususta, ya da bizim Falih Rıfkı bunun gibidir.) bu başarısızlığın sorumlularını sorgulamak yerine, savaşta hayatını kaybeden veya yaralanan binlerce askerin fedakârlığını ve kahramanlığını yüceltir. Bu sayede, kamuoyu büyük bir fiyaskoyu onurlu bir kurban ve çıkış hikâyesi olarak görür. Bu tam olarak yenilgiyi kahramanlığa dönüştürme çabasıdır.

Masefield'ın "Gelibolu" eseri, tarihi akışı birincil kaynaklardan yansıtan bir eser olmasının yanında, bir yenilginin kamuoyu tarafından nasıl algılanması istendiğini göstermektedir. Bu istek de yazarın değil kraliyetin isteğidir. Eser, yalnızca bir tarih kitabı değil, aynı zamanda savaş zamanı psikolojisini ve propaganda mekanizmalarını yansıtan bir kaynaktır.

Gelibolu

John Masefield

Çevirmen: Ali Kurdoğlu

144 s.

2025 Ankara

Hece Yayınları