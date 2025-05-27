Kadife Dokunuşun Sertliği – Edebifikir Seçkisi

Mücahit Emin Türk yazdı..

İnsan, savaşla kaim… Haddizatında adaletin, insanlığın ortak paydasına aldığı genel bir tanımında mutabakata varamadık. Mutlak doğruların şerh, ilk bakışta görüşü bulandıran parlak imajların biteviye tevil edildiği dünyamızda, her tanımın bir sınırlama olduğu gerçeği savaşı meşru kılan gerekçelerin en sağlamı… Sadi Şirazî'nin dediği gibi, "Hayatın tadı yorgunluktadır" ve insan, en çok savaşırken insandır! Barışı temin ettiğimiz andan itibaren huzurun ve güvenliğin tesisi için yeni bir savaşla yüzleşiyoruz. İlmi ikmal eden kibirle, fikri ihmal eden reziletle, ruhsat yolunu seçen azimetle, kazananlar hezimetle, kahramanlar ganimetle, sultanlar esaretle savaş halinde…

Kadife Dokunuşun Setliği, serin yaz akşamlarında söğüt gölgelerinde okunacak bir savaş günlüğü değildir. Bu kitap; savaşın kaybedildiğine ikna olmamakta kararlı, her daim ön safta çarpışan, günden güne kan kaybettiği halde kanıyla yıkanan, mühimmatı tükenen, bunca nimet içinde acıkan, çöl sıcağında üşüyen, kazanılan tüm cephelerde yeni ve zorlu bir düşman biçiminde peyda olan o meş'um can sıkıntısının altına envai çeşit kara mayınları döşeyerek fikir ve eylem burcunu tutmaya ant içen, NATO füzelerinin gölgesinde yaşamaktan hicap duyan bir grup kalbi kırık savaş esirinin tahkimat raporudur…

Milis kuvvet birliği olarak, ilk defa 2007 yılında gestapoya kafa tutan Edebifikir Dergisi, 2008 yılında 2. ve 2009 yılında 3. sayılarıyla matbu olarak geri hizmette yer aldı. 2010 yılında dijital savaş teknolojisine merhaba diyen Edebifikir mangası, "Eylem bir kız ismi değildir" parolasıyla edebiyat, düşünce ve kültürün ihdas ettiği tüm cephelerde göğsüne bir broş gibi saplanan süngülerle, tam 15 yıldır sahada!

www.edebifikir.com adresini açtığınızda ara-yüzün hemen başında okurları karşılayan 'Racon' bölümü sitenin amentüsünü oluşturuyor. Siteyi benzerlerinden ayıran özellik; sözcüklerin eylem ruhuna büründüğü sürece bir anlamı olduğu düşüncesidir. Racon'da geçtiği üzere, dünyada yer işgal etmenin bir bedeli vardır ve Edebifikir, bunu duyurmanın yükümlülüğünü iliklerine kadar hisseden bir yapıdır. Sözün uçmağa varması, yazının, satırlardan boşanıp sadırlara yerleşmesiyle mümkündür. Okumaktan mana, kitabın kahveyle kurduğu romantik bağın fersah fersah ötesinde, insanı okumaktır… Ederince anlayıp kabul eden, insan otağında kavledendir. Bu yüzden okuyan, okuduklarından kesinkes sorumludur. Dolayısıyla insan, sadece yapıp ettiklerinden değil, eylemsizliğinden de yükümlü tutulabilir. Tutulmalıdır!

Edebifikir, 15 yıl içerisinde pek çok yazar yetiştirerek bir medrese, bir okul misyonuyla da temayüz etti. İnsanın, esasında serbest denetimli bir hükümlü olduğunu, her an infazını yakıp yerle yeksan olabileceğini savaş esirlerine anlatmak adına pek çok nümayiş toplantıları düzenledi. Edebifikir Söyleşileri, Çaykolik Sohbetleri, radyo yayınları, Telegram Sohbetleri, Google Meet Söyleşileri, klasik mantıktan eleştirel düşünceye muhtelif alanlarda tertip edilen dersler, edebiyat meclisleri, ilim ve maarif halkalarıyla, cepheye mühimmat taşıyan ikmal hattını elverdiğince beslemeye devam etti.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2023 yılının dijital yayın portalı seçilen Edebifikir, Tanzimat'tan bugüne gözyaşının birleşik yazıldığı modern dünyamızda, henüz söylenmemiş sözlerin varlığına inanmaya ısrarla devam ediyor. Buna mukabil, günden güne gayya kuyusuna dönüşüp sapla samanı aynı potada eriten sosyal medya mahfilleri, nitelikli-niteliksiz metin dolaşımının artmasına çanak tutmaya pek hevesli görünüyor. Çeşitli edebiyat ve fikir kampları, daha görünür ve daha tanınır olmak adına kayırdıkları dostlarıyla, bulgurlarını fasit daire taşında elemeye devam ediyorlar.

Kadife Dokunuşun Sertliği seçkisi ise, motorize birliklerin lakaytlığına rağmen, devrim ikbalini gülkurusu mendilinde saklayan dert sahibi yazarların nitelikli metinlerini okurlarla buluşturuyor.

Editörlüğünü Sulhi Ceylan ve Feyyaz Kandemir'in yaptığı Kadife Dokunuşun Sertliği, 2010-2024 yılları arasında www.edebifikir.com 'da namluya sürülen yazılardan oluşan geniş bir ihbar ve kontrol raporu. Zırhlı piyade sınıfından huruç çavuşuna, general yaverinden havan topçusuna, liseli şairinden dört başı mamur akademisyenine kadar 53 savaş gazisinin marifetiyle hazırlanan kitap, büyük boy olmak üzere tam 508 sayfadan oluşuyor. Yazı türlerine göre tasnif edilen seçkide, her tür için yazarlardan birer metni alındı. Muhtelif türlerde yazılar kaleme alan ve Edebifikir kurulduğundan bu güne istikrarla ileri karakol hatlarında savaşan; Sulhi Ceylan, Davut Bayraklı, Mehmet Raşit Küçükkürtül ve Bilal Can seçkide en fazla yer bulan yazarlar.

Kadife Dokunuşun Sertliği, Racon metninin bir şerhi gibi de okunabilecek olan bir Haykırış manifestosuyla; İnsan Kalma Beyannamesi ile başlıyor. Naat ile başlayan Şiir bölümünde 19 şiir yer alıyor. Minimal hikâyelerden geniş kurmaca evrenine usulca yelken açan Hikâye bölümünde 20 öykü okurlarını bekliyor. Deneme bölümünde 17, Fikir bölümünde ise 12 yazı var. İslam, Doğu ve Batı Düşüncesi ekseninde eleştirel bir dille kaleme alınan yazılar, dermanı dertte arayan savaş esirleri için biçilmiş kaftan. Sustalı bıçaklarla modernitenin yumuşak karnına saplanan Buz Gibi Ofsayt bölümünde 9, Tahlil bölümünde 12, Günlük bölümünde 9, Mektup bölümünde 6, Sorgulamada 4, Gezide 5, Poetika ve Portrede 4, Sinema'da 5, Sanatta ise 6 yazı yer alıyor. Haykırış naralarıyla başlayan Kadife Dokunuşun Sertliği, tek bir yazıdan oluşan hikmet bölümüyle okurlarına veda ediyor.

Yıllar içinde bir "kırkambar"a dönüşen Edebifikir, her yılsonu yayınlanacak almanak seçkisiyle okurlarını matbu olarak selamlama niyetinde. İnsansız Hava Sahası Projesinin bir gün gerçek olması umuduyla…

Kadife Dokunuşun Sertliği – Edebifikir Seçkisi 2010-2024

508 Sayfa

Ahenk Yayınları - 2025