Kabul Görmeyenlerin İsyanı

Her insan ya da ruh taşıyan her varlık birileri ya da bir grup tarafından kabul edilme isteği taşır. Bir yerlere ait olma, kendisini anlayacak ve kendini anlamlandırabileceği bir gruba dahil olma isteği. Ancak bu konuda herkes o kadar da şanslı değildir. Bir engeli, yaratılış biçimi, konuşması, hastalığı hatta hangi türe ait olduğu bile onun kabul edilme olanağını azaltır ve kendisini bu çok okuduğu için kimisi de okumadığı için grubun dışında kalır. Hatta dijital medyanın hayatımızda önemli yer kaplamasıyla kimisi paylaşım yaptığı kimisi yapmadığı için, belli konularda yorum yapıp yapmadığı bahanesiyle ya da sırf aynı görüşü paylaşmıyor diye "öteki" vasfına konur. Bu durum hayatın var olduğu günden beri insanlığın gündeminde ancak son yıllarda ciddi anlamda sorun teşkil etmeye başladı. Özellikle gençler için daha ciddi sorunlar ortaya çıkma olasılığı yüksek. En çok ait olma ihtiyacını hisseden ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan grubu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu yüzden bu temanın kitaplarda işlenmesi ve en azından çocuklara ve gençlere rehberlik edebilmesi çok kıymetli.

Asi Gökler ve Asi Ateş bu temayı işleyen ve 8.sınıftan itibaren gençlerin okuyabileceği nitelikli iki eser. Bir seri olarak düşünebiliriz. Asi Gökler serinin ilk kitabı Asi Ateş de devamı. Hatta sonrasında üçüncü bir kitap da olmalı kesinlikle. Hikâye devam etmeli. Ancak henüz dilimize çevrilmemiş.

Asi Gökler, Ekim 2023'te dilimizdeki ilk baskısını yapmış. Genç Timaş yayınları tarafından Hatice Meryem Gelgör çevirisiyle okurla buluşmuş. Daha önce okumadığım bir dünya inşa eden yazar fantastik bir kurgu ele almış. Üstelik bu kitap yazarın ilk kitabı. Kendisi de fantastik dünyaları ve origamiyi seven yazar sevdiklerini bir araya toplamış. Bir dönem Japonya'da yaşayan yazar metnini Japon kültüründen öğelerle beslemiş. Yer halkı, gök halkı, şikigamiler, hünerbazlar ve sorabitolar…

Kitabın çeşitli karakter kategorileri. Her bir kategorinin kendine özgü nitelikleri var ve her biri farklı ortamlarda hayatını sürdürüyor. Ancak bir şekilde birbirleriyle bağlantılı ve bir kısmı belli bir savaş içinde. Bazıları üstünlüğünü kanıtlamaya bazıları da dünyaya hükmetmeye çalışıyor. Ana karakterimiz Kurara etrafında dönen kurgu onun iletişimde olduğu onlarca karakterle zenginleşiyor. Macera Kurara ve en yakın arkadaşı Hura'nın yaşadıkları yerin bir şikigami (kâğıttan yapılmış ama ruhu olan bir karakter) tarafından yıkılmasıyla başlıyor. Bu süreçte Kurara en yakın arkadaşının da bir şikigami olduğunu öğreniyor. Daha neleri bilmediğinin peşine düşüyor. Çünkü geçmişiyle ilgili birçok ayrıntı zihninden silinmiş ve hatırlamakta zorlanıyor. Hem geçmişini hatırlamaya hem de kim olduğunu bulmaya bu dünyada varoluş amacını keşfetmeye çalışıyor. Nereye ait olduğunu ve hayatının bundan sonraki döneminde kimlerin yanında olacağına karar vermeye çalışıyor.

Asi Ateş ilk kitabın devamı. Macera aynı şekilde devam ediyor. Kurara ve Haru düşmanlarına karşı savaşıp hayatlarını korumaya çalışıyorlar. Her iki kitap da hacimli. Oldukça fazla olay var. Birini anlatmaya başlarsam devamını getiremem diye çok ayrıntı vermek istemiyorum. Genel anlamda çok sürükleyici. Bir aksiyon filmi izler gibi okuyorsunuz. Çok fazla entrika ve çözülemeyen olay barındırıyor. Heyecan grafiği konusunda yazar ustaca bir iş çıkarmış. Sıkılmadan ve devamında ne olacak diye bekleyerek okuyorsunuz. Metin Japonca kelimeler ve terimler de içeriyor. Her biri not olarak eklenmiş ve kitabın en arkasında da bir sözlük bölümü var.

Kitaplarla ilgili aklıma takılan bazı noktalar da var. Mesela karakterlerin cinsiyeti konusunda biraz gizemli bir yanı var. Haru'nun cinsiyetini ikinci kitapta öğrendim. Genel anlamda da bu konuda pek açık davranmamış yazar. Japonca isimler olduğu için kız erkek ayrımı yapmak biz Türk okurlar için (en azından benim için) biraz zor oldu. Belki yazar bunu bilerek değil de anlaşılır nasıl olsa diye düşündüğü için yapmış olabilir. Bir de bazı kısımlarda bağlam konusunda sıkıntı yaşadım okurken. Olaylar ilerlerken bir anda başka bir durumla karşılaşıp "Buraya nasıl geldik?" sorusu oluşabiliyor zihninizde. Metnin uzun olması ve ciddi anlamda olaylarla dolu olması buna sebep olmuş olabilir. Bunların dışında iyi bir eser okumanın tadı damağımda kaldı. Ve kitap öyle bir yerde bitti ki devamını mutlaka okumak isterim.

Asi Gökler – Asi Ateş

Ann Sei Lin

Genç Timaş Yayınları