Kalbi Evi Olan Şair

Anadolu'nun çayır çimen kokan ırmak kenarlarından, kekikle bezenmiş dağların eteklerinde, ekinlerin sarı başaklarının rüzgarla söyleştiği tarlalarından geçmiş, pınarlarından doya doya içmiş 1960'ların sonlarında dünyaya gelmiş bir şairimizdir Şeyma Samiye Özdemir. Sadece ilkokul öğrenimi görmüş olup ilk öğretmeni annesidir. Kalbi merhamet ve şefkatle dolu Ayşe anne, onun duygu ve düşüncelerini hikmet ve irfan mektebinde yoğurmuş, ilim kılıfına sarmıştır. Yaşamış olduğu zorlu koşullarda dahi sabır ve tevekkül daima onun şiarı oluştur. Daima sabrı ve hakkı tavsiye eden tutumu Samiye Hanımın şiir hayatına da büyük etki etmiştir.

Küçük yaşlardan itibaren şiir yazan Özdemir, hayatını İslami bir nizam içerisinde sürdürme kararı aldıktan sonra onun temel meselesi İslam ve tebliğ olmuştur. Önemli oranda siyer ve akaid ilmine hâkim olan şair, akademik anlamda eğitim almış pek çok kişiye göre ciddi bir ilme sahiptir. Okumaya çocukluktan beri önem verdiği gibi yaşadığı bütün zorluklara rağmen kendini eğitmekten asla geri durmamıştır. Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, bununla birlikte farklı imtihanlara tabi tutulmuştur. İslam şuuru ile dünyalık olana sırtını dönmüş, aklındaki tek düşünce rabbinin rızası dahilinde İnsanlara faydalı olabilmek olmuştur.

İlk kitabı 'Adını Vuslat Koydum' 2016 senesinde okuyucularıyla buluşmuştur. Daha sonra şair için manevi önemi çok büyük olan ikinci kitabı 'Pencereme Kar Yağsın' ve çocuklar için de ayrıca yazılmış şiirlerden oluşan kitabı 'uçurtmayı vurmayın' aynı tarihlerde 2025 yılı içerisinde yayınlanmıştır. Şair çocukları çok sevmektedir, bir toplumun inşası için merhametli, eğitimli, kendini daima geliştirmiş annelerin olması gerektiğini savunur. Anneler toplumu taşıyan temel dayanaklardır. Kültürel çürümüşlük içinde kendi ekosistemini oluşturma gayretiyle duyarlı, inançlı ve toplumu onaran bir bilinci inşa etme çabasını hep taşır.

Kitaplarında en çok doğa, anne ve İslam temasını işler. Pencereme Kar Yağsın kitabın adı olmakla birlikte kitapta yer alan ilk şiirdir.

'Özlemle bir bakayım Ömrümün gerisine Yaşımın on yedisine Sabah ezanlarıyla birlikte Kar Yağsın pencereme'

Şiir aile ve geçmişe özlemle harmanlanmış olup derin bir hüznün iz düşümüdür. Şiirleriyle ilgili başına ilginç olaylar da gelmiştir Özdemir'in. Bir şiiri bir Anadolu Rock grubu tarafından okunup çok beğenilir ve grup kendisinden şarkı sözü ister. Özdemir bu teklifi kabul etmez.

'Merkebimi boyasam katsam yağız atlara Aksi bir ses çıkarır ele verir kendini Göndersem bir alime ilim öğren desem Tutturur bir nakarat rezil eder kendini'

Şiirlerinde böylesi bir kıvrak zekâ ile yazılmış birçok özlü dizeleri bizlere kazandırırken toplumun çarpık ve çürümüş tarafına bir göndermede bulunur. Temelde derdi hep Allah rızasıdır. Hemen hemen her şiirinde buna vurgu yapar.

'Ne şöhret arıyorum ne de servet Ne gül arıyorum ne de dikensiz demet Öyle bir yol arıyorum, orada taşlar ağaçlar Haykıracak bana, bu yol En doğru istikamet '

Anne sevgisi ve anne özlemi şiirlerinde o kadar yoğundur ki, bütün Kitaplarında bu duyguyu iliklerimize kadar hissedersiniz. Şeyma Samiye Özdemir bir arzuyu daha ruhunda taşır ki, o da şehit olma arzusudur. O hayatında Rabbi için pek çok şeyi terk ederken Rabbinin huzurunda en sevimli bir biçimde çıkmak ister.

'Şehadet, şehadet Bitmeyen sevdamsın benim şehadet Gönlümde sevda pınarım şehadet.'

Şiirinde en büyük gayesi Allah rızası olan Özdemir son iki kitabıyla okuyucularını bekliyor. Her biri birbirinden anlamlı şiirleri hakkı ve hakikati söylemekten asla vazgeçmeyecek bir yüreğin fısıltıları olarak okuyucusuna ulaşacaktır. Rabbim maksadına ulaştırsın inşallah. Kaleminden dökülen dizeler yeryüzünün her yerine ulaşması temennisi ile...

Pencereme Kar Yağsın

Şeyma Samiye Özdemir

Hayâ Yayınları