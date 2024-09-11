Kalbim Mühürlenmeden Üzerine

Mengücekoğullarından olan Metin Önal'ın şiir, sanat ve fikir hayatının kitaplaştırılmış şekli ilk sayfalarından itibaren heyecan veriyor. Yakın tarih İslamcı sanat ve edebiyatın derin analizleri olarak nitelendirilebilecek çalışmayı Asım Öz hazırlamış. Bir fikir adamının, bir sanat adamının, bir şiir adamının, bir Allah adamının doğuşu, gelişimi ve zirveye tırmanışını anlatan bir sinema filmi tadında bir çalışma.

Necib Fazıl'dan Sezai Karakoç'a ve dahi Sait Çekmegil'e kadar Mengüşoğlu'nun düşünce fikir dünyasına etki eden güzel adamların sanat, fikir ve aksiyon ile ilgili görüşlerinin her söyleşiye derc edildiği bir kitap çalışması. Sanat, edebiyat ve felsefe ile ilgili sorulara verilen cevaplarda nadir insanlarda şahit olunabilecek bir duruma şahit oluyoruz. Bir fikir işçisi olan Mengüşoğlu aynı zamanda bir sanatçı, bir edebiyatçı ve filozof olma özelliğini cem etmiş bir şahsiyet.

Şiirin islamisi olur mu? Sorusuna neden olmasın elbette olur cevabını verip bu düşüncesini bu fikre karşı olanların görüşlerini çürüterek cevap vermesi son çeyrek asırdaki bir tartışma ile ilgili tarafını net belirlemesi açısından önemlidir. Şiirin islamisi olabileceği gibi, sanatın ve estetiğin islamisinin de olabileceğine atıflar yapılıyor.

Genç şair ve yazarlara yol gösteren bir çalışma. Verdiği bilgiler ne kadar donanımlı olduğu ve düşünce olarak ne kadar derin bir kimliğe sahip olduğu ile ilgili ipuçları veriyor. Mengüşoğlu, aslında bir ozandır. Dertli, kederli, emekçi, muhsin, ışık saçan bir ozan. Derdini bir dönem hikaye kitabı ile anlatmış, ardından öykü kitabı ile nihayetinde şiirleri ile anlatmış. Ozanların kaderinde vardır yalnız olmak. Ozanımızın kaderi de aynı şekilde yalnızlık gergefine şiir işleyen adam olarak devam ediyor.

Aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun sosyal ve siyasal sorunları ile ilgilenen ve bu sorunlar için fikir üreten bir yanı var Mengüşoğlu'nun. Öyle ki, kendisi ile yapılan söyleşilerde güncel veya siyasi konularda sorulan sorulara açık yüreklilik ile cevap veriyor. Müslüman bir sanatçı nasıl bir duruş sergiler sorusunun cevabı mahiyetinde görüşler ortaya koyuyor. Resmi ideolojiyi eleştirirken sağlam argümanlar ile eleştirisini ortaya koyuyor. Seküler aklı eleştirisi ise kitabın hemen her söyleşinde göze çarpacak kadar ön plana çıkıyor.

Yeni istiklal, Çağrı, Defne, Hareket, Çile, Dal, İslam medeniyeti, Deneme, Aylık dergi, Kriter, Kelime, Varide, Umran, İktibas, Gelecek dergilerinde şiir, deneme ve öyküleri yayınlanmış Mengüşoğlu'nun.

Her neşrettiği kitabının ayrı ve derin bir hikayesi olduğunun farkına varıyorum. Harput şehrengizi kitabı mesela. Kitabın yazılışının alt yapısında ölümün verdiği ürperti olduğunu, bu ölüm ürpertisinin sebebinin ise 98 senesinin Ekim ayında 23 yaşındaki oğlunun kalp krizi sonucu ölmesi olduğunu ifade ediyor Mengüşoğlu. Malatya fikir kulübü ile ilgili de pek bilinmeyen bir bilgiyi meraklıları ile paylaşıyor. Said Çekmegil merhumu saymazsanız Malatya ekolünü oluşturanların ekserisi Elaziz'lidir bilgisini veriyor.

İslamcı nitelendirmesi ile ilgili tarafını net belli ediyor Mengüşoğlu. Ahmet Usta'nın Yolcu dergisi için yaptığı söyleşide İslamcı nitelemesini kabul etmediğini müslüman nitelemesinin kendisi için yeterli olduğunu açıkça ifade ediyor.

Metin Önal Mengüşoğlu'nu tanımak, yazdığı eserleri daha iyi anlamak, yakın tarih sanat, edebiyat ve fikri gelişimin Anadolu'daki serüvenini anlamak için mutlaka okunması gereken bir çalışma olarak (bir nimet olarak) bu eserden kesinlikle istifade edilmelidir. Klasik söyleşi derleme kitaplarından çok farklı, müslüman kimliği ile ön plana çıkan, taşralı, bizden, hasbi bir fikir işçisinin bize ikram ettiği bilgi ve bilinç sofrası olarak, yol gösteren, ufuk açan, besleyen ve donatan bir hazine hükmünde olmuş bu çalışma.

Asım Gültekin'in sürekli vurgu yaptığı Müslümanlığından utanmayan sanat ve edebiyat adamı nitelemesine Metin Önal Mengüşoğlu tam uyuyor.

Kitaptan ilgimi çeken cümleler.

Siyasal anlamda hakimiyet olmayınca kültürel anlamda kölelikte başlar.

Allah bir sinede çift kalp yaratmamıştır.

Münevver Allah'ın nuru ile kalbi nurlanmış kimsedir.

Sanatın okulu yoktur. Sanat usta çırak ilişkileri ile gelişir.

Kalbim Mühürlenmeden

Metin Önal Mengüşoğlu

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