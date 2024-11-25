Kadın korkusu, kadınların korkuları, kadınca korkular, kadınlardan korkunç öyküler... Tamlamayı nasıl tamlarsak tamlayalım ya bir yanı eksik kalıyor ya da ifade haddini aşıyor. Hasbelkader sık sık bir araya gelen veya korkunçlar eliyle bir araya getirilen bu iki kelime en saf haliyle, birbirine fazlaca bağlanmadan ama ikisinin de işin içinde olduğunu gösterecek şekilde, "Kadın ve Korku" olarak bırakılırsa umarım bu kitabı tanımlayabilir.

"Aklın Karanlık Labirentleri" 26 kadından 26 korku öyküsü içeriyor ve bu öyküler, birinin de yazarı olan Funda Ergenekon tarafından derlenip düzenlenmiş. Gençliği kaleminden anlaşılan bir iki yazar dışında korku öykülerini kaleme alan yazarların tarzları benzerlikler gösteriyor. Öyle ki isimsiz yayımlanmış olsalar bazı öykülerin aynı yazardan çıktığı sanılabilir. Bu benzerliğin, korkuyu iliklerinde hissetmiş kadınların buluştuğu bir ortak noktayı işaret ettiğini de düşünebiliriz. Ve muhtemelen bu ortak nokta korkuyla kuvvetli bağları olan okurlar için de çekici olacaktır.

Öykülerde, korku denince kaçınılmaz olarak akla gelen ruh çağırma, fare, yılan, böcek, katil, cin, gaipten ses, oyuncak bebek, lunapark, yaşlı çirkin kadın, hapishane, zalim adam, kan, mezarlık, kuyu, lanet, büyü vb. birçok göstergenin arkasından baba korkusu, anne korkusu, kardeş korkusu, otorite korkusu gibi göndergeler baskın olarak kendini hissettiriyor. Kadın travmalarında üvey ya da öz, kötü baba figürü ilk etken olarak tespit edilmiş görünüyor. Çaresiz anne ve mağdur kardeşler de kimi zaman baş kahramanların (belki de yazarların) vicdan azabıyla dönüşüme uğramış ve bilinçaltından çıkıp gelen farklı bir korkuya dönüşmüş. Deprem, yalnızlık, terk edilme, aldatılma gibi olguların korku izdüşümlerine de rastlıyoruz. Kitapta yer alan öykülerin aşikâr olanın ötesinde hissettirdiği o ki kendisini, kardeşini ya da çocuğunu içine düştüğü cendereden kurtaramayan veya anne-babasına vefa borcunu ödeyemediğini hisseden anaç kadın, sahiplenici-kurtarıcı güdüsünü artık ağır bir yük olarak bir ömür taşıyor ve onun gündelik olaylarda karşısına çıkan yansımalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu yansımalar yeri geliyor sanrılara dönüşüyor, yeri geliyor tanımadık yüzlerde tanıdık yüzler beliriyor, olaylar arasında mümkün olmayan ve dolayısıyla korkutucu bağlar kuruluyor. Öykülerde çocukluktan yetişkinliğe taşınan izler korkuya dair çağrışımların en önemli kaynağı olmuş. Bu kimi zaman bir anne yemeği, kimi zaman bir baba sözü, bazen bir bakış bazen bir dost kazığı ama her halükârda bir yaranın dinmemiş sızısı. Bu kitap bize korku dediğimiz duygunun aslında kaygı birikimi olduğunu, iyileştirilememiş hayatların tedirginlik, aydınlatılmamış günlerin karanlık ürettiğini, sevgiyle doldurulması gereken zihinlerde bırakılan boşluğu korkunun doldurduğunu anlatıyor.

Ruhu okuyarak ve yazarak arındırma gayretimize ortak olan kadın yazarlarımızın ve öykülerinin isimlerini anmadan geçmeyelim.

Aybüke Çolakoğlu – Evimdeki Sır

Ayla Kileci – Kerem'in Oyuncak Sandığı

Aysu Sevtekin – Adadaki Çığlık

Aysun Eliş – Aşkın Parmak İzleri

Ayşe Hacıhabiboğlu Çetinel – Çınar Ağacı

Başak Uzunömeroğlu Çınar – Mel-un

Berivan Yurtsever – Kuyunun Fısıltıları

Berrin Yelkenbiçer – Çat Burada Çat Kapı Arkasında

Bilge İmren – Tehdit

Burçin Kaya – Kaybolmuş Ruhlar

Dursaliye Şahan – Palyaçolar Sokağı

E. Didem Bayram – Korkusuz Yaşam Merkezi

Funda Ergenekon – Kara Neme

Gülsen Gülbeyaz – On Beş Çift Göz

Gülsüm Coşkun – Miraç'ın Kâbusu

İdil Gençaydın – Başaklar

İlknur Özcan Çakıner – Kurşun İzleri

Neslihan Kanuncu Seçkin – İlk Eşik

Özlem Barlok – Kurabiye ve Süt

Pelin Gezeryel – 15 (On Beş)

Sevim Yunus Habip – Görünmez Tehdit,Yer Altındaki Tanık

Şale Köse – Kahhar

Şebnem Özbay – İki Kapı Arasında

Tuğba İnceoğlu – Etli Sarma

Tuba Tunçay – Atlıkarınca

Türkan Dalgıç – On, Dokuz, Sekiz...

255 sayfalık kitapta öykülere birer karakalem çizim ve birer de aforizma eşlik ediyor. Dizgi ve imla hataları görmezden gelinebilecek düzeyde. Korkmak için değil korkulara ortak olmak, korkuları dindirmek için okunabilir.

Aklın Karanlık Labirentleri

Derleyen ve Düzenleyen: Funda Ergenekon

Artshop Yayıncılık

2024 Ekim

255 sayfa