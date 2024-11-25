Kadın ve Korku, Edebiyat, A. Erkan AKAY

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Kadın ve Korku

25.11.2024 09:00 - A. Erkan AKAY
Kadın ve Korku

Kadın korkusu, kadınların korkuları, kadınca korkular, kadınlardan korkunç öyküler... Tamlamayı nasıl tamlarsak tamlayalım ya bir yanı eksik kalıyor ya da ifade haddini aşıyor. Hasbelkader sık sık bir araya gelen veya korkunçlar eliyle bir araya getirilen bu iki kelime en saf haliyle, birbirine fazlaca bağlanmadan ama ikisinin de işin içinde olduğunu gösterecek şekilde, "Kadın ve Korku" olarak bırakılırsa umarım bu kitabı tanımlayabilir.

"Aklın Karanlık Labirentleri" 26 kadından 26 korku öyküsü içeriyor ve bu öyküler, birinin de yazarı olan Funda Ergenekon tarafından derlenip düzenlenmiş. Gençliği kaleminden anlaşılan bir iki yazar dışında korku öykülerini kaleme alan yazarların tarzları benzerlikler gösteriyor. Öyle ki isimsiz yayımlanmış olsalar bazı öykülerin aynı yazardan çıktığı sanılabilir. Bu benzerliğin, korkuyu iliklerinde hissetmiş kadınların buluştuğu bir ortak noktayı işaret ettiğini de düşünebiliriz. Ve muhtemelen bu ortak nokta korkuyla kuvvetli bağları olan okurlar için de çekici olacaktır.

Öykülerde, korku denince kaçınılmaz olarak akla gelen ruh çağırma, fare, yılan, böcek, katil, cin, gaipten ses, oyuncak bebek, lunapark, yaşlı çirkin kadın, hapishane, zalim adam, kan, mezarlık, kuyu, lanet, büyü vb. birçok göstergenin arkasından baba korkusu, anne korkusu, kardeş korkusu, otorite korkusu gibi göndergeler baskın olarak kendini hissettiriyor. Kadın travmalarında üvey ya da öz, kötü baba figürü ilk etken olarak tespit edilmiş görünüyor. Çaresiz anne ve mağdur kardeşler de kimi zaman baş kahramanların (belki de yazarların) vicdan azabıyla dönüşüme uğramış ve bilinçaltından çıkıp gelen farklı bir korkuya dönüşmüş. Deprem, yalnızlık, terk edilme, aldatılma gibi olguların korku izdüşümlerine de rastlıyoruz. Kitapta yer alan öykülerin aşikâr olanın ötesinde hissettirdiği o ki kendisini, kardeşini ya da çocuğunu içine düştüğü cendereden kurtaramayan veya anne-babasına vefa borcunu ödeyemediğini hisseden anaç kadın, sahiplenici-kurtarıcı güdüsünü artık ağır bir yük olarak bir ömür taşıyor ve onun gündelik olaylarda karşısına çıkan yansımalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu yansımalar yeri geliyor sanrılara dönüşüyor, yeri geliyor tanımadık yüzlerde tanıdık yüzler beliriyor, olaylar arasında mümkün olmayan ve dolayısıyla korkutucu bağlar kuruluyor. Öykülerde çocukluktan yetişkinliğe taşınan izler korkuya dair çağrışımların en önemli kaynağı olmuş. Bu kimi zaman bir anne yemeği, kimi zaman bir baba sözü, bazen bir bakış bazen bir dost kazığı ama her halükârda bir yaranın dinmemiş sızısı. Bu kitap bize korku dediğimiz duygunun aslında kaygı birikimi olduğunu, iyileştirilememiş hayatların tedirginlik, aydınlatılmamış günlerin karanlık ürettiğini, sevgiyle doldurulması gereken zihinlerde bırakılan boşluğu korkunun doldurduğunu anlatıyor.

Ruhu okuyarak ve yazarak arındırma gayretimize ortak olan kadın yazarlarımızın ve öykülerinin isimlerini anmadan geçmeyelim.

Aybüke Çolakoğlu – Evimdeki Sır

Ayla Kileci – Kerem'in Oyuncak Sandığı

Aysu Sevtekin – Adadaki Çığlık

Aysun Eliş – Aşkın Parmak İzleri

Ayşe Hacıhabiboğlu Çetinel – Çınar Ağacı

Başak Uzunömeroğlu Çınar – Mel-un

Berivan Yurtsever – Kuyunun Fısıltıları

Berrin Yelkenbiçer – Çat Burada Çat Kapı Arkasında

Bilge İmren – Tehdit

Burçin Kaya – Kaybolmuş Ruhlar

Dursaliye Şahan – Palyaçolar Sokağı

E. Didem Bayram – Korkusuz Yaşam Merkezi

Funda Ergenekon – Kara Neme

Gülsen Gülbeyaz – On Beş Çift Göz

Gülsüm Coşkun – Miraç'ın Kâbusu

İdil Gençaydın – Başaklar

İlknur Özcan Çakıner – Kurşun İzleri

Neslihan Kanuncu Seçkin – İlk Eşik

Özlem Barlok – Kurabiye ve Süt

Pelin Gezeryel – 15 (On Beş)

Sevim Yunus Habip – Görünmez Tehdit,Yer Altındaki Tanık

Şale Köse – Kahhar

Şebnem Özbay – İki Kapı Arasında

Tuğba İnceoğlu – Etli Sarma

Tuba Tunçay – Atlıkarınca

Türkan Dalgıç – On, Dokuz, Sekiz...

255 sayfalık kitapta öykülere birer karakalem çizim ve birer de aforizma eşlik ediyor. Dizgi ve imla hataları görmezden gelinebilecek düzeyde. Korkmak için değil korkulara ortak olmak, korkuları dindirmek için okunabilir.

Aklın Karanlık Labirentleri

Derleyen ve Düzenleyen: Funda Ergenekon

Artshop Yayıncılık

2024 Ekim

255 sayfa

Yazar: A. Erkan AKAY - Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:48
Etiketler : A. Erkan AKAY Edebiyat a. erkan akay aklın karanlık labirentleri artshop yayıncılık funda ergenekon öykü
← Gidiyorum Bu Eserine ve Şair-i Deha’ya Retrospektif Bir Bakış
Taş, Taş Değil →

A. Erkan AKAY Hakkında

A. Erkan AKAY

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Konya'da yaşamaktadır. İki evlat babası, iki evlat amcası, ikisinin de eniştesidir.

Spora, edebiyata ve küçükleri eğlemeye ilgisi çocukluğundan beri devam etmektedir. 2012-2020 yılları arasında Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği ve İl Branş Sorumluluğu görevlerini yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunmuştur. Destek AFAD gönüllüsüdür.

2017 yılında, kardeşinin bir hayali olan “Hayallerin Karın Doyursun” isimli kitaba katkılarından sonra, hep arzuladığı çocuk kitapları yazımının önü açılmıştır. Yayımlanmış 14 kitabı bulunmaktadır. Edebistan, Eğitim Her Yerde, Dilhane, Masal Dergisi gibi çeşitli sanal dergilerde, Hece ve MEB Özel Eğitim Çocuk Dergisi gibi matbu dergilerde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır.

Farkındadır ki her yazılan okunmaz ama okunanlar da ancak yazılanlardır. Yaşadıkça anlamını kaybeden sonsuz sözler arasından zarurî olanlara tutunuyor.

Dualarınızı bekler.

Yayınlanmış Kitapları

- Yüzyılın Nefesi, Tulu Kitap, 2024
- Sundarban, Tulu Kitap, 2023
- Perdem Yelken Olsa, TDV Yayınları, 2023
- Bambaşka Bir Sabah, TDV Yayınları, 2023
- Sıfır Atık, TDV Yayınları, 2023
- Helalühoş, Tıfıl Kitap, 2021
- Sağlıklı Beslenme Hikayeleri Seti (5 Kitap), Hayy Kitap, 2020
- Kara Kapan, 2019, Morena Yayınları
- II. Abdulhamidʼin Hafiyeleri, Hayy Kitap, 2018
- Hayallerin Karın Doyursun, Çizgi Kitabevi, 2017

A. Erkan AKAY ismine kayıtlı 154 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 10 kitap bulunmaktadır.

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